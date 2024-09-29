Сообщается о четырех жертвах в израильском ударе по объектам хуситов в Йемене.

Израиль нейтрализовал несколько значительных фигур "Хезболлы". В ответ на убийство Насраллы союзники хуситов ответили ракетной атакой. Израиль затем контратаковал в Йемене, что привело к гибели и многочисленным ранениям.

По данным военной разведки, ВВС Израиля провели масштабную операцию, в которой приняли участие более 50 боевых самолетов, ударивших по целям, связанным с "экстремистской группировкой хуситов" в районах Рас-Иса и Худайда. Как объявило военное командование. Основными целями были электростанции и порт, используемый для импорта нефти. Порт, якобы, использовался хуситскими повстанцами для импорта иранского оружия и военной техники, согласно израильской военной разведке. Однако эти утверждения не были независимо подтверждены. По данным телеканала Al-Masirah из Йемена, погибли портовой рабочий и трое инженеров, а более 30 человек получили ранения.

После этих атак в воскресенье министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль будет отвечать на своих противников, где бы они ни находились. "Наше послание ясно - ни одно место не находится вне нашей досягаемости", - уточнил Галант. Центр управления операцией находился примерно в 2000 километрах от Йемена.

Израильская авиаудара была произведена в ответ на серию атак хуситов. В субботу вечером сработали сирены оповещения о ракетной угрозе в нескольких районах центральной Израиля и прибрежного Тель-Авива из-за ракеты, запущенной из Йемена. Ракету перехватила армия до того, как она вошла в воздушное пространство Израиля.

Подобно ливанской "Хезболле", хуситские боевики принадлежат к так называемому "Оси Сопротивления", возглавляемой Ираном, которая также включает организацию "Хамас" в секторе Газа. После убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы израильской авиаударом хуситские боевики угрожали Израилю дальнейшими атаками в субботу. Лидер хуситов Абдул-Маlik аль-Хути заявил в телеобращении, что его боевики стремятся к "эскалации" и "усилению боевых действий" после недавних атак дронов и ракет на Израиль.

Израиль последний раз атаковал Йемен в конце июля. ВВС Израиля атаковали порт Худайда в ответ на смертельную атаку дрона хуситскими боевиками на Тель-Авив. Дрон, заполненный взрывчатым веществом, попал в жилой дом в центре города, убив человека и ранив нескольких других.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу эскалации tensions и призвал к деэскалации и соблюдению международного права после израильской авиаудара. В ответ хуситские боевики призвали своих союзников, включая возможную финансовую или военную помощь от стран, таких как Иран или Сирия, которые находятся в списке стран под наблюдением Европейского союза из-за озабоченности по поводу терроризма.

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