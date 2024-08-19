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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Совместимость республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа, ухудшается.

 and  Viktoriya Miller
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Трампу предлагают разнообразные стратегии для наилучшего управления своей избирательной кампанией.
Трампу предлагают разнообразные стратегии для наилучшего управления своей избирательной кампанией.

Совместимость республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа, ухудшается.

В недавних опросах на президентских выборах в США кандидат от демократов Харрис опережает Трампа в нескольких регионах. Бывший президент ищет эффективную стратегию против действующего вице-президента, так как результаты опросов вызывают сдвиги внутри республиканской партии - в различных направлениях.

Смена демократами кандидата с Байдена на Харрис застала кампанию Трампа врасплох, оказав значительное влияние на национальные и колеблющиеся штаты в опросах.

Харрис наблюдает рост популярности и часто сокращает разрыв между ней и первоначальным отставанием Байдена от их соперника. Согласно RealClearPolitics, Харрис теперь опережает Трампа с 48,1% против 46,7% в вопросе о том, за кого проголосуют избиратели как за следующего президента. В ключевых штатах, таких как Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, Харрис даже имеет многопроцентное преимущество, согласно опросам "Нью-Йорк Таймс" и Сиены колледжа.

Эта тенденция приводит к растущему недовольству внутри лагеря Трампа. Различные республиканские группы выражают недовольство и пытаются направить 78-летнего бывшего президента в разных направлениях.

Республиканцы предлагают советы Трампу

Бывший посол Никки Хейли начала дискуссию на Fox News. Она посоветовала своему главному сопернику отказаться от жалоб и сосредоточиться на гонке. Оскорбление расы Харрис или называя ее неумной не было выигрышной стратегией, отметила Хейли. "Американцы умные люди. Обращайтесь с ними соответственно".

Продолжительная критика исходит от консервативных республиканцев, отодвинутых Трампом. Вице-президент Пенс отказался его поддержать и призвал занять более четкую позицию по вопросу абортов.

Между тем, сенатор Грэм предупредил республиканского кандидата на NBC, что провокационный, развлекательный подход может не гарантировать победу. Грэм предложил сосредоточиться на содержании и продвигать решения для "разбитого" мексиканского границы и инфляции.

Праворадикальные influencers недовольны стратегией кампании

В то время как республиканское руководство пытается расширить избирательную базу к ноябрю, правые радикалы воспринимают это как причину текущего спада морального духа. Праворадикальные influencers не критикуют Трампа, а его стратегию кампании. Они утверждают, что эта стратегия ведет к "катастрофическому поражению", согласно Нику Фуэнтесу на X, потому что она не позиционирует Трампа достаточно правым. Его кампания "держит его на коротком поводке", добавил Фуэнтес. Праворадикальный активист Лора Луммер обвинила слабых сторонников Трампа в телевизоре в его замедлении темпа.

Онлайн-активисты привлекли значительное внимание к Трампу в социальных сетях, эффективно целясь на мужскую и белую базу республиканцев.

Сбалансировать между достижением новых групп избирателей и сохранением правых радикальных сторонников может оказаться сложной задачей в долгосрочной перспективе. Трамп уже заявил о своем намерении вести кампанию со своим знакомым громким и прямым подходом, игнорируя совет Хейли и утверждая свое право на личные нападки на Харрис.

Несмотря на советы от республиканских фигур, таких как Никки Хейли и сенатор Грэм, Дональд Трамп остается приверженным своим спорным тактикам, продолжая запускать личные нападки на Харрис.

Отказ вице-президента Пенса поддержать Трампа и критика от консервативных республиканцев по поводу его позиции по вопросу абортов еще больше осложняют стратегию кампании Трампа.

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