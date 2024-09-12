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ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Бранденбурга

Социал-демократическая партия Вудке (СДПГ) приближается к значительному скачку вперед, приближаясь к AfD.

 and  Lauren Adams
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Социал-демократическая партия Вудке (СДПГ) приближается к значительному скачку вперед, приближаясь к AfD.

В Бранденбурге, где скоро пройдут выборы в ландтаг, ситуация неопределенная. Министр-президент Вайдке угрожал уйти в отставку, если победит АФД. Это, похоже, влияет на ситуацию. Согласно последнему опросу, СДПГ получила существенный прирост.

За десять дней до выборов в ландтаг Бранденбурга СДПГ сокращает разрыв, согласно опросу: с 26% она лишь немного отстает от АФД, которая имеет 27%. Эти данные получены из опроса "Тренд Бранденбурга", проведенного Infratest dimap по заказу ARD. По сравнению с опросом недельной давности, СДПГ, возглавляемая министром-президентом Диетмаром Вайдке, улучшила свои показатели на 3 процентных пункта, в то время как популярность АФД осталась прежней.

Выборы в ландтаг Бранденбурга назначены на 22 сентября. Для этого опроса, проведенного ARD, Infratest dimap опросил 1513 избирателей в Бранденбурге с понедельника по среду этой недели. По данным ведомства по защите конституции Бранденбурга, региональное отделение АФД классифицируется как подозрительное в плане правоэкстремистской деятельности.

По данным нового опроса, АФД и СДПГ лидируют, как и пять лет назад. ХДС, текущий коалиционный партнер СДПГ и Зеленых, имеет 16%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в опросе недельной давности. Альянс за прогресс и демократию (АПД), участвующий в выборах в ландтаг Бранденбурга впервые, имеет 13%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе.

Зеленые и Свободные избиратели/ВБВ имеют по 4,5%, а "Левые" - 4%. Согласно опросу, все три партии не преодолеют 5-процентный барьер, но могут войти в ландтаг хотя бы с одним прямым мандатом, даже если порог не будет преодолен. Хотя Свободные избиратели/ВБВ набрали 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом, Зеленые показали небольшое снижение, а "Левые" остались на прежнем уровне.

40% опрошенных считают, что следующее правительство Бранденбурга должно возглавить СДПГ. 25% отдают предпочтение ХДС, а еще 20% - АФД. СДПГ находится у власти в Бранденбурге с 1990 года с различными партнерами, в настоящее время с ХДС и Зелеными. Вайдке объявил, что уйдет из политики Бранденбурга, если СДПГ не будет лидировать после выборов. Он также заявил, что федеральный канцлер Олаф Шольц не будет участвовать в предвыборной кампании. На выборах в Тюрингии и Саксонии 1 сентября АФД получила более 30% в обоих землях. В Тюрингии АФД стала самой сильной партией.

В заключение, опросы имеют свои неопределенности. Факторы, такие как снижение партийной лояльности и краткосрочные решения голосования, делают сложной задачей для институтов опросов точно взвешивать собранные данные. Эти опросы отражают лишь текущую атмосферу общественного мнения и не предсказывают результат выборов.

В свете предстоящих выборов в ландтаг Бранденбурга СДПГ получает существенный прирост, сокращая разрыв с АФД. Согласно последнему опросу, СДПГ отстает от АФД всего на 1 процентный пункт, имея 26% поддержки по сравнению с 27% у АФД.

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