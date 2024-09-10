Сотрудник пожарной службы задержан за преднамеренное сожжение

После разрушительных лесных пожаров в Чили пожарный был арестован по подозрению в поджоге. Он подозревается в том, что поджег некоторые из пожаров, унесших жизни 137 человек вблизи Вальпараисо, города на тихоокеанском побережье, как сообщает прокуратура Чили. Причины его действий остаются неясными.

Как сообщает местная радиостанция Cooperativa, обвиняемый пожарный заявил, что хотел внести свой вклад в спасательные операции.

Двое других лиц также находятся под стражей - другой пожарный и сотрудник лесного хозяйства, оба по обвинению в поджоге. Жестокие пожары в Винья-дель-Мар, Вальпараисо, Кильпуэ и Вилла-Алемане в феврале уничтожили более 4500 домов и повредили многие другие.

Пожарный, находящийся под следствием, якобы использовал технику под названием "высокий огонь" для розжига некоторых пожаров. Несмотря на обвинения, некоторые считают, что метод высокого огня мог быть использован намеренно или ненамеренно для создания контролируемых пожаров для спасательных операций, учитывая его способность расчищать пути через лес.

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