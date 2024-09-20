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Спор вокруг футбола приводит к ложной угрозе взрыва, что вызывает глобальное расследование и федеральные обвинения, утверждают власти.

В мире фэнтези-футбола преобладают дерзкие шутки и насмешки среди соперников. Однако ситуация в Филадельфии escalated to an international probe and federal indictments, as a participant фабриковал обвинения против своего оппонента, предполагая, что последний планировал акты насилия, как...

 and  Max Becker
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В среду Министерство юстиции обнародовало договор о согласии с подозреваемым из Филадельфии Мэтью...
В среду Министерство юстиции обнародовало договор о согласии с подозреваемым из Филадельфии Мэтью Гэбриэлом.

Спор вокруг футбола приводит к ложной угрозе взрыва, что вызывает глобальное расследование и федеральные обвинения, утверждают власти.

Мэттью Томпсон, 25 лет, уроженец Филадельфии, признался в двух случаях передачи угроз межконтинентального и интернет-характера, как утверждают правоохранительные органы. Согласно заявлению Министерства юстиции США в среду, он распространял ложные тревоги среди правоохранительных органов tanto в США, как и за рубежом, заявляя, что его оппонент планирует взрыв и резню.

CNN запросила комментарий у представителя адвоката Томпсона.

Первая ложная угроза произошла в результате онлайн-спора между Томпсоном и участником его чата по фэнтези-футболу, как указано в заявлении прокуратуры США для Восточного округа Пенсильвании.

После того, как стало известно, что участник планирует учиться за границей в Норвегии в августе 2023 года, Томпсон подал анонимный "совет" в Норвежскую службу безопасности полиции, утверждая, что этот человек планирует устроить массовую стрельбу в Норвегии, согласно заявлению.

Томпсон написал, что соперник по фэнтези-футболу "планирует бродить по Осло и имеет запланированную стрельбу с участием нескольких других людей. Они планируют захватить как можно больше во время концерта, а затем перейти в торговый центр", как утверждают прокуроры.

Персонал правоохранительных органов в Норвегии и США потратили пять дней и бесчисленное количество часов на расследование угрозы, как сообщается. Томпсон признал свою вину в интервью с ФБР, согласно прокуратуре США.

Во время расследования Томпсона за международное правонарушение в Норвегии правоохранительные органы заявили, что обнаружили, что он отправил еще одну вымышленную угрозу ранее в этом году - на этот раз в Университет Айовы.

В марте Томпсон отправил электронное письмо университету, утверждая, что тот же участник фэнтези-футбольной команды обещает "взорвать кампус", что Томпсон знал, что это неправда, как утверждают прокуроры.

"Уже будучи обвиняемым в одном случае мошенничества, вызванного, представьте себе, его лигой фэнтези-футбола, Мэттью Томпсон необъяснимо решил отправить еще одно", - сказала Джекиллин Ромеро, прокурор США для Восточного округа Пенсильвании. "Его действия были очень беспокоящими и потребовали значительного времени и ресурсов правоохранительных органов на двух континентах, тем самым отвлекая их от реальных инцидентов и расследований".

Томпсон был выпущен под залог в размере 25 000 долларов, как указано в судебных записях, и должен быть приговорен в январе 2025 года. Он может получить максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов.

Ромеро предупредила в своем заявлении, что fabrication of threats is illegal.

"My advice to cyber warriors aiming to dodge federal charges: always consider the possible consequences before hitting 'post' or 'send'," she advised.

American law enforcement spent countless hours investigating Thompson's false threats, both in Norway and the United States. Thompson admitted to sending another fabricated threat to the University of Iowa.

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