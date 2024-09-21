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Сравнение между обвинением в отношении Шона "Дидди" Комбса и делом Р. Келли, подчеркивая существенное различие.

 and  Max Becker
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Син «Дидди» Комбс и Р. Келли, два известных деятеля музыкальной индустрии.
Син «Дидди» Комбс и Р. Келли, два известных деятеля музыкальной индустрии.

Сравнение между обвинением в отношении Шона "Дидди" Комбса и делом Р. Келли, подчеркивая существенное различие.

Но дело Комбса отличается от дела Келли в другом аспекте: в обоих случаях прокурорам удалось уникально применить закон о борьбе с организованной преступностью (RICO) для предъявления обвинений в использовании власти и славы для манипулирования ресурсами, бизнесами и людьми, подчиняющимися им, чтобы совершать преступления и пытаться их скрыть.

"Несомненно, есть сходства между этими делами", - заявила Надия Шихата, бывший федеральный прокурор, которая вела дело против Келли в 2021 году в Восточном округе Нью-Йорка, одном из двух процессов, которые привели к его падению.

"Несомненно, действия в каждом случае различаются. Однако есть идея о знаменитой фигуре, использующей персонал и окружение для облегчения тяжких сексуальных преступлений и применения принуждения и контроля над жертвами, чтобы заставить их участвовать в сексуальной активности, в которой они иначе не участвовали бы".

В настоящее время Келли отбывает 30-летний срок заключения за racketeering и торговлю людьми в Нью-Йорке и 20 лет за другой процесс в Восточном округе Иллинойса, где он был признан виновным в хранении детской порнографии и вовлечении несовершеннолетней в незаконную сексуальную деятельность. Келли обжаловал оба приговора и в июле подал ходатайство в Верховный суд США об отмене своего приговора в Иллинойсе, утверждая, что обвинения вышли за рамки срока давности.

Между тем, Комбс был обвинен в Южном округе Нью-Йорка по трем пунктам: сговор о racketeering, торговля людьми и перевозка для занятия проституцией. Он признал себя невиновным и может получить пожизненное заключение, если будет признан виновным.

Основное отличие между двумя делами заключается в том, что процессы против Келли включали несовершеннолетних жертв, в то время как Комбса не обвиняли в неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних - и такая тактика защиты может появиться от адвокатов Комбса, утверждая, что его предполагаемые жертвы были добровольными участниками.

Тем не менее, обвинения против Комбса "очень серьезны", сказал гражданский правозащитник и юридический аналитик CNN Арева Мартин, они очень похожи на те, которые были предъявлены Келли в Нью-Йорке - "другому музыкальному иконе, который сейчас отбывает 30-летнее заключение за очень похожие обвинения, которые были предъявлены ему в Нью-Йорке и в конечном итоге привели к осуждению на суде".

Использование бизнес-империи

Закон RICO, принятый в 1970 году, был разработан для преследования организованной преступности, влияющей на межгосударственную торговлю. Любое racketeering дело вращается вокруг так называемого "предприятия" или группы, вовлеченной в предполагаемое неправомерное поведение - например, мафия.

Однако использование RICO для преследования Келли считалось "пионерским" применением этого закона против отдельного человека, и дело Комбса "следовало той же правовой структуре", согласно главному аналитику CNN по правоохранительным органам и разведке Джону Миллеру. Он описал эту стратегию как "творческое изменение для преследования отдельных лиц, чье собственное богатство и корпорации использовались для облегчения продолжающейся модели серьезных преступлений".

"Дело Р. Келли, расследование (HSI), процесс как RICO-процесс было необычным федеральным преследованием с уникальной структурой", - сказал Миллер. "И оно действительно стало образцом не только для расследования P. Diddy, но, возможно, и для Южного округа и того, как они построили это дело".

Когда Восточный округ Нью-Йорка предъявил Келли обвинения по закону RICO - обвинения в Иллинойсе не основывались на этом законе - он идентифицировал Келли как главу предприятия, состоящего из певца и его окружения, в том числе менеджеров, охранников, водителей и личных помощников.

Целью предприятия, согласно обвинительному заключению EDNY, было не только продвижение Келли и его музыки, но и "вербовка женщин и девочек для участия в незаконной сексуальной деятельности с Келли".

В частности, обвинители EDNY утверждали, что Келли выбирал девушек и женщин из толпы на своих концертах, а затем направлял других членов предприятия, чтобы они привели их за кулисы.Enterprise затем организовывало посещение девушек и женщин Келли, и именно тогда происходили сексуальные преступления, в том числе производство детской порнографии.

Теперь, по другую сторону Ист-Ривер, обвинители Южного округа Нью-Йорка утверждают, что Комбс был главой своего собственного предприятия, состоящего из различных бизнесов и сотрудников, в том числе безопасности, домашнего персонала и личных помощников. Некоторые из его целей были законными - продвижение Комбса как музыканта и управление его обширной бизнес-империей, которую обвинительное заключение называет записывающими лейблами, студией, линией одежды, маркетинговым агентством и бизнесом по производству спиртных напитков.

Певец в жанре R&B Роберт Силвестер Келли, известный как

Однако предприятие также занималось различными преступлениями, такими как торговля людьми, принудительный труд, похищение, поджог, подкуп и препятствование правосудию, согласно обвинительному заключению. И в течение десяти лет Комбс "издевался, угрожал и принуждал женщин и других вокруг него, чтобы исполнить свои сексуальные желания, защитить свою репутацию и скрыть свое поведение".

Предприятие "облегчало" это поведение, согласно обвинительному заключению, платя жертвам, манипулируя их карьерными возможностями или получая наркотики для поддержания их послушания. Члены предприятия также видели акты насилия Комбса против жертв, но вместо того, чтобы вмешиваться, они работали над их сокрытием.

Преимущество сговора по RICO заключается в том, что он позволяет Южному округу Нью-Йорка расширить масштаб своего преследования, сказал Неама Рахмани, бывший федеральный прокурор и президент West Coast Trial Lawyers.

Обвинения Манхэттенского офиса прокурора США, похоже, совпадают с предполагаемым нападением, используя его в качестве доказательства обвинения в сговоре по racketeering.

"Широкий спектр действий может быть признан соответствующим или основным актом, даже если они не являются федеральными преступлениями", - сказал Рахмани, продолжая, "Он добавляет много доказательств, много преступлений и, честно говоря, много людей тоже".

Еще не ясно, будут ли предъявлены обвинения дополнительным лицам в связи с обвинениями против Комбса.

В отличие от жертв Келли, которые были несовершеннолетними, прокуратура Южного округа Нью-Йорка не обвиняет Комбса в целенаправленном преследовании несовершеннолетних, что существенно отличает их дела.

В обвинительном акте против Комбса перечисляются различные предполагаемые жертвы, в том числе женщины и секс-работницы, но их число не уточняется. Адвокат Комбса утверждает, что дело основано на единственной жертве – обвинении в торговле людьми, которое основано на утверждениях о единственной, не названной жертве, в то время как федеральные прокуроры придерживаются своей версии о наличии нескольких жертв.

Этот вопрос, вопрос согласия, может стать основным аспектом защиты Комбса, считает Рахмани, называя его "единственной существенной защитой".

"Он не будет утверждать, что этого не произошло или что это был кто-то другой", - заявил Рахмани. "Ясно, что согласие между взрослыми является законным, при условии отсутствия силы, обмана или принуждения - это и делает его торговлей людьми, или любого коммерческого аспекта - это и делает его проституцией".

"Его единственная надежда на выигрыш этого дела зависит от свидетельских показаний и веры присяжных в то, что это было согласие".

Миллер согласился: жертвы Келли не могли дать согласие, отметил он, "в то время как основной акцент защиты Комбса будет сделан на этих безумных вечеринках, полных взрослых, добровольно участвующих в сексе, наркотиках и хип-хопе, и всем было весело, пока не перестало быть".

"Подобно Комбсу, дело Келли также связано с использованием своей свиты для организации преступной деятельности".

"Кроме того, предполагаемые жертвы в обоих делах были принуждены к участию в деятельности против своей воли, несмотря на их первоначальное согласие из-за власти и влияния обвиняемых".

Эскиз, на котором изображен Тупак Шакур в Федеральном апелляционном суде 18 сентября под руководством судьи Эндрю Картера

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