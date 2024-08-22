Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.

Украина готовится к суровой и мрачной зиме из-за значительного ущерба, нанесенного ее энергетической и электросистемам в результате российских атак. "Мы имеем дело с самой суровой зимой в нашей истории", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время видеоконференции. Зима, по его словам, будет еще более суровой, чем предыдущая, из-за нарастающего ущерба от продолжающихся российских атак. Российская армия использует широкий спектр оружия в одновременных атаках, чтобы нанести максимальный ущерб, заявил Галущенко. В умеренную зиму потребление электроэнергии в среднем составляет 18 гигаватт, а в суровую зиму оно возрастает до 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в один гигаватт, сказал Галущенко. Российские атаки разрушили примерно 9 гигаватт мощности.

В 23:08 НАТО повысило уровень безопасности на авиабазе в Гейлькенкирхене, Северный Рейн-Вестфалия, из-за потенциальной угрозы. Все непредставительские сотрудники были отправлены домой, подтвердил представитель базы. Это решение было принято на основе разведданных о потенциальной угрозе. "Это не должно вызывать тревогу и является мерой предосторстижения, чтобы мы могли поддерживать наши критические операции", - сказал представитель. Также были派遣了警察。没有公布额外的细节或部署的力量数量。

В 22:07 Украина сообщает о новой атаке на российскую базу в Курской области. Украинские силы, используя точные американские бомбы, атаковали российскую базу днем, сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук. "Были поражены беспилотная станция, радиоэлектронная warfare unit, оборудование, оружие и до 40 российских военных", - написал Олещук вместе с видео, якобы показывающим атаку.

После мирной конференции в Швейцарии в июне состоялась первая последующая встреча, как сообщает Украина. В виртуальном сеансе приняли участие представители более 40 государств и организаций. Планируются дополнительные виртуальные встречи рабочих групп.

Министр экономики Роберт Габеck надеется, что больше украинских беженцев в Германии найдут работу. Хотя семейные обстоятельства, болезнь, посттравматическое стрессовое расстройство или необходимый уход за детьми могут помешать кому-то работать, Габеck сказал, что "в целом, работа полезна для всех - это лучше для людей, для их интеграции и для социальной системы". Габеck скептически относится к заявлениям министра-президента Бранденбурга и политика СДПГ Диетмара Вайдке, который выразил сомнения в отношении пособий для украинских беженцев. "Это, вероятно, результат несколько хаотичных восточногерманских избирательных кампаний и, возможно, не было тщательно продумано", - сказал Габеck.

В 20:28 украинская армия сообщила о наступлении в Харьковской области. Троops продвинулись почти два километра вглубь вражеской территории, написал 3-й отдельный штурмовой бригада украинских сухопутных войск. Целью операции было ослабить наступательные возможности 20-й армии Российской Федерации, которую украинская армия утверждает, что достигла. Однако это не может быть независимо подтверждено. Бригада также сообщила, что российская сторона потеряла 300 солдат за последние четыре дня, и значительное количество техники и оружия было разрушено или повреждено. Масштаб-reported counterattack remains unclear.

В 20:00 военная разведка Украины (HUR) якобы преуспела в прерывании вещания нескольких российских телеканалов и замене их видео о войне в Украине. "HUR взломал российский ТВ и показал истинную природу войны [население]", - сказал источник в службе разведки газете "Киевский пост" и новостному агентству RBC Ukraine. Видео было показано три раза в прайм-тайм прошлым вечером. Пострадавшие каналы включали Pervouralsk, Evraziya 360 и Pervyj Kanal TV. В результате атаки девять каналов были вынуждены временно прекратить вещание, сообщается.

В 19:16 Литва сообщила о снижении числа наземных войск, размещенных в российском эксклаве Калининграде, который находится на Балтийском море между Польшей и Литвой. Командующий литовскими вооруженными силами Raimundas Vaikshnoras сказал новостному порталу "Delfi", что он связывает это снижение с украинским наступлением в российской области Курск. Во время войны против Украины было замечено, что большое количество техники и личного состава передислоцировано из Калининграда, сказал командующий. Солдаты вернулись после ротации, но теперь среди наземных войск заметно меньше.

18:40 "Что толку от армян?" - Лукшенко вызывает волнения Комментарии белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу Армении вызвали возмущение. В среду люди бросали яйца в белорусское посольство в армянской столице Ереване, требуя высылки посла, как сообщают украинские источники новостей. Ранее Лукашенко критиковал про-западную позицию Армении на российском телевидении: "Что нам дают армяне? Ничего. Они должны сосредоточиться на развитии своей экономики и опираться на свои собственные ресурсы. Кто вообще такой Макрон? Завтра, когда Макрон уйдет, никто не вспомнит об армянах", - сказал он, казалось, имея в виду французского президента. Relations между Арменией и ее давним союзником, Россией, стали все более напряженными с тех пор, как Азербайджан взял под контроль регион Нагорный Карабах в результате быстрой военной операции в сентябре, положив конец трем десятилетиям армянского сепаратизма.

18:03 Украина сообщает о жертвах после удара планирующими бомбамиВ результате атаки двумя планирующими бомбами, направленной на инфраструктурные цели, погибли два человека в Сумской области возле российской границы с Курском, сообщает прокуратура Украины. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Суммы в тот же день и заявил, что после захвата частей Курска атаки на Суммы уменьшились.

17:28 Российские власти: Танкер горит после украинской атакиВ порту Кавказ в Краснодарском крае, восточнее Крыма, горит паром с топливными цистернами, сообщают местные власти. Это произошло после украинской атаки, как они утверждают. Различные российские СМИ публикуют фотографии и видео, показывающие пожар и столбы дыма. Украинские вооруженные силы также распространяют такой контент в социальных сетях. "Учения Нептуна в порту Кавказ" написано на телеграм-канале вооруженных сил. В соответствии с неподтвержденными сообщениями из российских телеграм-каналов, корабль был поражен противокорабельной ракетой украинского производства Нептун. Однако официальный радиус действия оружия составляет 300 километров, что превышает расстояние до линии фронта. Москва широко использует порт для снабжения войск, участвующих в войне против Украины.

Обновление в 18:39: Согласно кризисному центру Краснодарского края, паром затонул после начала пожара. На борту якобы было 30 топливных цистерн. [Подробнее здесь.]

16:41 Россия заявляет о прогрессе в Покровске, Украина сообщает об успехах в КурскеРоссийская армия утверждает, что захватила еще одну деревню возле города Покровск на востоке Украины, и теперь находится в примерно 10 километрах от важного логистического хаба. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах укрепить войска там. Теперь он сообщает о успехах в российской области Курск. Войска захватили еще одну деревню и "пополнили фонд обмена" - захватили больше российских солдат. В соответствии с сообщениями, украинские войска теперь контролируют 94 деревни и более тысячи квадратных километров земли в Курске. Эти сообщения не были независимо проверены.

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16:12 Украина отвергает попытку нападения на атомную электростанцию: Россия может indulge в "ядерную провокацию"Украина опровергает заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские войска пытались атаковать Курскую атомную электростанцию накануне вечером. "Это полная чепуха", - заявил Андрей Коваленко, глава отдела по борьбе с дезинформацией в Совете национальной безопасности и обороны Украины. После ложных заявлений России о том, что Украина планирует "ядерную провокацию" на Курской и Запорожской атомных электростанциях, последовали эти утверждения. Тем не менее, Коваленко считает, что Россия может осуществить эту провокацию сама. Он видит "риск ядерной провокации со стороны России" как значительный, учитывая участие самого Путина.

15:46 Хранилища газа ЕС на 90% заполненыХранилища газа в Европейском союзе достигли 90% заполнения, два месяца раньше установленного срока, как объявила Еврокомиссия. Еврокомиссия заявляет, что ЕС "готов к предстоящей зиме". Летом прошлого года 27 стран-членов ЕС согласились, что средний показатель заполнения хранилищ газа ЕС должен составлять 90% к 1 ноября. В соответствии с данными портала Gas Infrastructure Europe, страны показывают разброс: Испания лидирует с 100%, а Латвия колеблется около 69%. Хранилища Германии заполнены на 93,6%. ЕС стремится сократить свою зависимость от российского природного газа, импортируя больше сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Норвегии.

15:21 Путин заявляет об украинской попытке нападения на российскую АЭСПрезидент России Владимир Путин утверждает, что украинские силы пытались атаковать Курскую атомную электростанцию. "Враг атаковал ядерный объект прошлой ночью", - заявил глава Кремля, не представив доказательств. "Международное агентство по атомной энергии было проинформировано", - добавил Путин во время телеконференции с кабинетом министров. Ранее МАГАТЭ предупреждало о потенциальном воздействии боевых действий на атомную электростанцию и призывало "все стороны проявлять максимальную сдержанность". Подробнее здесь.

14:50 Директор-генерал МАГАТЭ посетит Курскую АЭСДиректор-генерал МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить российскую Курскую атомную электростанцию на следующей неделе, как подтвердил представитель МАГАТЭ. Посещение состоится "на следующей неделе". В начале августа украинские вооруженные силы провели внезапное наступление в российской области Курск. Российское ядерное агентство Росатом затем предупредило о потенциальных угрозах для ядерной станции от украинских атак, которая находится примерно в 100 километрах от украинской границы.

14:21 Россия: 115 000 человек эвакуированы из приграничных районовЗаместитель премьер-министра России Денис Мантуров сообщает, что около 115 000 человек были эвакуированы из российских территорий, прилегающих к украинской границе. Он сообщает, что в настоящее время оценивается воздействие украинских боевых действий на сельское хозяйство и промышленность во время встречи с президентом Владимиром Путиным и ведущими правительственными чиновниками. "Я собрал вас здесь, чтобы обсудить текущую ситуацию в приграничных районах России", - начинает Путин встречу.

14:00 Тюск: Индия может посредничать в кризисе на Украине Премьер-министр Польши Дональд Тюск приветствует готовность премьер-министра Индии Нарендры Моди лично способствовать справедливому и быстрому завершению войны на Украине. "Я очень благодарен, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично внести вклад в гармоничное, справедливое и быстрое завершение войны", - сказал Тюск в Варшаве после переговоров с Моди. Предложение Моди сыграть роль посредника особенно примечательно, поскольку он готовится отправиться из Польши в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения на Украину и не поддерживает западные санкции против Москвы. Узнайте больше здесь.

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13:40 "В настоящее время не похоже на 'ограниченную' попытку Курска" Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что украинская попытка вторгнуться в Россию "не будет ограничена ни территориально, ни временно". Однако, по наблюдениям корреспондента ntv Наджи Криевальд, на данный момент нет никаких признаков этого. "Наоборот", - утверждает она в своем текущем анализе из Сум в восточной Украине.

13:20 Самолеты уничтожены на базе Саваслейка в результате столкновения с Россией Удар украинских войск по авиационной базе Саваслейка, по сообщениям украинского телеканала Суспільне, причинил ущерб нескольким российским самолетам. По данным разведки, в результате атаки 16 августа был уничтожен сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических транспортных самолета Ил-76, а также примерно пять самолетов, предположительно МиГ-31К/И, получили повреждения. В результате атаки 13 августа был поражен склад топлива и смазочных материалов, а еще один МиГ-31К/И получил повреждения.

13:06 Российская разведка расследует журналистов CNN Российское ФСБ возбудило уголовное дело против нескольких международных журналистов за их освещение в российском регионе Курск, где украинская армия контролирует несколько поселений. Дело возбуждено против репортера CNN и двух украинских журналисток за "незаконное пересечение границы", сообщило ФСБ. Журналисты снимали в городе Суджа, который находится под контролем Украины. Ведомство заявило, что вскоре выдаст международные ордера на арест. Трое журналистов могут получить до пяти лет лишения свободы в России. Недавно американский журналист Эван Гершкович смог вернуться на родину в результате обмена заключенными после отбывания 16-летнего тюремного срока за якобы шпионаж. Узнайте больше об этом здесь.

12:34 Зеленский на границе: "Фонд обмена" обновлен Президент Украины Владимир Зеленский посетил пограничный регион Сум в северо-восточной Украине, откуда украинские войска более двух недель назад продвинулись в Россию. Еще одно поселение в Курской области было захвачено, объявил Зеленский. Фонд обмена также был пополнен, что свидетельствует о захвате российских солдат для будущего обмена на украинцев, удерживаемых в российском плену. Зеленский подчеркнул, что с начала наступления на Курск число жертв среди гражданского населения в Сумах и количество атак на этот регион уменьшились. Он опубликовал видео, на котором он вместе с главнокомандующим украинскими войсками Александром Сирским, который проинформировал его о укреплении войск на востоке Украины, где Россия продолжает продвижение.

12:06 Мониторинг критически важных объектов? Сообщение о якобы российских дронах в Brunsbüttel Якобы российские дроны были замечены над крупнейшим промышленным парком в Шлезвиг-Гольштейне. Об этом сообщает газета "Бильд". В последние дни дроны неоднократно летали на высокой скорости над заброшенной атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в Brunsbüttel, нарушая зону, закрытую для полетов. Прокуратура в Фленсбурге расследует дело об espionage с мотивом саботажа. В полицейском отчете внутренне сообщается: "Зона, закрытая для полетов, неоднократно нарушалась пролетами над атомной электростанцией". Был обнаружен подозрительный объект, предположительно военный drone. Газета "Бильд" также сообщает, что дроны приписываются российским агентам и могут запускаться с гражданских судов в Северном море. Узнайте больше здесь.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает об угрозе воздушных атак Посольство США в Киеве предупреждает о повышенном риске воздушных атак в преддверии Дня независимости Украины 24 августа. В ближайшие дни и выходные дни повышается вероятность того, что Россия нападет на Украину с помощью беспилотников и ракет, сообщает посольство на своем веб-сайте. Украина празднует свою независимость от Советского Союза 24 августа. За последние два с половиной года войны в Украине этот праздник приобрел особое значение для украинцев. Недавно украинские солдаты неожиданно вошли на российскую территорию в пограничном регионе Курск. Президент России Владимир Путин назвал это провокацией и угрожал ответным ударом.

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10:41 Россия использует временные убежища в КурскеПо данным местных властей, в российском регионе Курск устанавливаются временные бетонные сооружения для населения. Как заявил губернатор Алексей Смирнов в Telegram, "По моему указанию администрация города Курска определила центральные точки для установки модульных сборных укрытий". Эти укрытия строятся на оживленных участках, таких как 60 остановок автобусов. Смирнов также поделился фотографией грузовика, доставляющего один из строительных блоков. Эти укрытия также устанавливаются в двух других местах, в том числе в Курске, где находится Курская АЭС. Россия утверждает, что Украина планирует атаковать этот объект, чего Украина отрицает.

10:10 Украина сообщает о прогрессе в КурскеУкраина сообщает о более чем 40 атаках со стороны российских войск в секторе возле города Покровск, большинство из которых были отражены. Президент Зеленский планирует усилить войска в этом районе. Также продолжается продвижение в Курской области.

09:42 Россия отражает воздушные атаки

Читайте больше здесь.Российская армия, как сообщается, отражает несколько воздушных атак Украины в западной части страны. По словам губернатора Андрея Бочарова в Волгограде, "Большинство дронов были нейтрализованы" возле села Мариновка (см. запись в 07:30). В Курской области губернатор Алексей Смирнов сообщает, что "Два украинских ракеты и один дрон были нейтрализованы российской ПВО" в Курске. В южном регионе Ростов губернатор Василий Голубев заявляет, что "Атака пятью дронами была отражена". Дроны также были уничтожены в других российских регионах, таких как Воронеж и Брянск.

09:09 Министерство Украины просит разрешение на дальнобойное оружие

Министр обороны Украины Рустем Умеров встречается с bipartisan-группой представителей Палаты представителей США в Киеве. По данным киевского министерства, республиканец Роб Вітмен и демократ Дэвид Трон обсудили ситуацию на фронте и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей с Умеровым. "Я подчеркнул, что мы должны немедленно получить разрешение от наших союзников на полное использование дальнобойного оружия против целей в России", - заявил Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и сел".

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08:36 Актер "Звездных войн" запускает благотворительную кампанию

Американский актер Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает средства для разминирования роботов для Украины. Вместе с экспертом по Восточной Европе Тимом Снайдером они планируют собрать $441,000 через кампанию "Безопасная территория". Эти роботы могут очищать мины в сложных условиях, оставляя операторов в безопасности. "Одним из самых отвратительных актов, совершенных Россией в Украине, является рассеивание мин по всей стране", - сказал Снайдер. Он посещал опасные зоны возле линии фронта, где люди рискуют жизнью, чтобы помочь другим вернуть свои дома и фермы. Благодаря этим роботам мины можно удалить, и жизни можно спасти. Очистка украинских минных полей может занять десятилетия.

08:01 Кремль, возможно, готовит россиян к изменениям

Украинская атака на Курск представляет вызов для пропаганды Москвы. Хотя регионы находятся далеко, источник, связанный с Кремлем, сообщает независимому российскому порталу Медуза, базирующемуся в Риге, "Даже проникновение на российскую территорию и захват контроля над деревнями - это новое и неприятное событие". Чтобы успокоить напряженную обстановку, которая значительно усилилась после вторжения в Курск, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: враг действительно проник на российскую территорию, он на грани поражения - но возвращение территории займет время, и россиянам нужно набраться терпения. В то же время жителей призывают "превратить негатив и шок в положительное направление" - а именно собирать гуманитарные поставки для Курской области. В целом, все официальные лица, опрошенные Медузой, уверены, что бои в Курской области могут продлиться несколько месяцев. Связанный с правительством источник уточняет, что этот прогноз "довольно оптимистичный - если все пойдет благополучно".

07:30 Губернатор России подтверждает пожар на военной базе

Российские власти подтверждают сообщения о пожаре на военном объекте в южном российском регионе Волгоград после украинской атаки дроном. Губернатор Андрей Бочаров сообщает в Telegram, что дрон поразил объект. Погибших нет. Бочаров не уточняет, какой военный объект был вовлечен. Он объясняет, что в атаке был цель село Мариновка, где у России есть авиабаза.

06:56 Бывший советник: Путин гипнотизировал Трампа

По словам бывшего советника США по безопасности, генерала Герберта Реймонда Макмастера, российский лидер Владимир Путин успешно повлиял на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе", как сообщает "Гардиан". "Путин, жестокий бывший агент КГБ, играл на эго и комплексах Трампа лестью", - цитирует Макмастера. Путин описал Трампа как "невероятного человека, исключительно талантливого, несомненно". Путин имел почти гипнотическое влияние на Трампа. Макмастер, который служил советником по национальной безопасности Трампа примерно год, предупреждал Трампа: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он предположил, что Путин был уверен, что он может "играть" Трампа и добиться смягчения санкций и дешевого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Взрыв на российской военной базе в Волгограде сообщаетсяВчера поздно вечером в российском городе Калач-на-Дону, расположенном в Волгоградской области, якобы прогремел ряд взрывов. Взрыв, как сообщается в различных российских каналах Telegram, является результатом атаки дронов. На близлежащей военной базе якобы произошел пожар. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Вероятной целью, как считается, была авиационная база в селе Октябрьском, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Жители региона сообщают о слышных шести-десяти громких взрывах, сопровождаемых характерными звуками дронов, согласно сообщениям в Telegram.

05:44 Клингебейль: Германия готова предоставить дополнительное финансирование для УкраиныЛидер СДПГ Ларс Клингебейль пообещал дальнейшую поддержку Украины. Если окажется невозможным предоставить запланированные миллиарды из замороженных российских активов для Украины, Германия восполнит разницу за счет дополнительных средств, заявил Клингебейль в подкасте заместителя главного редактора "Бильд" Пауля Ронцихера. Он подчеркнул: "Мы не должны допустить, чтобы сказали: 'Теперь денег на Украину больше нет'. В таком случае, конечно, у нас есть обязанность искать средства в Германии", - объяснил Клингебейль. "У нас есть ответственность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы их найдем".

04:27 Военная разведка Украины комментирует удары дронов в РоссииВоенная разведка Украины ГУР прокомментировала цели ударов дронов в России прошлой ночью. Они были направлены на московский аэропорт Остафьево, авиационную базу в Миллерово Ростовской области и центр радиосвязи, согласно заявлению главы ГУР Кирилла Буданова, сообщает военный новостной сайт "The War Zone". В ударе участвовало примерно 50 дронов. Оценка нанесенного ущерба еще продолжается. Российские власти заявили, что сбили 45 дронов над территорией России этим утром.

03:09 На выборах в Курской области российские члены избирательных комиссий получат средства индивидуальной защитыНа предстоящих досрочных региональных выборах в спорном российском пограничном регионе Курск Россия планирует обеспечить членов избирательных комиссий бронежилетами и шлемами. Кроме того, будут созданы дополнительные избирательные участки в других частях страны для тех, кто покинул регион, как объявила Татьяна Малахова, глава региональной избирательной комиссии, согласно российским новостным сообщениям. В регионе в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы в нескольких регионах России с 6 по 8 сентября. Граждане пограничных регионов уже могут проголосовать досрочно, в том числе в регионах Курск, Белгород и Брянск.

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01:34 Фико выражает обеспокоенность давлением в западных демократияхПремьер-министр Словакии Роберт Фико выражает обеспокоенность давлением в западных демократиях. Он заявляет, что тех, кто отклоняется от консенсуса по критическим вопросам внешней политики, "арbitrarno podliehat tlaku a hrozi izolaci" со стороны этих демократий. В годовщину московского вторжения 1968 года Фико проводит параллели с тем, что он видит как нынешнее давление в Европе. Фико выступает против поставок оружия ЕС для Украины и столкнулся с обвинениями в про-российской позиции в результате.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле ПокровскаУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль фронта возле города Покровск на востоке страны в течение дня. Из них 44 были отражены, сообщает Генеральный штаб. Бой продолжается на двух других участках. Согласно информации, предоставленной в 21:00 CET, 238 российских солдат были убиты или ранены в столкновениях. Нет информации о потерях Украины. Россия еще не ответила.

23:09 Россия опровергает проникновение украинских диверсантов в БрянскРоссия опровергает проникновение "украинских диверсантов" в российский пограничный регион Брянск, который граничит с Курском. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было предотвращено силами ФСБ России и российскими военными подразделениями, согласно заявлению губернатора Брянска Александра Богомаза. "Противник встретил огнем", - сказал он. Ситуация теперь "под контролем".

здесь22:15 Зеленский: Украина ждет обещанной помощи от ЗападаПрезидент Украины Владимир Зеленский надеется на быстрое выделение обещанных миллиардов помощи от Запада, в том числе средств от замороженных российских государственных активов. Хотя от международных партнеров Украины были сделаны политические заявления, ожидаются и другие, заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. "Но нам нужен реальный механизм". Украина нуждается в средствах от продажи российских активов для защиты от российской агрессии. "Соответствующие обсуждения ведутся уже слишком долго, и нам нужны решения сейчас". Г7 страны согласовали новую финансовую помощь Киеву на своем июньском саммите, с 50-миллиардным кредитом, обеспеченным процентами от замороженных российских активов.

21:52 Хвала сильным торговым связям с Китаем от ПутинаЛидер России Владимир Путин хвалит прогресс в партнерстве с Китаем. "Наши деловые связи растут (...). Фокус, который оба правительства уделяют торговым и экономическим отношениям, приносит результаты", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Китая Ли Цянь в Кремле. Россия и Китай обладают обширными совместными инициативами и проектами в экономической и социальной сферах, отметил Путин далее. Ли заявил, что китайско-российские отношения находятся на "непреcedentedном пике", как сообщает Кремль. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем укрепилось с момента участия России в Украине. Для России Китай является основным торговым партнером в свете западных санкций.

21:20: Запрос на освобождение отклонен: Bulgakov остается под стражей

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Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, подозреваемый в коррупции, останется под стражей. Его ходатайство о домашнем аресте с жесткими условиями и апелляция на арест были отклонены, сообщает государственное информационное агентство ТАСС. Булгаков курировал закупку материалов для российской армии перед своим увольнением. Московский суд также распорядился заключить под стражу двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Как сообщают посредники, компания этих лиц получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, что привело к ущербу примерно в 50 миллионов рублей (около 500 000 евро).

21:00: Украина усиливает войска в Покровске

В соответствии с президентом Украины Владимиром Зеленским, Украина усиливает свои войска в сильно оспариваемом регионе Покровск на востоке Украины. Он объявил в телеобращении, что они осведомлены о планах, разработанных российскими войсками в окрестностях. Одновременно украинское наступление в российском регионе Курск продолжается, согласно Зеленскому. Некоторые районы находятся под контролем Украины, но дополнительные подробности не предоставляются.

20:41: После декрета: многие украинцы в Венгрии рискуют остаться без жильяВ Венгрии после вступления в силу декрета, который лишает украинских беженцев общей защиты, многие украинцы рискуют остаться без жилья. Частные приюты для беженцев уже начали выселять украинцев, как сообщает организация Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, с значительным венгерским меньшинством, получили от полиции приказ покинуть гостевой дом.

Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Украина из-за российских атак, Европейский Союз остается приверженным оказанию помощи. На недавней встрече представители более 40 государств и организаций обсуждали способы оказания поддержки Украине, как сообщает Украина после последующей встречи после мирной конференции в Швейцарии в июне.

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