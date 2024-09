Спустя более двух десятилетий после терактов 11 сентября родственники жертв продолжают добиваться от Саудовской Аравии ответственности в рамках гражданского дела.

Для бесчисленных семей, считающих, что вокруг инцидента, унесшего жизни их близких, скрыты важные детали, эта фраза стала ежедневной реальностью, а не просто словами, произносимыми вслух. В этот раз, когда они чествуют очередную годовщину, они ждут решения федерального судьи в их длительном правовом споре с Королевством Саудовская Аравия, связанном с обвинениями в причастности КСА к созданию сети экстремистской поддержки, которая помогла террористам в США перед нападениями 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр и Пентагон. Королевство отрицает эти обвинения.

Терри Страда, национальный председатель 9/11 Families United, группы, состоящей из семей жертв и выживших, призывающих к прозрачности, считает "Никогда не забывать" постоянным напоминанием о необходимости раскрыть правду о трагедии, которая унесла жизни ее мужа и почти 3000 других людей, чтобы сделать нацию безопаснее для будущих поколений своих внуков.

“Это не просто ежегодное событие, чтобы помнить тех, кто погиб или был убит в тот день. Это обязательство раскрыть правду”, – сказала Страда CNN. “Это не просто вопрос о том, чтобы не забывать их. Это вопрос о том, чтобы не забывать, что произошло, чтобы предотвратить это в будущем”.

На слушании в июле по ходатайству Саудовской Аравии об отказе в иске адвокаты семей представили доказательства, которые, по их словам, раскрывают сеть поддержки, включающую высокопоставленных саудовских чиновников, работающих в США – даже внутри посольства в Вашингтоне, округ Колумбия, – которые облегчали перемещение террористов по стране.

Адвокат Гавин Симпсон сказал на слушании 31 июля, что эта тайная, воинственная сеть с "антиамериканской миссией" была "создана, финансировалась, управлялась и поддерживалась Королевством Саудовская Аравия и связанными с ним организациями и дипломатическими лицами в США".

15 из 19 террористов-самоубийц были гражданами Саудовской Аравии, но Саудовская Аравия неоднократно отрицала какое-либо правительственное участие в нападениях. Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что их стратегический союзник в Среднем Востоке не играл никакой роли, и что "Аль-Каида" действовала независимо, захватывая четыре коммерческих самолета и врезаясь в Башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон. Четвертый самолет, United Flight 93, разбился в Пенсильвании.

Однако обвинения в саудовской причастности продолжают нарастать. Иски против Саудовской Аравии эволюционировали с 2002 года. В 2016 году Конгресс преодолел вето тогдашнего президента Барака Обамы, чтобы принять закон, разрешающий гражданам подавать в суд на иностранные правительства за теракты, что позволило families' claims against Saudi Arabia to proceed.

Тысячи исков о компенсации от Саудовской Аравии за якобы оказанную материальную и финансовую помощь "Аль-Каиде" были объединены в многорайонную распорядительную процедуру, надзираемую федеральным окружным судьей в Манхэттене.

В 2018 году федеральный окружной судья Джордж Дэньелс предоставил ограниченную возможность адвокатам семей вести расследование, связанное с предполагаемой террористической ячейкой, руководимой двумя ключевыми игроками, действующими вокруг Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Адвокатам истцов придется доказать, что эти двое саудовских граждан поддерживали террористов как агенты Саудовской Аравии под руководством более высокопоставленных саудовских чиновников.

Если Дэниелс решит, что дело может продолжаться, это может привести к публикации ранее неизвестных доказательств.

Аргументы в июле представили доказательства, собранные в течение многих лет в результате постепенных раскрытий из Министерства юстиции, Metropolitan Police Service в Великобритании и Королевства, в том числе недавно раскрытой информации.

Адвокаты истцов указали на двух саудовских граждан, которые, по их словам, возглавляли террористическую ячейку в Южной Калифорнии, поддерживающую двух из 9/11 террористов-самоубийц, Навафа аль-Хазми и Каледа аль-Михадра, после их прибытия в США в 2000 году, прежде чем они врезались в Пентагон на American Airlines Flight 77.

Саудовский дипломат Фахад Аль-Тумайри, работавший в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе, якобы служил основным связующим лицом между "Аль-Каидой" и террористами в Лос-Анджелесе, согласно судебным документам истцов.

В центре внимания студент, который помогал двум террористам

Тумайри тесно сотрудничал с другим важным фигурой в процессе, Омаром аль-Байоуми, в организации системы поддержки для Хазми и Михдрара во время их пребывания в Калифорнии перед их переездом, чтобы продолжить террористический заговор, согласно судебным документам.

Байоуми – которого спонсировало Королевство как студента, живущего в США, и у которого была работа у саудовского подрядчика – помогал двум террористам после их прибытия в страну, согласно отчету Комиссии 9/11 2004 года. Он помог им найти квартиру в Сан-Диего, открыть банковский счет и подписать договор аренды, согласно отчету на тот момент.

Информация, позднее опубликованная ФБР, поддержала утверждение истцов о том, что Байоуми и Тумайри организовали сеть поддержки в Южной Калифорнии для Хазми и Михдрара по указанию более высокопоставленных саудовских чиновников, работающих с известными экстремистами, в том числе американским проповедником "Аль-Каиды" Анваром аль-Авлаки, которого позже убили в результате американского удара беспилотника в 2011 году. Симпсон подчеркнул это на слушании.

Однако отчет 2004 года тогда заявил, что нет доказательств того, что Байоуми сознательно помогал террористам. Findings by the FBI regarding his alleged Saudi intelligence connection were not publicly released until more than a decade later.

Саудовская Аравия утверждает, что Байоуми был студентом, который был глубоко вовлечен в мечеть в Сан-Диего, и что его прихожане неосознанно помогли террористам из простого гостеприимства и доброты по отношению к новоприбывшим, которые не говорили по-английски.

В ходе июльского судебного процесса, защищая дело о снятии иска, представитель Саудовской Аравии Майкл Келлогг в основном сосредоточился на роли Баюми, заявляя, что любая поддержка, оказанная им захватчикам, была "ограниченной и полностью невинной". Келлогг ссылался на показания Баюми 2021 года, его взаимодействия с правоохранительными органами и отчет Комиссии 11 сентября, чтобы обосновать свои аргументы.

Адвокаты Саудовской Аравии обвинили истцов в том, что они вводятся в заблуждение, концентрируясь на Баюми, назвав их теории "постепенно все более невероятными".

Согласно представленным истцами доказательствам, Баюми встретился с дипломатом Саудовской Аравии в консульстве перед первой встречей с захватчиками в ресторане в Лос-Анджелесе через две недели после их прибытия в Калифорнию. Баюми помог захватчикам переехать из Лос-Анджелеса в Сан-Диего вскоре после их первой встречи.

Юридическая команда Саудовской Аравии заявила, что Баюми встретил захватчиков в случайной встрече в халяльном ресторане возле известной мечети в 2000 году и имел лишь "ограниченные взаимодействия" с ними впоследствии. Они также отметили, что нет доказательств того, что Тумайри помогал этим мужчинам, хотя адвокаты семей 11 сентября представили данные ФБР, указывающие на то, что Тумайри поручил члену мечети встретить захватчиков в аэропорту и доставить их к Тумайри, когда они впервые прибыли в Лос-Анджелес в январе 2000 года.

Во время удаленного допроса 2021 года Баюми признал, что помог Хазми и Мидхару обосноваться в Сан-Диего, но утверждал, что отсутствовал на атаках.

Баюми, якобы проживающий в Саудовской Аравии, не смог прокомментировать CNN. Саудовское посольство в США не предоставило заявления в ответ на запрос CNN.

Ключевое видео в центре судебного разбирательства

В суде были представлены общедоступные материалы, предоставленные истцам Полицией Метрополитен, которые обыскали лондонский дом Баюми после терактов 11 сентября.

В том числе было представлено видео с вечеринки, которую Баюми устроил через две недели после прибытия захватчиков в Сан-Диего – вечеринку, которую адвокаты истцов считали приветствием захватчиков, благословением их миссии и представлением их сети поддержки. Симпсон назвал Баюми "главным хозяином" вечеринки на вновь выпущенном видео с собрания, на котором также были изображены захватчики, помогающие Баюми устраивать мероприятие.

Ранее отчет Комиссии 11 сентября упоминал вечеринку, но Симпсон заявил, что отчет неадекватно проанализировал арабские разговоры. Теперь истцы идентифицировали всех 29 мужчин, присутствовавших на вечеринке, как сказал Симпсон во время слушания – отчет Комиссии 11 сентября назвал только пять человек, присутствовавших на собрании.

В ходе расследования адвокаты истцов обнаружили, что на видео с вечеринки были изображены официальные лица Саудовской Аравии и другие радикальные individuals.

Дополнительное видео, выпущенное в июне через судебный процесс, изначально показанное CBS News и переданное CNN истцами, показывает Баюми, снимающего вокруг Вашингтона, округ Колумбия, в течение нескольких дней в 1999 году. Истцы считают, что это видео показывает тайную операцию по слежке за входом и выходом из Капитолия США.

Авторитеты давно подозревали, что Капитолий мог быть целью рейса 93, который разбился в Пенсильвании 11 сентября.

В суде адвокаты Саудовской Аравии заявили, что Баюми был просто туристом, посещавшим Капитолий во время отпуска, когда он снимал свой тур.

Во время слушания судья Дэниелс спросил адвоката защиты о видео Баюми, на котором Баюми говорит: "Это демоны Белого дома". Один адвокат Саудовской Аравии назвал это заявление "сожалеющим", suggering, что оно было вырвано из контекста. Однако судья Дэниелс заметил, что такое заявление не типично для речи туриста, посещающего "прекрасное здание".

Видео с вечеринки и предполагаемая слежка Баюми за Капитолием были извлечены из большого количества видео и документов, конфискованных в лондонском доме, принадлежащем Баюми, вскоре после терактов 11 сентября, согласно судебным документам истцов. Истцы получили эти доказательства от Полиции Метрополитен в ответ на ордер на discovery в этом деле в 2022 и 2023 годах.

Адвокаты истцов обрисовали предполагаемые частые телефонные звонки между Баюми и официальными лицами Саудовской Аравии, в частности, в то время, когда он помогал Хазми и Мидхару, используя записную книжку, изъятую у Баюми в его резиденции Полицией Метрополитен. Эта рукописная книга, которая была обнародована в ходе судебного разбирательства, содержит информацию о более чем 100 официальных лицах Саудовской Аравии, заявил Симпсон в суде. Если Баюми действительно был просто студентом и бухгалтером подрядчика для саудовцев, он не общался бы с такими высокопоставленными официальными лицами Саудовской Аравии, упомянутыми в книге, считают истцы.

Юридическая команда Саудовской Аравии приписала некоторые контакты добровольной работе Баюми в мечети Сан-Диего и оспорила допустимость записной книжки в качестве доказательства, заявляя, что истцы не могут доказать, что книга была создана Баюми в рамках его обязанностей для Саудовской Аравии.

Военная прокуратура отправила уведомление по электронной почте родственникам перед объявлением смягчающих условий, которые должны были обойти сложный судебный процесс в открытом суде.

Многие родственники жертв обнаружили эти соглашения после длительного заседания в федеральном суде в Нью-Йорке, где устройства конфисковываются при входе. Этот судебный зал был местом судебного процесса против Королевства Саудовской Аравии.

При выходе из суда в центре Манхэттена Страда внезапно почувствовал себя разочарованным.

Только через два дня после этого министр обороны Ллойд Остин неожиданно отозвал соглашения о признании вины через неожиданное сообщение, распространенное Пентагоном в субботу вечером. Остин заявил, что "ответственность за принятие такого решения должна лежать на мне".

В меморандуме Остин отозвал у Сьюзан Эскалье, ответственной за созыв военных комиссий в Гуантанамо, право заключать любые соглашения о признании вины, оставив "такую власть за собой".

Юристы теперь утверждают, что отмена соглашений Остином была незаконной, и адвокаты КСМ и других двух обвиняемых оспаривают это действие в суде.

Пока эти процессы продолжаются, последствия внезапной отмены соглашений о признании вины оставляют Стрэду и других членов семей жертв в ожидании справедливости более чем двадцати лет, надеясь, что судебный процесс против Королевства Саудовской Аравии в конечном итоге принесет результаты.

Стрэда надеется, что привлечение к ответственности правительства Саудовской Аравии через этот судебный процесс послужит ярким напоминанием миру. Она объяснила CNN: "Я надеюсь, что это отправит очень сильный сигнал миру, что если вы нападаете на американцев на американской территории, мы будем привлекать вас к ответственности в американском суде".

Несмотря на продолжающийся правовой спор, Терри Стрэда, представляющая 9/11 Families United, продолжает призывать к прозрачности, заявляя: "Мы никогда не должны забывать, что это не только о том, чтобы помнить тех, кто погиб, но и о том, чтобы раскрыть правду и предотвратить подобные трагедии в будущем". В своем стремлении к справедливости семьи, пострадавшие от атак 9/11, включая Стрэду, единодушно верят в то, что США и их стратегический союзник в Среднем Востоке, Саудовская Аравия, должны полностью сотрудничать в раскрытии любого потенциального участия в атаках, так как они считают, что более 15 из 19 террористов-самоубийц были гражданами Саудовской Аравии.

