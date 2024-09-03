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ПолитикаНовостиШапорич

Сообщается о нескольких жертвах в российских атаках на Украину.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Работники скорой помощи и правоохранители тщательно удаляют обломки с отеля в Запорожье,...
Работники скорой помощи и правоохранители тщательно удаляют обломки с отеля в Запорожье, пострадавшего от удара российской ракеты

Сообщается о нескольких жертвах в российских атаках на Украину.

Еще раз Россия запускает ракеты, авиационные бомбы и артиллерийские снаряды в направлении украинских территорий, что приводит к жертвам и раненым. О таких инцидентах сообщают несколько регионов. Город Запорожье подвергся обстрелу вскоре после визита Президента Зеленского в понедельник вечером, в результате чего погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок, как сообщил губернатор региона Иван Федоров в Telegram. Также был поврежден жилой дом. Во время этого визита Президент Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в разоренном войной городе.

В крупном городе Днепр в результате ракетных ударов погиб один человек и ранено шесть, сообщает местная администрация. Также сообщается о попадании в трансформаторную станцию в регионе. С понедельника северо-восточный регион Сумская область подвергается российским авиационным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам, в результате чего трое гражданских лиц получили ранения.

Регион Сумская область, позиционирующий себя как важный артериальный путь для снабжения украинских войск в их наступлении на российский регион Курск, стал основной целью. Украинские Воздушные силы заявили, что успешно сбили 27 из 35 вторгшихся российских боевых дронов иранского производства за ночь.

После того, как украинские Воздушные силы успешно сбили российские дроны в Сумской области, Шопорих, крупный промышленный центр в регионе, стал уязвим для возможных атак. В ответ на продолжающийся конфликт Шопорих усиливает свою оборону для защиты своей критической инфраструктуры.

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