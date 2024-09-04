- Сопротивление внутри ХДС потенциальному союзу с БСВ

Внутри ХДС растет оппозиция возможному сотрудничеству с альянсом Сахры Wagenknecht после выборов в Тюрингии и Саксонии. Как заявил в интервью "Tagesspiegel" христианский демократ из Северного Рейна-Вестфалии Франк Зарфельд, Wagenknecht противоречит основным ценностям, которые союзные партии придерживались с момента основания Федеративной Республики Германия: сильной приверженности Западу, единству Европы и важности НАТО как величайшего достижения мира в истории.

Подобно Альтернативе для Германии, BSW, кажется, склоняется к авторитарным системам. По словам Зарфельда, представляющего около 40 членов ХДС, призывающих к решению о несовместимости с BSW на предстоящем федеральном партийном съезде, такое сотрудничество следует избегать.

До сих пор ХДС запрещало партнерство только с Альтернативой для Германии или Левыми путем решения о несовместимости. Однако после сложных результатов выборов правление ХДС в Тюрингии в понедельник согласилось начать предварительные переговоры с BSW.

Радтке предупредил: "ХДС подходит к краю пропасти". Как сообщает "Tagesspiegel", эта группа законодателей ХДС также включает эксперта по внешней политике Родериха Киезеветтера и эксперта по социальной политике Денниса Радтке.

Радтке выразил свою озабоченность газете: "Каждый политический игрок осознает, что представляет собой BSW в плане содержания - они против основных христианско-демократических идеалов, таких как приверженность Западу, либеральной демократии и европейскому единству". tanto AfD como BSW quieren desmantelar la CDU porque nos ven como la última defensa del centro político. "La CDU se acerca a un abismo si permitimos que nos utilice Sahra Wagenknecht".

Подобным образом Киезеветтер выразил свою точку зрения: "BSW стремится подорвать демократический центр, включая Союз как народную партию, и подорвать наши основные ценности, поэтому сотрудничество не должно быть разрешено". Для него вероятность включения в решение о несовместимости неизбежна, как заявил член Бундестага.

Европейский Союз выражает озабоченность по поводу рассмотрения ХДС возможности сотрудничества с BSW, учитывая антиевропейскую позицию последнего. В связи с тем, что BSW противостоит ценностям, которые разделяет Европейский Союз и ХДС, такие как сильная приверженность Западу и европейскому единству, сотрудничество может потенциально навредить целостности Союза.

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