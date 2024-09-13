Сотрудники Boeing выбирают первоначальную остановку работы с 2008 года.

Американский аэрокосмический гигант Boeing впервые за 16 лет столкнулся со стачкой. По данным профсоюзных источников, производство популярного 737 MAX и других самолетов в цехах по всему Сиэтлу и Портленду будет остановлено в полночь в пятницу (по местному времени). Более 30 000 рабочих на западном побережье США проголосовали за стачку к четвергу, отклонив предыдущее предложение Boeing.

Boeing предложил увеличить зарплату на 25% в воскресенье, чтобы предотвратить стачку, с повышением и дополнительными льготами, такими как 12 недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, действующими в течение четырех лет. Международная ассоциация машиностроителей и авиационных рабочих (IAM) призвала своих членов утвердить предложение, но многие сотрудники отреагировали раздраженно, требуя первоначального увеличения зарплаты на 40%.

Это усиливает напряженную обстановку у конкурента Boeing, Airbus. В начале года часть кабины самолета Boeing 737 MAX-9, выполнявшего рейс Alaska Airlines с 171 пассажиром на борту, отвалилась во время полета. В отрасли обороны также есть проблемы, так как подразделение сообщает о миллиардных убытках в течение последних двух лет. Boeing также сталкивается с задержками поставок и значительной задолженностью.

Несмотря на последнюю попытку Boeing предотвратить стачку, предложив увеличить зарплату на 25% и улучшить льготы, предложение вызвало разочарование, в результате чего некоторые сотрудники потребовали первоначального увеличения зарплаты на 40%. В результате предстоящая стачка, затрагивающая тысячи рабочих, грозит нарушить производство Boeing 737 MAX и других самолетов в Сиэтле и Портленде.

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