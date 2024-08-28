- Специалисты предполагают, что чрезвычайная ситуация может привести к введению ограничений на границе.

После тревожного инцидента в Солінгене политики и специалисты ведут дискуссии о возможном ужесточении иммиграционных правил, предложенных лидером фракции Союза Фридрихом Мерцем. В беседе с федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) Мерц, в качестве председателя ХДС, предложил несколько мер, в том числе возможность объявления Германии национальной чрезвычайной ситуации для усиления контроля над границами из-за постоянного пренебрежения Регламентом Дублина. Юристы и эксперты по миграции не отвергают возможность этого предложения.

ХДС: Протокол Дублина "рухнул и провалился"

Согласно Регламенту Дублина, заявки на убежище в Европе должны подаваться в стране первоначального въезда. Теоретически это означает, что только немногие, такие как пассажиры авиалиний, могут въехать в Германию, но, как сообщается в политическим документе ХДС, опубликованном во вторник, система якобы рухнула и провалилась.

На пресс-конференции Мерц ссылался на Договор о функционировании ЕС. В случаях, когда невозможно провести репатриацию на границе из-за европейских правовых ограничений и невозможно принять решение на европейском уровне, Германия может объявить национальную чрезвычайную ситуацию. "Затем национальное право Федеративной Республики Германия имеет приоритет над европейским правом, как это предусмотрено Договором ЕС", - заявил Мерц.

Пауль Кирххоф, бывший судья Федерального конституционного суда и эксперт по конституционному праву, предложил, что Мерц, возможно, ссылался на статью 78 Договора ЕС. Этот пункт касается возможности "временных мер" для государств-членов, переживающих кризис в результате внезапного притока третьих стран.

Германия действует в одиночку?

"Это означает, что Германия перестанет соблюдать текущие регламенты ЕС и вместо этого выберет автономные действия", - объяснил конституционный юрист Волькер Бёме-Неслер. Хотя этот вариант может быть радикальным, он может служить разумным, хотя и краткосрочным решением. Германия могла бы затем ограничить число беженцев и оказать большее давление на ЕС для создания эффективной системы распределения.

Даниэль Тым, эксперт по праву ЕС в Университете Констанца, признает существование статьи 72 Договора ЕС, которая предоставляет государствам-членам ЕС право на "поддержание общественного порядка и защиту внутренней безопасности". Отклонения от регламентов ЕС разрешены, утверждает Тым, но подлежат Европейскому суду юстиции.

К сожалению, предыдущие попытки были безуспешными. Риск, связанный с этой процедурой, значителен.

ХДС: Европейское право поощряет репатриации на границе

В своем документе ХДС заявляет, что европейское право предусматривает репатриации на границе, что часто оспаривается. Для прояснения этого вопроса христиано-демократы уже давно выступают за изменения в европейских регламентах. По мнению ХДС, текущая ситуация с безопасностью в Германии и Европе ухудшилась, и регламенты ЕС по убежищу зависят от поддержания общественного порядка и внутренней безопасности.

Мерц отвергает противоположные точки зрения.

Кроме объявления национальной чрезвычайной ситуации, ХДС также выступает за высылку сирийских и афганских беженцев, подлежащих высылке, а также за приостановку заявок на убежище из Сирии и Афганистана. Партия утверждает, что это не попытка изменить законы об убежище в Основном законе. "Совместимая политика отказа во въезде на границу лицам без действительных въездных разрешений эффективно прекратит заявки на убежище из Сирии и Афганистана", - заявила партия. Во время своей пресс-конференции Мерц проигнорировал аргументы о том, что правовые ограничения могут запретить предложения ХДС: "Что не разрешено, больше не приемлемо для общественности".

Тым подозревает, что стратегия ХДС основана на убеждении, что закрытие границ Германии может спровоцировать цепную реакцию, потенциально вызвав чувство изоляции и временное снижение нерегулярной миграции, даже если граница не может быть полностью закрыта или суды проявляют сопротивление.

Рууд Коопманс, глава отдела миграции в Научно-исследовательском центре Берлина, написал заявление на X: "Ни один из тех, кто нелегально въезжает в Германию, не нуждается в защите. Многие из них уже были защищены в нескольких странах. Одновременно множество тех, кто действительно нуждается в защите, никогда не доберутся до нас. Этот факт должен стать основой для всеобъемлющей реформы убежища".

Объявление национальной чрезвычайной ситуации в отношении миграции считается "приемлемым альтернативой", заявил Коопманс, ссылаясь на подобные намерения в соседних странах, таких как Нидерланды, где новое правое правительство разрабатывает соответствующую инициативу ЕС на уровне ЕС, ссылаясь на нехватку жилья.

Комиссия должна серьезно рассмотреть предложение Мерца об объявлении национальной чрезвычайной ситуации, так как это может иметь значительные Implications для права ЕС и контроля над границами. В свете утверждений ХДС о том, что европейское право позволяет репатриации на границе, и текущем состоянии Регламента Дублина Комиссия, возможно, придется пересмотреть свою позицию по иммиграционным регламентам.

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