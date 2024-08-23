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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Сотрудничество Мерца с AfD потенциально разрушит ХДС

Некоторые члены ХДС рассматривают возможность сотрудничества с АФД, что вызывает решительное возражение со стороны лидера партии Мermann. Несмотря на то, что он не исключает возможного сотрудничества с БСВ, Меррман выражает свои критические замечания.

 and  Wendy Allen
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Лидер ХДС Фридрих Мерц отказывается сотрудничать с АФД.
Лидер ХДС Фридрих Мерц отказывается сотрудничать с АФД.

- Сотрудничество Мерца с AfD потенциально разрушит ХДС

В преддверии выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге лидер ХДС Фридрих Мерц ещё раз подчеркнул, что не будет сотрудничать с АФД. "Это было бы концом ХДС для нас", - сказал он немецкому СМИ. Он считает, что миссия АФД - разрушить ХДС. "Мы не можем протянуть руку тем, кто хочет политически уничтожить нас", - заявил Мерц.

Мерц повторил, что подавляющее большинство членов ХДС против сотрудничества с АФД, с небольшим количеством противников. Он объяснил: "Мы будем продолжать подчеркивать границы нашего консерватизма. Эти линии пересекаются, когда они становятся экстремистскими, радикальными, антидемократическими, антисемитскими и враждебными к иностранцам".

Мерц: манипуляция выборами и использование выборов в своих целях

На вопрос о возможном альянсе с Сахрой Wagenknecht (BSW) Мерц сказал, что решения после выборов лежат на региональных отделениях. Он также посоветовал воздержаться от вмешательства. "Я советую всем в западной зоне комфорта воздержаться от публичных советов. Это не помогает региональным отделениям, которые ведут campagne в сложных условиях", - заявил Мерц.

Однако Мерц резко критиковал председателя BSW Сахру Wagenknecht. "Г-жа Wagenknecht обращается со staatlichen Wahlen так, как будто они решают вопрос войны и мира. Это не просто глупость, это почти обман избирателей и использование staatlichen Wahlen, если BSW утверждает, что такие вопросы могут быть решены на уровне ландполитики", - сказал Мерц. Он добавил, что решения о выводе из НАТО не будут приняты в Дрездене, и не будет американских средних ракет в Эрфурте.

Wagenknecht заявила, что прекращение поставок оружия в Украину и более активная дипломатия от федерального правительства являются условиями для участия BSW в правительстве Тюрингии. Она также выступает против размещения американских ракет.

Мерц выразил озабоченность возможными альянсами, заявив: "Я не считаю правильным, чтобы Европейский Союз вмешивался во внутренние дела немецких земель, особенно в отношении альянсов во время выборов".

Кроме того, он подчеркнул: "ХДС ценит свои отношения с Европейским Союзом, и мы верим в единство и целостность ЕС, что жизненно важно для наших общих целей и демократических принципов".

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