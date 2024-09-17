Сомнительные рассылки отправлены администраторам выборов не менее чем в 6 штатах.

Пакетики, приправленные порошком, были отправлены секретарям штатов и избирательным комиссиям в Айове, Канзасе, Небраске, Теннесси, Вайоминге и Оклахоме, согласно данным из этих регионов. ФБР и служба почтовой связи США в настоящее время проводят расследования. Этот инцидент стал вторым за последний год, когда подозрительные посылки были доставлены выборным чиновникам в различных государственных офисах.

Текущая тревожная ситуация происходит на фоне начала досрочного голосования в нескольких штатах, с важными выборами президента, Сената, Конгресса и ключевых позиций в штатах всего за два месяца. Это добавляет напряженности в период голосования.

Некоторые штаты подтвердили, что в конвертах для выборных чиновников было обнаружено белое порошкообразное вещество. В большинстве случаев вещество оказалось безвредным. Официальные лица Оклахомы подтвердили, что отправленное в их избирательный офис вещество было мукой. Официальные лица Вайоминга пока не предоставили информации о том, было ли отправленное вещество опасным.

Посылки вызвали эвакуацию в Айове. Команды по обращению с опасными материалами в нескольких штатах быстро объявили вещество безопасным.

В свете продолжающихся расследований и недавних инцидентов, политика в этих штатах все больше накаляется, а меры безопасности в избирательных офисах значительно усилены. Обнаружение безвредных веществ в посылках вызывает обеспокоенность по поводу потенциальных политических беспорядков на предстоящих выборах.

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