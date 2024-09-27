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ПолитикаНовостиУровень тревоги

Состояние в Бранденбурге улучшилось.

 and  Melissa Williams
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Состояние в Бранденбурге улучшилось.

Ситуация с наводнением в Бранденбурге значительно улучшилась. К 6 часам утра в пятницу все уровни на Одере опустились ниже порога предупреждения четвертого уровня, согласно данным из Потсдамского агентства по окружающей среде. В ответ министр окружающей среды Бранденбурга от партии "Зеленые", Аксель Вогель, призвал к дополнительным мерам безопасности в преддверии возможных будущих наводнений.

На датчике в Ратцдорфе уровень был 5,88 метров к 6 часам утра. В Eisenhüttenstadt он составлял 6,28 метров, а в Frankfurt an der Oder - 5,95 метров, все чуть ниже порога предупреждения четвертого уровня. Предсказывалось дальнейшее небольшое снижение на всех трех участках, хотя alerts четвертого уровня оставались активными на данный момент.

Предварительные оценки показывают минимальный ущерб от наводнения в Бранденбурге. В Frankfurt an der Oder произошло несколько незначительных прорывов воды, один из которых даже на текущем строительстве сооружений по защите от наводнений возле северной набережной Одера. К счастью, службы экстренной помощи быстро справились с ситуацией.

Ниже по течению, на датчике в Кинцице был достигнут уровень тревоги один. По прогнозам Потсдамского агентства по окружающей среде, этот уровень не должен превысить свой максимум, так как часть воды будет отводиться в Варту beforehand. Неподалеку от Кинцица уровни немного поднялись в Hohensaaten-Finow, что привело к объявлению уровня тревоги один. На выходные ожидалось повышение уровней до порога тревоги два, но они должны были снизиться обратно к понедельнику.

Уровень тревоги на датчике в Кинцице был повышен до одного, а в Hohensaaten-Finow уровни немного поднялись, что привело к объявлению уровня тревоги один. Несмотря на эти alerts, Потсдамское агентство по окружающей среде прогнозировало, что уровни не должны превысить свой максимум и должны вернуться к нормальным к понедельнику.

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