Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЭкстремизм

Специалисты утверждают: мигранты не обязательно предрасположены к радикализации

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Вечером в пятницу в холодеющие три человека умерли в результате 」 (Translation:
Вечером в пятницу в холодеющие три человека умерли в результате 」 (Translation:

- Специалисты утверждают: мигранты не обязательно предрасположены к радикализации

Радикализация не связана исключительно с социальным или культурным фоном человека, считает эксперт по экстремизму из Федерального управления по делам миграции и беженцев (Bamf). "Это распространенное общественное явление", - заявил Флориан Эндерс, руководитель Центра консультаций по экстремизму в Bamf, в интервью немецкому агентству новостей. Исследования, проведенные в центре, показывают, что часто есть "пространства" для радикализации, вызванные личными обстоятельствами, такими как личные кризисы, утрата смысла, карьерные трудности или семейные проблемы, которые эти люди не могут преодолеть самостоятельно. Эта модель наблюдается как в мусульманских, так и в не мусульманских семьях.

Эндерс прокомментировал предполагаемый исламистский теракт в Солingenе, но воздержался от обсуждения конкретного случая. В пятницу 26-летний сириец с ножом убил троих и ранил восемь человек в Солingenе.

Что толкает на радикализацию?

Жизненные кризисы не редкость, но не все устойчивы к экстремистским идеям. "Они становятся восприимчивыми к структурам, которые предлагают простое объяснение их ситуации и, конечно, решение", - отметил Эндерс.

В последние годы к радикализации все чаще приводят психические расстройства, как подчеркнул Эндерс. "Например, беженцы часто переживают травмы во время своего пути, но есть также случаи с местными жителями в Германии, страдающими от состояний, таких как психоз или депрессия, которые могут быть связаны с их радикализацией".

Как начинается поиск экстремизма?

Радикализация начинается с изменения самоощущения. "Они считают себя 'элитой' ислама", - пояснил Эндерс. "Только они понимают ислам так, как его понимал Пророк и его ближайшие последователи. В конечном итоге, это вопрос повышения самооценки".

Сначала это новое самовосприятие может привести к позитивным изменениям, таким как уменьшение потребления алкоголя или меньше контактов с правоохранительными органами. Однако по мере углубления радикализации конфликты с социальным окружением усиливаются. Необычные связи в мечетях или на социальных платформах часто служат первыми тревожными знаками для друзей и семьи.

Реабилитация людей

Центр консультаций по экстремизму в Bamf был запущен в 2012 году и предлагает горячую линию для тех, кто подозревает радикализацию в своем ближайшем окружении. При необходимости консультанты центра могут непосредственно вмешиваться.

"Мы организуем беседы с семьей, школой, работой, родственниками, друзьями - с любой группой, которая вовлечена. Консультационные центры исследуют, как лучше всего связаться с человеком", - сказал Эндерс. В более серьезных случаях специально обученные консультанты по отказу сотрудничают с социальной сетью человека, чтобы найти решения. "Этот метод успешно применяется по всей стране", - заключил Эндерс.

Экстремистские идеи могут быть привлекательными даже для людей, переживающих жизненные кризисы, так как они предлагают простое объяснение их ситуации и предложенное решение, считает Эндерс. Кроме того, психические расстройства все чаще становятся значительным фактором радикализации, затрагивая как беженцев, так и местных жителей в Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп поделился грубым комментарием о сопернице-демократе Камале Харрис в сети Truth Social...
Политика

Трамп прибегает к вульгарным замечаниям, когда обсуждает Харриса.

Республиканец Дональд Трамп не чурается делать замечания, которые тянут на несоблюдение границ приличия. Сейчас он направляет подобные комментарии в адрес своей демократической оппонентки, Камалы Харрис.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава diplomat EU собирается ввести санкции против двух ministers, изображённых вместе с...
Политика

Высший дипломат ЕС предлагает ввести санкции против Израиля.

Последние заявления официальных лиц израильского правительства вызвали международный переполох. До встречи министров иностранных дел в Брюсселе главный дипломат ЕС предлагает спорный план.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Аризонский национальный кладбище подал жалобу после визита Трампа
Политика

Разногласия по поводу тура Трампа на национальном кладбище

Трамп часто делает уничижительные замечания о ветеранах. Его целью было почтить павших soldierов, посетив Арлингтонское национальное кладбище, но возник новый скандал.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.
Федеральные земли Германии

Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули. * Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности...
Панорама

Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

В феврале программное обеспечение искусственного интеллекта Google придерживалось Руководящих принципов разнообразия и создавало визуальные элементы, такие какalmaznije

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
После инцидента в Моере во вторник сообщают о смертельных случаях стрельбы полиции в...
Панорама

Расследование о стрельбе в Северном Рейн-Вестфалии, связанной с полицией

Еще одно оперативное действие полиции в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) заканчивается трагически для подозреваемого в нападении с ножом. Инцидент в Реcklinghausen расследуется дортмундской Следственной Task Force по требованиям беспристрастности.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине
Главные темы

Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине

-Sahra Wagenknecht, выполняющая обязанности сопредседателя Левой партии, выдвинула условие для вступления в пост- góetadata коалиции после выборов в земле: включение loro й иностранной политики в коалиционное соглашение. Говоря с AFP, Wagenknecht заявила: "Мы будем формировать альянсы только с...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно