Специалисты выступают с предупреждением о глобальном потеплении и призывают к немедленным мерам

Неконтролируемый климат и растущий уровень моря: Специалисты на 14-м Конгрессе экстремальных климатических событий в Гамбурге подняли тревогу о последствиях глобального потепления и призвали к немедленному действию. "В этом году мы наблюдали температуры в Германии и во всем мире, которые никогда не были выше, и 2024 год идет по тому же пути", - заявил Тобиас Фукс, член правления ДWD, на открытии трехдневной конференции с участием около 700 человек в Гамбурге.

Количество погодных рекордов, связанных с изменением климата, также резко возросло в этом году, согласно экспертам. "Рекорд по количеству дней без заморозков на Цугшпице достиг беспрецедентного уровня в 66 дней в 2024 году, превзойдя предыдущий рекорд на 25 дней". Сильные лесные пожары в США и катастрофические ливни в Средиземноморье - лишь несколько примеров бедствий, вызванных жарой на планете.

Подъем температуры напрямую связан с растущими выбросами парниковых газов. "Я больше не могу исключать возможность превышения порога в 3 градуса к 2050 году", - предупредил Франк Бёттчер, председатель Немецкого метеорологического общества и организатор конференции.

Конгресс экстремальных погодных условий послужил платформой для специалистов, чтобы подчеркнуть необходимость немедленных мер против глобального потепления, учитывая растущие тенденции температуры. Рекордное количество дней без заморозков на Цугшпице, длившееся 66 дней в 2024 году, было одним из тревожных погодных рекордов, связанных с изменением климата, обсуждаемых на Конгрессе экстремальных погодных условий.

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