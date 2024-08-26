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Соседи и местные жители присоединяются к почтению, почту отсутствующей женщины из Вирджинии, чей муж обвиняется в ее убийстве.

Сообщество в Северной Виргинии, которое объединилось, чтобы вызвать общественный интерес и поискать ясности после исчезновения женщины 28 лет несколько недель назад, теперь собирается почтить мать, так как мужу предъявлены обвинения в связанных правонарушениях.

 and  Mark Rodriguez
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Жители мести требуют после обвинений в убийстве мужчины из Вирджинии, подозреваемого в убийстве...
Жители мести требуют после обвинений в убийстве мужчины из Вирджинии, подозреваемого в убийстве своей 28-летней жены.

Соседи и местные жители присоединяются к почтению, почту отсутствующей женщины из Вирджинии, чей муж обвиняется в ее убийстве.

Нарesh Бхатт предстанет перед судом в понедельник на слушании по вопросу залога, обвиняемый в убийстве своей жены Мамты Кафле Бхатт внутри их дома в июле. Он faces обвинение в укрывательстве тела, согласно полиции Маннасас Парк, согласно предварительному уголовному обвинению, полученному CNN-филиалом WJLA.

В обвинении утверждается, что "около 30 июля 20XX обвиняемый, Нарesh Бхатт, убил свою жену, Мамту Бхатт".

Бхатт был арестован и выведен из их дома полицией в четверг утром после выдачи ордера на обыск накануне, согласно видеозаписям WJLA.

С тех пор за домом вырос импровизированный мемориал, украшенный фотографиями, цветами и свечами, согласно сообщению WJLA.

В субботу сотни друзей, коллег и членов сообщества собрались в парке Сигнал Хилл, чтобы почтить память Кафле Бхатт, согласно сообщению CNN-филиала WTOP. Павильон быстро заполнился, и организаторы переместили участников на холм в парке.

Суннита Баснет Тхапа, со-организатор мероприятия и бывшая коллега, рассказала WTOP: "Мамта имеет большую, эмоциональную семью. Мы заботимся о ней. Она любима. И у нас есть большая ответственность позаботиться о Mini Mamta".

Видеозаписи показывают, как сотрудники правоохранительных органов выносят младенца из дома Бхатта после его ареста.

Сенатор Виргинии Деника Рум была среди присутствующих на субботнем собрании, признавая женщин, "которые сразу почувствовали, что что-то не так, и действительно громко и настойчиво поднимали голос".

После предполагаемого исчезновения Кафле Бхатт друзья и сообщество стали использовать социальные сети, чтобы распространять информацию и делиться обновлениями расследования. Непальский Американский общинный центр в Маннасасе установил линию связи с полицией, чтобы следить за развитием дела.

Была запущена кампания GoFundMe для поддержки поисковых усилий.

Кафле Бхатт последний раз видели в медицинском центре UVA Health Prince William на 27 июля, где она работала зарегистрированной медсестрой. Она говорила с другом 28 июля, и ее муж сказал, что видел ее в последний раз 31 июля, согласно полиции.

Идентичность Мамты Кафле-Бхатт

Система здравоохранения сотрудничает с следователями.

Специалист по связям с общественностью UVA Health Prince William Medical Center Эрик Свенсен сказал в заявлении CNN: "UVA Health опечалена узнать о трагической новости, что Мамта Кафле Бхатт предположительно погибла. Прежде всего, мы выражаем свои deepest sympathies и соболезнования близким, друзьям и коллегам Мамты, и мы скорбим вместе с нашим сообществом и всеми, кто знал Мамту".

Коллеги Кафле Бхатт запросили проверку ее благополучия, когда она не явилась на работу, и Бхатт initially отказался сообщать о ее пропаже во время проверки полиции 2 августа. Он later заявил о ее пропаже через три дня, согласно заявлению полиции в пресс-релизе.

Бхатт, бывший специалист по автоматизированной логистике Армии США, в настоящее время содержится под стражей без залога, согласно WJLA.

Некоторые члены сообщества выразили мало удивления по поводу ареста Бхатта в связи с исчезновением его жены. Соседка Айви Фридман рассказала CNN-филиалу WUSA9: "Мать не оставила бы своего ребенка. Определенно не пропустила бы первый день рождения".

Сообщество гарантирует, что Кафле Бхатт не будет упущена из виду в этой трагедии. Адриан Покхarel, член сообщества, сказал WUSA9: "Ребенок невиновен в любых обстоятельствах. Мы должны защитить его. Это наш ребенок. Это наше сообщество. Так я к этому отношусь".

Кампания GoFundMe для поддержки доверительного счета для ребенка, заботой о котором занимается Департамент социальных служб, собрала почти 200 000 долларов в пожертвованиях.

Члены семьи Кафле Бхатт в Непале получили визы и в настоящее время находятся в процессе поездки в Соединенные Штаты, чтобы добиваться экстренной опеки над ребенком, согласно иммиграционному адвокату Бандита Шарма Дхал.

На слушании по вопросу залога в понедельник будет важно убедиться, что справедливость восторжествует для Мамты Кафле Бхатт. Несмотря на то, что Бхатт faces multiple обвинения, его близкие продолжают поддерживать его дочь, показывая свою поддержку, жертвуя на кампанию GoFundMe для ее ухода.

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