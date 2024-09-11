Специалисты выражают обеспокоенность по поводу скоростной проблемы в Германии

После вступления в должность министра обороны Писториуса он подчеркнул важность эффективного управления временем. Однако экономические эксперты считают, что Германия отстает в закупках вооружений, с недостаточными решениями и финансированием. Несмотря на это, Германия решила поддержать Украину 12 собственными гаубицами. Министр обороны Писториус объявил об этом на встрече сторонников Украины в Рамштайне на прошлой неделе. Эти системы вооружения, отличающиеся высокой точностью и передовыми технологиями, крайне необходимы киевским войскам. Заказ размещен у немецких производителей KMW и Rheinmetall.

Ситуация оставляет место для вопросов: Почему не воспользоваться этой возможностью, чтобы также оснастить немецкую армию? По мнению Института мировой экономики в Киле (IfW), это было бы не только полезно, но и срочно необходимо. За последние 20 лет количество гаубиц в немецкой армии сократилось с почти 1000 до более чем 100. В 2021 году армия имела всего 121 артиллерийскую гаубицу, согласно отчету IfW.

Недостаток более 2000 боевых танков

Инвентарь постепенно пополняется. Напомним: февраль 2022 года, invasion of Ukraine, turning point, немецкий канцлер Олаф Шольц видит Германию как "военную ведущую силу в Европе", специальный фонд в 100 миллиардов евро и т.д. С тех пор федеральное правительство заказывает около восьми-девяти гаубиц в год для войск по этому темпу. Чтобы, например, достичь уровня запасов 2004 года по этому темпу, потребуется: 100 лет.

IfW не только изучал приобретение гаубиц, но и анализировал ситуацию с боевыми самолетами, танками или бронетранспортерами. Результат: неудовлетворительное снабжение. В 2021 году немецкие вооруженные силы имели в наличии 339 боевых танков. В 2004 году запас в 2398 считался адекватным, на 2000 больше. Также имеются значительные пробелы в других критически важных классах вооружений.

Когда Германия передала 18 "Леопардов" из своего запаса Украине, она разместила заказ на 18 "Леопардов" в мае 2023 года, хотя существовал рамочный контракт с производителем на 123 vehicles. В то время эксперты по безопасности выразили критику. Приобретение оставшихся 105 боевых танков finally было approved Budget Committee в июле 2024 года, более чем через год.

Согласно исследованию IfW, у Германии есть "проблема со скоростью" в закупках. Эта критика существовала десятилетиями, но IfW теперь предоставляет подробные доказательства для различных категорий вооружений, показывая, что несмотря на специальные фонды и поворотные точки, пока еще не многое изменилось. Результат должен служить тревожным сигналом. Министр обороны Борис Писториус вскоре после вступления в должность объявил о новом направлении в закупках: "Теперь время будет приоритетом во всех закупках".

В будущем эксперты войск должны раньше делиться своими знаниями о новых требованиях к продукту, а затем процесс будет завершен, объявил Писториус. "Заморозка дизайна" должна предотвратить замедление процесса закупок из-за все новых особых пожеланий - общей практики в прошлом.

Заключение IfW показывает, что министр Писториус частично добился успеха. "100 лет" для гаубиц компенсируется решением выбрать новый истребитель F-35, который заменит устаревшие Tornados. Это гигантский проект, над которым не смогла договориться большая коалиция под руководством Ангелы Меркель. Писториус довел его до конца.

Тем не менее, общий вид процесса закупок указывает на то, что новые максимы - скорость, не золотые решения по заоблачным ценам, а покупка доступного на рынке материала - все еще не применяются последовательно. Например, оппозиция Союза уже месяцы ждет окончательного решения о покупке новых десантных катеров для Командования специальных морских сил (KSM). Процесс initially провалился из-за чрезмерных требований со стороны войск, когда Писториус вступил в должность.

Теперь предпринимается новая попытка с новым подходом и целью начать конкурс к середине 2023 года, получить approval от парламента к середине 2024 года и получить первый катер к середине 2025 года. Однако сейчас уже конец 2024 года, и оппозиция Союза все еще ждет, когда вопрос о покупке катеров появится в повестке дня Budget Committee.

Почему процесс закупок отстает от графика? Министерство обороны еще не предоставило объяснение оппозиции. "Вместо того чтобы предоставить специальным силам новые десантные катера точно вовремя, мы целенаправленно движемся к следующему пробелу в способностях", - говорит бюджетный политик Союза Инго Гэдехенс. "Военные вправе спрашивать: Почему Борис Писториус не может успешно реализовать даже такие manageable проекты?"

Пример с десантными катерами отражает статистику IfW: "Немецкие процедуры закупок все еще медленные и бюрократические", - объясняют экономисты. Они призывают Германию более тесно интегрироваться в европейский рынок обороны. Они видят в 12 различных типах танков, используемых в армиях Европы, доказательство shortsighted industrial policy. Совместные заказы стимулировали бы инвестиции промышленности и также снизили бы единичные цены.

В сущности, способность оснащать себя современным вооружением для самообороны зависит от бюджета обороны, на что делают акцент исследователи в Киле. Они считают, что этот бюджет недостаточно велик. Согласно плану трафик-светофора, бюджет должен был постепенно расти после 2022 года, чтобы достичь цели НАТО по выделению 2% ВВП. Однако это не так сейчас. Федеральное правительство едва справляется с достижением 2%-ной отметки благодаря дополнительным ресурсам и прочим расходам.

В 2025 году запланировано скромное увеличение бюджета на 1,25 миллиарда евро, в основном для покрытия повышения зарплат в секторе обороны, без остатка на закупки вооружений. Никаких дальнейших увеличений бюджета не предвидится на 2026 год.

В ходе дебатов в Бундестаге в среду политик ХДС по вопросам обороны Йоханн Вадепуль был прямолинеен: расходы на инвестиции фактически снизятся, делая бюджет обороны сокращением финансирования. "Вы фактически сокращаете бюджет бундесвера", - резюмировал Вадепуль. Данная точка зрения не оспаривается Федеральным министром обороны.

Вместо этого министр подчеркивает роль Союза в создании нынешнего положения дел бундесвера во время их пребывания у власти. Писториус также отмечает: "В ближайшее время нам нужно увеличить расходы на безопасность, даже выше текущих 2% ВВП. Это бесспорный факт". К сожалению, канцлер Олаф Шольц пока не убежден этим аргументом. Таким образом, вероятен стационарный бюджет обороны на 2026 год, а не его сокращение.

В свете бюджетных ограничений некоторые задаются вопросом, не стоит ли министру обороны Писториусу рассмотреть возможность инвестирования в модернизацию вооружения немецкой армии, учитывая существенный дефицит в категориях боевой техники, таких как боевые танки. Несмотря на акцент Писториуса на эффективное управление временем и его усилия по ускорению процедур закупок, последние все еще кажутся медленными и бюрократическими, как показывает исследование IfW.

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