- Специалисты утверждают: мигранты не обязательно предрасположены к радикализации

Радикализация не связана исключительно с социальным или культурным фоном человека, считает эксперт по экстремизму из Федерального управления по делам миграции и беженцев (Bamf). "Это распространенное общественное явление", - заявил Флориан Эндерс, руководитель Центра консультаций по экстремизму в Bamf, в интервью немецкому агентству новостей. Исследования, проведенные в центре, показывают, что часто есть "пространства" для радикализации, вызванные личными обстоятельствами, такими как личные кризисы, утрата смысла, карьерные трудности или семейные проблемы, которые эти люди не могут преодолеть самостоятельно. Эта модель наблюдается как в мусульманских, так и в не мусульманских семьях.

Эндерс прокомментировал предполагаемый исламистский теракт в Солingenе, но воздержался от обсуждения конкретного случая. В пятницу 26-летний сириец с ножом убил троих и ранил восемь человек в Солingenе.

Что толкает на радикализацию?

Жизненные кризисы не редкость, но не все устойчивы к экстремистским идеям. "Они становятся восприимчивыми к структурам, которые предлагают простое объяснение их ситуации и, конечно, решение", - отметил Эндерс.

В последние годы к радикализации все чаще приводят психические расстройства, как подчеркнул Эндерс. "Например, беженцы часто переживают травмы во время своего пути, но есть также случаи с местными жителями в Германии, страдающими от состояний, таких как психоз или депрессия, которые могут быть связаны с их радикализацией".

Как начинается поиск экстремизма?

Радикализация начинается с изменения самоощущения. "Они считают себя 'элитой' ислама", - пояснил Эндерс. "Только они понимают ислам так, как его понимал Пророк и его ближайшие последователи. В конечном итоге, это вопрос повышения самооценки".

Сначала это новое самовосприятие может привести к позитивным изменениям, таким как уменьшение потребления алкоголя или меньше контактов с правоохранительными органами. Однако по мере углубления радикализации конфликты с социальным окружением усиливаются. Необычные связи в мечетях или на социальных платформах часто служат первыми тревожными знаками для друзей и семьи.

Реабилитация людей

Центр консультаций по экстремизму в Bamf был запущен в 2012 году и предлагает горячую линию для тех, кто подозревает радикализацию в своем ближайшем окружении. При необходимости консультанты центра могут непосредственно вмешиваться.

"Мы организуем беседы с семьей, школой, работой, родственниками, друзьями - с любой группой, которая вовлечена. Консультационные центры исследуют, как лучше всего связаться с человеком", - сказал Эндерс. В более серьезных случаях специально обученные консультанты по отказу сотрудничают с социальной сетью человека, чтобы найти решения. "Этот метод успешно применяется по всей стране", - заключил Эндерс.

Экстремистские идеи могут быть привлекательными даже для людей, переживающих жизненные кризисы, так как они предлагают простое объяснение их ситуации и предложенное решение, считает Эндерс. Кроме того, психические расстройства все чаще становятся значительным фактором радикализации, затрагивая как беженцев, так и местных жителей в Германии.

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