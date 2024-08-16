Создатель знаменитого портрета "Надежда", изображающего бывшего президента Обаму, создает новые работы в поддержку избранного вице-президента Харриса.

Шепард Фейри представил свою последнюю работу, "Движение вперёд", на которой изображен кандидат от Демократической партии в синих тонах, с яркой красной губной помадой, контрастирующей с остальным изображением. Харрис представлена в жемчужных серьгах и ожерелье.

"Мы не будем отступать", - слова Камалы Харрис, которые, по мнению Фейри, отражают наше нынешнее положение. Чтобы не отступать, мы должны двигаться ВПЕРЁД! - заявил Фейри в пресс-релизе, посвящённом постеру.

Фейри также выразил поддержку Харрис и её напарнику, губернатору Миннесоты Тиму Уолзу, заявив, что "они представляют нашу лучшую защиту от подкрадывающегося фашизма и угроз демократии и нашу лучшую надежду на построение мира, к которому мы все стремимся и которого заслуживаем".

После популярности своего постера "Изменение" Фейри признался журналу Esquire в 2015 году, что Обама не выполнил своё обещание, отметив, что "было много областей, где он пошёл на компромисс, о которых я никогда не подумал".

Несмотря на то, что он назвал Трампа "опасным", Фейри не создал искусства для Хиллари Клинтон, своей соперницы на следующих выборах, признавшись CNN в 2016 году, что она вдохновляла его на создание иллюстраций.

Тем не менее, Фейри создал три протестных постера перед инаугурацией Трампа. Называвшиеся "Граждане Соединённых Штатов", они изображали мусульманскую женщину, латиноамериканскую женщину и афроамериканскую женщину.

Политическая кампания Камалы Харрис и её напарника, губернатора Миннесоты Тима Уолза, стала центром внимания искусства Шепарда Фейри, так как он считает, что они предлагают сильную защиту от угроз демократии. Реализация политики, направленной вперёд, а не назад, является ключевым моментом для сохранения демократии, согласно интерпретации Фейри слов Харрис.

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