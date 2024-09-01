Социал-демократическая партия (СДПГ) сейчас ниже десяти процентов, но Клингекер остается верным Шольцу.

21:02 Кубicki: "Авторитет коалиции "Светофор" вызывает сомнения" Заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki раскритиковал федеральную коалицию после плохих результатов партий "Светофор" на выборах в Саксонии и Тюрингии. "Результат выборов показывает: авторитет коалиции "Светофор" вызывает сомнения", - написал Кубicki в "X". Если значительная часть избирателей отвергает ее таким образом, это должно иметь последствия. Люди, похоже, считают, что "эта коалиция вредит стране". FDP не преодолела 5%-ный барьер на обеих выборах и в настоящее время опросы показывают около 1%.

20:41 Хёкке не получил прямые мандаты в Тюрингии В округе Грайц II, где баллотировался лидер фракции AfD Бьёрн Хёкке, подсчеты завершены: Хёкке не получил большинства голосов для получения прямого места в ландтаге Тюрингии. Согласно информации ntv, партия все же обеспечит Хёкке место в ландтаге. Другой депутат AfD уступит свой мандат Хёкке.

20:37 Левая партия, скорее всего, сохранит места в Саксонии несмотря на неудачу На выборах в Саксонии левая партия, скорее всего, сохранит места в ландтаге, несмотря на существенные потери. Хотя она не преодолевает 5%-ный барьер вторых голосов и в настоящее время находится на 4,3% согласно текущему прогнозу ZDF, двое прямых кандидатов от левых в лейпцигских округах лидируют с комфортным отрывом от конкурентов. Два прямых мандата будут достаточно, чтобы гарантировать левой партии хотя бы несколько мест в новом ландтаге. Двое потенциальных победителей округов также могут занять первые места в списке своей партии, что обеспечит им место. Это означает, что текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых не будет иметь большинства - премьер-министр Креtschmer потребует BSW для большинства голосов.

20:28 AfD набирает в выборах в Тюрингии Согласно текущему прогнозу ZDF по результатам выборов в Тюрингии, AfD может еще больше увеличить свой результат. AfD, по данным, получает 33,4% голосов. ХДС - 23,8%. СВБ - 15,5%. Левая - 11,9%. СДПГ - 6,0%, а Зеленые - 3,4% голосов. FDP не преодолевает 1,2%.

20:17 ХДС опережает AfD всего на 0,1% на выборах в Саксонии Согласно последнему прогнозу на ZDF, ХДС в Саксонии теперь опережает AfD всего на 0,1%. Христианские демократы на 31,5%, в то время как AfD, классифицированная как крайне правая экстремистская организация ведомством по защите конституции, на 31,4%. В Тюрингии AfD, по данным, обходит ХДС в прогнозах. Зеленые в настоящее время на 5,1% в Саксонии и рискуют потерять свои места в парламенте. Левая имеет proyected 4,3%, еле-еле проходя, и СДПГ обеспечена 7,6%.

19:56 Прямой вход Хёкке в ландтаг Тюрингии под угрозой Прямой вход лидера фракции AfD Бьёрна Хёкке в ландтаг Тюрингии теперь под угрозой на выборах в Тюрингии. С 68 из 74 округов подсчитано, кандидат ХДС Кристиан Тишнер лидирует с 42,3% голосов, опережая Хёкке, у которого 40,4%. Если Тишнер выиграет большинство голосов в округе Грайц II, Хёкке не получит прямой мандат. Он будет полагаться на место в парламенте через государственный список, который возглавляет. Однако если многие кандидаты от AfD станут успешными в качестве прямых кандидатов, никто не попадет через государственный список.

19:50 Хёкке об успехе AfD: "Политика барьеров провалилась" AfD входит в ландтаг Тюрингии как самая сильная сила. "Политика барьеров провалилась", - сказал топ-кандидат AfD Бьёрн Хёкке. В интервью ntv он назвал результат выборов "историческим" и обсудил предстоящее формирование правительства.

19:42 Рамлов о "каннибализации" Левой партии: "ХДС и СВБ фактически формировали страну с нами" Министр-президент Тюрингии Бодо Рамлов видит две причины "каннибализации" своей Левой партии: "Однажды ХДС, которая постоянно приравнивала AfD и Левых, всегда указывала на "исключение" нам, хотя они фактически формировали страну с нами в течение пяти лет", - сказал глава правительства на ntv. Он также упомянул "СВБ, которая объявила, что приведет 17% голосов к AfD, и на самом деле теперь взяла голоса у нас". Несмотря на это, Рамлов все еще может порадоваться высокой явке избирателей.

19:26Nouripour об успехе AfD: "Мои мысли с теми, кто боится" AfD побеждает более 30% tanto en las elecciones de Sajonia como en las de Turingia, dejando atrás a los partidos de la coalición. Líder del Partido Verde Omid Nouripour ve el resultado electoral de AfD como un "punto de inflexión" y una llamada a defender juntos la democracia.

19:08 Вальгенкнехт следит за коалицией с ХДС в Тюрингии, возможно, с СДПГЛидер БСВ Сахра Вальгенкнехт нацелена на коалицию с ХДС в Тюрингии, потенциально вместе с СДПГ. В беседе с ARD она выразила надежду на стабильное большинство с ХДС и, возможно, СДПГ после пяти лет правления меньшинства. Жители хотели правительство, которое могло бы справиться с проблемами, такими как серьезная нехватка учителей в Тюрингии, и которое могло бы представлять свои интересы в национальной политике, выступая за мир, дипломатию и против размещения американских ракет в Германии. Вальгенкнехт подтвердила, что никаких коалиций с АФД не рассматривается для Тюрингии.

19:02 ZDF прогнозирует увеличение успеха АФД в ТюрингииПо прогнозу ZDF результатов выборов в Тюрингии, правая партия АФД получит еще более высокий результат, чем ожидалось. Согласно их прогнозу, партия получает 33,1% голосов в федеральной земле. ХДС находится на 24,3%, а альянс Сахры Вальгенкнехт получает 15% с нуля. Текущие министры-руководители Левые теряют почти 8 процентных пунктов и находятся на 11,7%. СДПГ заканчивает на 6,6%, а Зеленые получают 4% голосов.

18:56 Гёринг-Экхардт выражает обеспокоенность успехом АФД в ГерманииЛидеры Зеленой партии больше беспокоятся об успехе правой партии АФД в Тюрингии, чем о плохом результате своей партии в этом штате. Каtrin Гёринг-Экхардт считает успех крайне правой партии "стимулом" для Германии. Лидер партии Омид Нурипуур сожалеет о провале своей партии, назвав его "незначительным", учитывая позицию АФД как самой сильной силы в парламенте штата.

18:48 Креtschmer оптимистичен по поводу ХДС в Саксонии: "Причина для празднования"Текущий министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер видит ХДС как прочную основу для правительственной коалиции. "У нас есть все основания для празднования", - заявил он на избирательной вечеринке ХДС. "Мы провели пять трудных лет", во время которых жители Саксонии остались верны ХДС и не прибегли к протестному голосованию. Креtschmer сочувствовал разочарованию людей в положении дел в Берлине.

18:33 Вейдель добивается участия АФД в правительстве в Тюрингии и СаксонииФедеральный председатель АФД Алиса Вейдель добивается участия своей партии в правительстве в Тюрингии и Саксонии. "В нормальных обстоятельствах, придерживаясь стандартов в этой стране, сильнейшая партия, которой является АФД, должна изучить эту возможность", - уточнила она в интервью ARD, имея в виду Тюрингию. "Желание избирателей видеть АФД в правительстве очевидно. Мы представляем 30% избирателей в обоих федеральных землях, и стабильное правительство было бы невозможно без нас".

18:30 Кюhnert признает скромные результаты СДПГ на выборах в Тюрингии и СаксонииСекретарь СДПГ Кевин Кюhnert признал, что результаты его партии на выборах в Тюрингии и Саксонии не стоит праздновать. "Сегодня не ночь побед для СДПГ", - заявил он на ARD. Несмотря на годы трудностей, партии удалось избежать исключения из парламентов штатов. "Был реальный риск быть исключенными из парламентов штатов", - признал Кюhnert. "Борьба необходима, и мы важны". Кюhnert подчеркнул необходимость изменений, в том числе большей прозрачности и активного слушания голосов избирателей.

18:23 Хёкке классифицирует результат в Тюрингии как "историческую победу"Лидер фракции АФД в парламенте Бьорн Хёкке классифицирует результат в Тюрингии как "исторический". АФД получила статус "большой народной партии" в федеральной земле, и "илогичное поведение барьера" должно прекратиться, считает Хёкке на MDR. Изменения в штате возможны только с присутствием АФД.

18:21 Круппallah хвалит выступление АФД в Тюрингии: "Головная боль для ХДС"Лидер партии АФД Тино Круппallah отметил достижение своей партии как выдающееся, обозначающее существенный политический сдвиг в обеих федеральных землях. АФД готова к дискуссиям со всеми партиями, подтвердил Круппallah на ZDF. В Саксонии АФД "на равных" с ХДС, уточнил Круппallah, упомянув приверженность АФД лучшим интересам Саксонии.

18:17 Линнеманн исключает коалиции ХДС с АФД в Тюрингии и СаксонииСекретарь ХДС Карстен Линнеманн исключил возможность коалиций с АФД в Тюрингии или Саксонии. "Мы четко об этом заявляем", - заявил он на ARD. ХДС теперь будет формировать правительства из центра парламента, выражая уверенность в успехе. Линнеманн охарактеризовал ХДС как последнюю стоящую "народную партию" и "бастион", добавив, что "партии светофора" пострадали в результате.

18:13 Прогноз для Саксонии: ХДС на первом месте, АФД на втором, БСВ на 12%Первоначальный прогноз для выборов в Саксонии показывает ХДС победителем с 31,5% голосов. Она опережает АФД всего на несколько процентов, у которой 30%. БСВ занимает третье место с 12%, а СДПГ сохраняет присутствие в ландтаге с 8,5%. Зеленые еле держатся на 5,5%, а Левые выбывают с 4%. ФДП не попадет в новый парламент.

18:06 Оценка для Тюрингии: АФД опережает ХДС, БСВ на 16%Первоначальная оценка выборов в Тюрингии указывает на явное преимущество АФД с 30,5% голосов. За ней следует ХДС с 24,5%, а Левые набрали 12,5%. СДПГ войдет в ландтаг с 7%, а БСВ гарантирует себе место в законодательном органе с 16%. Зеленые и ФДП не преодолеют 5%-ный барьер.

18:00 АФД лидирует в Тюрингии, БСВ превышает 10% в СаксонииПервоначальные результаты после выборов в Тюрингии показывают доминирование АФД, как и ожидалось. СДПГ преодолевает 5%-ный барьер, в то время как Зеленые и ФДП не дотягивают. В Саксонии БСВ впервые добивается двузначного результата. ХДС лишь немного опережает АФД по прогнозам. Согласно прогнозу, Левые и ФДП не будут представлены в ландтаге, в то время как Зеленые сохранят свои места.

16:50 Возможность того, что Хёкке не получит место в ландтагеРегиональный лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, может не получить место в будущем ландтаге. Его успешные коллеги по партии могут подорвать его шансы. Многие кандидаты от АФД в отдельных округах имеют шанс выиграть прямые мандаты. Однако Хёкке придется конкурировать с кандидатом от ХДС Кристианом Тишнером в его округе Грайц II. Если Тишнер победит и АФД превысит количество прямых мандатов, причитающихся ей по результатам второго тура голосования, никто не сможет войти через партийный список, даже с первого места (которое занимает Хёкке). В этом случае АФД может попытаться уговорить успешного кандидата, выигравшего прямые выборы, отказаться от своего места в ландтаге, чтобы Хёкке мог получить мандат.

16:24 АФД в Тюрингии планирует исключить СМИ из празднованияОжидается, что выборное празднование тюрингской АФД не будет освещаться СМИ. Партия, признанная праворадикальной службой безопасности, пыталась исключить несколько СМИ из мероприятия. После того, как суд запретил это, государственная партия исключила всю прессу. Представитель партии сослался на организационные проблемы: места в месте проведения мероприятия не хватило для всех аккредитованных представителей СМИ.

16:18 Примерно 25% избирателей проголосовали по почте в СаксонииНа выборах, которые министр-президент Саксонии от ХДС Михаил Креtschmer назвал «решающими» для штата, уже проголосовало по почте около 25% избирателей. Государственный избирательный надзор прогнозирует, что 24,6% избирателей проголосуют по почте. Сегодня turnout был лишь немного выше, чем в 2019 году к полудню.

15:45 Хёкке голосует на Ладе, Рамелов с супругойРегиональный лидер АФД в Тюрингии и главный кандидат Björn Höcke проголосовал утром. Он прибыл на свой избирательный участок в Бёрнхейгене, район Эйхсфельд, на ЛАДА Нива, российский внедорожник. Министр-президент Бодо Рамелов проголосовал в столице штата Эрфурте, сопровождаемый своей женой, Германой Альберти фон Хофе. Рамелов возглавляет правительство свободного государства с 2014 года, в последнее время возглавляя коалицию меньшинства.

15:35 Высокая явка избирателей по сравнению с предыдущими выборамиК двум часам дня в Тюрингии проголосовало 44,4% избирателей. Это на более чем два процентных пункта выше, чем на выборах пять лет назад. Это указывает на высокую явку, не считая избирателей, проголосовавших заранее, согласно государственному избирательному комиссару. В Саксонии к полудню явка составила 35,4%, что лишь немного выше, чем в 2019 году, но государственный избирательный комиссар ожидает больше голосов по почте, чем в 2019 году. Избирательные участки в обоих штатах закрываются в 18:00.

15:05 Креtschmer надеется, что партии коалиции войдут в ландтаг

14:35 Основные проблемы для выборов в Саксонии и ТюрингииВажный опрос показывает, что примерно треть избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за АФД на выборах 1 сентября. Опрос выявляет основные проблемы и вопросы, при этом миграция является лишь одним из них.

14:00 Хёкке не общается с прессой после голосованияГлавный кандидат АФД в Тюрингии Björn Höcke проголосовал днем, но не задержался на избирательном участке в Бёрнхейгене и не общался с прессой. Несмотря на то, что он традиционно проигрывал кандидату от ХДС в своем родном округе Эйхсфельд, Хёкке переключился на округ Грайц, но также, скорее всего, потерпит поражение против ХДС там.

13:50 Участие избирателей в Тюрингии соответствует уровню 2019 года в полденьВ Тюрингии уровень участия избирателей в настоящее время соответствует уровню участия на предыдущих парламентских выборах. Как сообщает государственный избирательный комиссар, на данный момент проголосовало примерно 32% имеющих право голоса, не учитывая досрочное голосование. В сравнении, к этому времени в 2019 году участие составило 31,2%. Более того, интерес к этим государственным выборам выше, чем на недавних выборах в Европейский парламент и на местных выборах, где к этому времени участие составило 24,3%.

13:30 Ожидается высокая явка избирателей в СаксонииВ Саксонии ожидается высокая явка избирателей. По данным Статистического государственного управления в Камменце, к полудню проголосовало примерно 25,8% имеющих право голоса. В отличие от этого времени в 2019 году, когда участие составило 26,2%. Хотя досрочные голоса еще не учтены в предварительных данных, ожидается, что 24,6% имеющих право голоса воспользуются голосованием по почте, что существенно больше, чем 16,9% в 2019 году. Как сообщает государственная избирательная комиссия, выборы проходят без каких-либо нарушений.

13:08 фон Лукке: Результаты выборов могут бросить вызов коалиции в БерлинеРезультаты выборов в Саксонии и Тюрингии еще не определены. Если СДПГ не сможет завоевать место в земельном парламенте, политический scientist Альбрехт фон Лукке считает это "почти уже землетрясением", как он сказал в интервью ntv. Он обсуждает выборы и их потенциальные последствия.

12:35 Полиция расследует угрозу в избирательном участке в ГераПосле неприятного инцидента на избирательном участке в Гера полиция расследует угрозу. Сообщается, что утром мужчина в футболке AfD вошел в избирательный участок. По просьбе председателя избирательного участка мужчина снял футболку, так как реклама партии запрещена внутри избирательного участка. После выхода из избирательного участка мужчина угрожал вернуться, выразив недовольство тем, как с ним обращались. Полиция взяла у мужчины показания и вынесла предупреждение. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует возможный ущерб, причиненный граффити, таким как "Хёкке - нацист", возле нескольких избирательных участков.

12:05 Correctiv предупреждает о распространении ложной информацииСетевое расследование Correctiv предупреждает о повторяющемся ложном утверждении. Оно утверждает, что подписание бюллетеня защищает избирателей от фальсификации голосов. Однако офис федерального поверенного по выборам уточнил Correctiv, что бюллетени не должны подписываться избирателями, так как это компрометирует тайну голосования и делает весь бюллетень недействительным.

11:35 Войт хочет "стабильных большинств" в ТюрингииЛидер кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт также проголосовал. Войт выразил надежду, что многие жители Тюрингии воспользуются своим правом голоса и тем самым определят будущее своей земли. Он также выразил желание иметь "стабильные多数 отношения", чтобы земля могла снова продвинуться вперед.

11:10 Зоннеберг видит рост нападений правых экстремистовЗоннеберг теперь возглавляет политик AfD. В результате заинтересованные лица сообщают о чувстве угрозы, что заставило многих уйти с работы. Количество нападений правых экстремистов якобы возросло в пять раз в течение года. Эксперты связывают это с действиями районного администратора AfD.

10:43 Креtschmer призывает голосовать на парламентских выборах в СаксонииМинистр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер считает сегодняшние парламентские выборы в Саксонии "вероятно, самыми важными выборами за 34 года". Он поблагодарил тех, кто голосовал по-разному в прошлом, но теперь выбрал "сильную гражданскую силу" - Саксонский союз. Это понимание, сказал Креtschмер, поможет им сформировать правительство, которое будет полезно для земли. Недавние опросы показывают близкую гонку между ХДС и AfD.

10:16 Рамэло: Имя Вальгенкнехт не на бюллетене в ТюрингииМинистр-президент Тюрингии Бодо Рамэло считает день выборов "фестивалем демократии", даже если он боится не быть переизбранным. В интервью ntv он объяснил, почему он не поддержал правительство меньшинства и поставил под сомнение компетентность BSW.

09:55 "Тревожные чувства по поводу истории": историк критикует дату выборовИсторикPeter Oliver Loew резко критикует дату выборов в землях Саксония и Тюрингия, которая совпадает с 85-й годовщиной немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. По словам Loew, директора Немецко-польского института, тот, кто думал, что это хорошая идея провести выборы 1 сентября, "имеет тревожные чувства по поводу истории". Глядя на AfD, Loew прокомментировал: "Это может привести к очень нежелательным ассоциациям, если в Дрездене и Эрфурте победит партия, чьи отношения с нацистским периодом не совсем ясны".

09:05 Креtschмер критикует "последнюю минуту перед выборами" коалиции "Траffic Light"Сегодня день выборов в Саксонии, и вопрос в том: сможет ли министр-президент Михаэль Креtschмер сохранить победную серию ХДС в земле? В интервью ntv он обсуждает свою позицию по вопросу о беженцах, коалиции "Траffic Light" и войне в Украине.

08:46 Полные данные выборов доступны для ТюрингииСегодняшний день решающий: в сердце Германии решается, кто будет управлять землей с её примерно 2,1 миллиона жителей в течение следующих пяти лет. Сможет ли AfD во главе с кандидатом в лидеры Бьёрном Хёкке стать самой сильной силой в Тюрингии?

08:24 Потенциал AfD подорвать демократиюОпросы свидетельствуют: AfD, скорее всего, существенно усилит свои позиции на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Для демократических институтов это опасно, как заявил исследовательский коллектив. Несмотря на то, что многие считают верховенство права прочным, это не так.

08:00 Участие в выборах в Тюрингии и СаксонииСегодня в Тюрингии и Саксонии выбираются новые земельные парламенты. В опросах AfD лидирует в Тюрингии. В Саксонии партия ХДС во главе с действующим премьер-министром Михаилом Креtschmer и AfD находятся в жесткой конкуренции. Первые прогнозы ожидаются с закрытием участков в 6 часов вечера. Выборы в двух восточногерманских землях также являются индикатором для коалиции "траffic light" в Берлине.

Для нынешней коалиции "красно-красно-зеленых" во главе с премьер-министром Бодо Рамелов (Левые) в Тюрингии нет большинства в опросах. Возможен вариант правительства из ХДС, Сахры Вагенкнехт (Альтернатива для Германии) и СДПГ после выборов. В Саксонии неясно, сохранит ли действующая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Креtschmer не исключает возможность альянса с Альтернативой для Германии. Левые рискуют выбыть из парламента в Саксонии. Тот же риск грозит Зеленым и FDP в Тюрингии.

Комиссия выразила озабоченность растущей популярностью AfD на выборах в Саксонии и Тюрингии, что может повлиять на власть коалиции. Комиссия отметила, что успех AfD на недавних выборах в землях может иметь серьезные последствия для текущей политической ситуации.

Кроме того, Комиссия заявила, что власть коалиции "траffic light" находится под вопросом после плохих результатов в Саксонии и Тюрингии, ссылаясь на результаты выборов. По словам Комиссии, это может иметь долгосрочные последствия для способности коалиции эффективно управлять.

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