Спан резко критикует ЕС, называя его "безумным".

После трагического теракта в Солingen растёт требование ужесточить правила предоставления убежища. На шоу «Маркус Ланц» на телеканале ZDF политик от ХДС Шпahn призывает закрыть границы Германии для беженцев и обвиняет канцлера Шольца в неискренности.

После летнего перерыва Маркус Ланц погружается в горячую тему, волнующую многих немцев: предотвращение инцидентов, подобных тому, что произошло в Солingen. В пятницу сириец зарезал троих человек и ранил восемь на городском фестивале. Этот инцидент усиливает дебаты о ужесточении законов об убежище. Член ХДС Йенс Шпahn, например, вновь требует закрыть границы Германии для нелегальной миграции.

До него лидер ХДС Фридрих Мерц встретился с канцлером Олафом Шольцем и предложил сотрудничать с социал-демократами для ужесточения законов об убежище. Мерц предложил объявить «национальную чрезвычайную ситуацию», чтобы обойти европейские правила. Однако Шпahn заявляет на шоу Маркуса Ланца, что коалиция «траффик-лайт» не сможет реализовать ужесточение мер, так как «Зелёные» не поддержат это.

«Наше предложение состоит в том, что мы готовы взять на себя ответственность и принять решения, которые в первую очередь адресуют корень проблемы», — объясняет Шпahn предложение своего лидера окольным путём. Причина, по словам Шпahn, — неконтролируемая миграция. «Без контроля всё больше и больше людей приходят в Германию, и мы не знаем, кто, как, когда, почему. Мы уже превысили свою ёмкость в школах, детских садах и городах». Не каждый беженец, приходящий в Германию, представляет потенциальную угрозу, отмечает Шпahn. Однако, по его словам, значительное их число может представлять такую угрозу. Поэтому необходимы решительные действия, заявляет Шпahn: «Если федеральный канцлер утверждает, что он расстроен, я нахожу это почти лицемерным. Он должен решать проблемы, а не просто выражать гнев». Система убежища и миграции в Германии не работает, подчёркивает Шпahn. «Она не функционирует, и поэтому мы считаем, что её также следует временно приостановить. Фридрих Мерц это ясно обозначил».

На самом деле, система убежища имеет многочисленные недостатки. Журналистка « Die Zeit» Анне Хайних и правовед Даниель Тым из Университета Констанца упоминают в качестве примера возвращение отвергнутых заявителей убежища в пределах Европы. Атакующий из Солingenна initially applied for asylum in Bulgaria. His application was approved. Then he moved to Germany and filed another asylum application. That was denied. He should have been sent back to Bulgaria. Bulgaria was willing to accept him. But when officials from the Bielefeld immigration office arrived at the Syrian's residence to take him back, he was not there. The officials left empty-handed.

According to the law, a rejected asylum seeker who has applied for asylum in another EU country must be deported back there within six months. Afterward, the granted asylum no longer applies, and in this case, Germany would have been responsible for the refugee. This is not an isolated incident, states Anne Haehnig. In fact, around 75,000 rejected asylum seekers had to leave another EU country last year. However, only 5,000 actually departed.

«Весь процесс регулируется законами, принятыми ЕС», — утверждает Шпahn. Он заключает: «Если система не работает и не функционировала в течение десяти лет, то мы в Германии не можем слепо придерживаться её до тех пор, пока не потеряем контроль и безопасность в стране».

Журналист Тым объясняет, что Германия должна придерживаться того, что написано в законах ЕС, потому что это было согласовано. Однако он также говорит: «Мы могли бы это изменить». В июне был принят европейский реформированный закон об убежище, но норма депортации не была включена. По словам журналистки Хайних, это произошло под руководством президента ЕС, который является членом ХДС. Для конституционного юриста Тым ясно: нет универсального решения. Необходимы изменения в конституцию Германии и законы ЕС. Это может занять годы, говорит он.

Шпahn не согласен: «ЕС всё ещё является союзом независимых суверенных государств. И если европейская система убежища не служит нашим интересам, то я не хочу постоянно напоминать о неработающих европейских законах. Чтобы защитить наше население, сохранить безопасность, так как мы не знаем, кто входит в страну, и интегрировать тех, кто уже здесь, мы должны, в случае чрезвычайной ситуации, временно приостановить европейское право. Наши границы не выдержат больше».

Позже он становится более конкретным: «Только если Германия закроет свои границы, возникнет давление на решение основных вопросов со стороны европейской стороны». «Время» журналистка Хайних хочет узнать больше и спрашивает: «Если бы вы стали канцлером, закрыли бы вы границы, чтобы оказать давление на европейских партнёров?» Ответ Шпahn: «Я бы рекомендовал это своей партии».

Шпahn, член ХДС, продолжает призывать закрыть границы Германии для нелегальной миграции, повторяя свои предыдущие требования. Он считает лицемерием для канцлера Шольца выражать недовольство ситуацией без принятия мер.

