Спан выступает за отмену восьмичасового рабочего дня.

Многие люди мечтают о более короткой рабочей неделе, например, о четырехдневной. Политик ХДС Шпahn выступает за отмену восьмичасового рабочего дня, чтобы предоставить сотрудникам больше свободы в планировании своего времени. СВП разделяет эту точку зрения, считая ежедневный восьмичасовой лимит пережитком прошлого, когда существовали опасения по поводу эксплуатации.

Шпahn, член фракции ХДС/ХСС в парламенте, призвал к пересмотру Закона о рабочем времени и отмене ежедневного восьмичасового лимита рабочего времени. "Закон о рабочем времени устарел и создает проблемы tanto для работодателей, как и для работников", - заявил Шпahn изданию RND. "Нам нужны современные правила, которые сочетают в себе защиту работников и высокую гибкость", - добавил он. "Работники должны иметь возможность решать, сколько часов они хотят работать в день".

Шпahn также поделился своим личным опытом превышения восьмичасового лимита во время работы официантом на свадьбах. Регулирование часто не работает на практике, особенно при работе на дому. "Большая гибкость поможет гармонизировать семейную жизнь и работу", - заявил Шпahn.

В соответствии с Законом о рабочем времени, ежедневная рабочая время работника не должна превышать восемь часов. Однако она может быть продлена до десяти часов, но только в том случае, если среднесуточная рабочая время не превышает восьми часов в течение шести месяцев или 24 недель.

СВП: гибкое рабочее время позволяет работать четыре дня в неделю

Подобно СВП, ХДС выступает за отмену традиционного восьмичасового рабочего дня. Недавно лидер фракции СВП в парламенте Лукас Кёhler заявил, что восьмичасовой рабочий день - это "окаменевшее правило, которое происходит из времени, когда страх перед эксплуатацией был очень велик". Однако времена изменились. "Закон о рабочем времени был введен в эпоху, когда удаленная работа была неизвестна. Сейчас немногие следуют восьмичасовому правилу в своей повседневной работе".

СВП выступает против предложения СДПГ ввести четырехдневную рабочую неделю с полной компенсацией заработной платы в рамках коалиции "траffic light". По словам Кёлера, гибкий Закон о рабочем времени мог бы сделать четырехдневную рабочую неделю возможной. В мае он сказал RND, что "четырехдневная рабочая неделя могла бы быть практичной во многих компаниях после отмены восьмичасового лимита". Однако сокращение еженедельной рабочей времени может не быть лучшим решением в нынешней ситуации с нехваткой рабочей силы.

Шпahn, соглашаясь с позицией СВП, заявил, что отмена ежедневного восьмичасового лимита рабочего времени поможет создать более гибкую рабочую среду. "СВП считает, что гибкое рабочее время могло бы сделать четырехдневную рабочую неделю возможной", - объяснил Кёлер, лидер фракции СВП в парламенте.

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