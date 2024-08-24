Сотрудник таможенной службы обвиняется в принуждении женщин к показанию своего тела во время виртуальных сессий.

53-летний Шейн Миллан из округа Джефферсон, как сообщается, потребовал от трех женщин оголить торс, а четвертой - продемонстрировать бюст, но оставить бюстгальтер, согласно сообщению из прокуратуры США по Северному округу Нью-Йорка.

Миллана обвинили в четырех правонарушениях, связанных с нарушением прав женщин на неприкосновенность частной жизни в соответствии с четвертой поправкой. Сообщается, что инциденты произошли в августе 2023 года, согласно заявлению, подписанному прокурором США Карлой Фридман. Вызывает путаницу тот факт, что обвинения были предъявлены год спустя.

Как сообщается, Миллан утверждал, что его запросы были законными поисками, связанными с въездом в США, но, как указано в сообщении, его мотивы, по-видимому, были личными. Миллан был ответственен за обработку въезда жертв в США в виртуальном режиме.

Из заявления следует, что Миллан совершил эти преступления в округе Джефферсон, недалеко от канадской границы, и в других местах.

CNN запросила комментарий у Службы пограничного контроля США.

Миллан предстал перед федеральным судьей в Сиракузах в четверг, ему предъявлены обвинения в четырех случаях нарушения прав под прикрытием закона. В судебных записях не указано, признал ли он вину на первом слушании.

Присяжные должны собраться 21 октября, согласно судебным документам.

CNN пытается получить информацию о том, нанял ли Миллан адвоката.

Как пограничный офицер США, Миллан, по-видимому, считал, что его запросы были оправданными для целей въезда в США, но женщины восприняли их как вторжение. Несмотря на положение Миллана, американские власти обвинили его в якобы нарушении прав женщин на неприкосновенность частной жизни в соответствии с четвертой поправкой.

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