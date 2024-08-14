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Спрос на рабочую силу в секторах солнечной и ветровой энергетики продолжал расти

 and  Mark Rodriguez
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Cпрос на рабочую силу в отраслях солнечной и ветровой энергии продолжает расти
Cпрос на рабочую силу в отраслях солнечной и ветровой энергии продолжает расти

Спрос на рабочую силу в секторах солнечной и ветровой энергетики продолжал расти

Не только спрос на новых работников в солнечной и ветряной энергетике продолжает расти, но и компании испытывают все больший дефицит сотрудников с конкретными знаниями. Как показывает мониторинг рынка труда Фонда Бертельсмана в Гюттерслохе в среду, каждая четвертая онлайн-вакансия (24,5 процента) для кровельщиков связана с солнечной компанией.

В то же время кровельщики, которые ранее покрывали крыши частных домов черепицей и делали заводские крыши непромокаемыми, не автоматически квалифицированы для установки фотоэлектрических систем, пояснил фонд.

Аналогичная ситуация и в ветряной энергетике, которая срочно ищет электриков. Однако, в то время как сотрудники в области электротехники зданий ранее были востребованы для электромонтажных работ и сборки электрооборудования, в ветряной энергетике центральными являются пусконаладочные и сервисные работы, как указано в исследовании.

В 2019 году только 9,8 процента вакансий в области кровельных работ имели солнечную ссылку. В области электротехники доля выросла с трех до 13,8 процента в прошлом году. В случае квалифицированных рабочих для возобновляемых источников энергии почти три из четырех вакансий уже имеют ссылку на солнечную промышленность.

Чтобы достичь климатической нейтральности к 2045 году и осуществить энергетический переход, Германии нужны дополнительные 300 000 квалифицированных рабочих, согласно данным фонда. Однако даже если будут обучены достаточно квалифицированных рабочих в традиционных ремеслах, все равно останется пробел в знаниях, пояснили авторы исследования.

Фонд Бертельсмана призывает к более целенаправленному дополнительному обучению для соответствующих секторов. Такое обучение должно быть направлено tanto на людей с завершенным профессиональным образованием, как и на тех, кто имеет профессиональный опыт, но не имеет признанных квалификаций. В частности, необходимы конкретные знания в солнечной энергетике среди квалифицированных рабочих.

Европейский Союз, признавая глобальный толчок к возобновляемой энергетике, заинтересован в устранении пробела в знаниях в солнечной и ветряной энергетике. Европейский Союз заинтересован в том, чтобы его члены-государства имели достаточно квалифицированных рабочих для достижения своих целей в области возобновляемой энергии.

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