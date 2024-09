Спор вокруг футбола приводит к ложной угрозе взрыва, что вызывает глобальное расследование и федеральные обвинения, утверждают власти.

Мэттью Томпсон, 25 лет, уроженец Филадельфии, признался в двух случаях передачи угроз межконтинентального и интернет-характера, как утверждают правоохранительные органы. Согласно заявлению Министерства юстиции США в среду, он распространял ложные тревоги среди правоохранительных органов tanto в США, как и за рубежом, заявляя, что его оппонент планирует взрыв и резню.

CNN запросила комментарий у представителя адвоката Томпсона.

Первая ложная угроза произошла в результате онлайн-спора между Томпсоном и участником его чата по фэнтези-футболу, как указано в заявлении прокуратуры США для Восточного округа Пенсильвании.

После того, как стало известно, что участник планирует учиться за границей в Норвегии в августе 2023 года, Томпсон подал анонимный "совет" в Норвежскую службу безопасности полиции, утверждая, что этот человек планирует устроить массовую стрельбу в Норвегии, согласно заявлению.

Томпсон написал, что соперник по фэнтези-футболу "планирует бродить по Осло и имеет запланированную стрельбу с участием нескольких других людей. Они планируют захватить как можно больше во время концерта, а затем перейти в торговый центр", как утверждают прокуроры.

Персонал правоохранительных органов в Норвегии и США потратили пять дней и бесчисленное количество часов на расследование угрозы, как сообщается. Томпсон признал свою вину в интервью с ФБР, согласно прокуратуре США.

Во время расследования Томпсона за международное правонарушение в Норвегии правоохранительные органы заявили, что обнаружили, что он отправил еще одну вымышленную угрозу ранее в этом году - на этот раз в Университет Айовы.

В марте Томпсон отправил электронное письмо университету, утверждая, что тот же участник фэнтези-футбольной команды обещает "взорвать кампус", что Томпсон знал, что это неправда, как утверждают прокуроры.

"Уже будучи обвиняемым в одном случае мошенничества, вызванного, представьте себе, его лигой фэнтези-футбола, Мэттью Томпсон необъяснимо решил отправить еще одно", - сказала Джекиллин Ромеро, прокурор США для Восточного округа Пенсильвании. "Его действия были очень беспокоящими и потребовали значительного времени и ресурсов правоохранительных органов на двух континентах, тем самым отвлекая их от реальных инцидентов и расследований".

Томпсон был выпущен под залог в размере 25 000 долларов, как указано в судебных записях, и должен быть приговорен в январе 2025 года. Он может получить максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов.

Ромеро предупредила в своем заявлении, что fabrication of threats is illegal.

"My advice to cyber warriors aiming to dodge federal charges: always consider the possible consequences before hitting 'post' or 'send'," she advised.

