- Солингенский штурм: опасения и намерения, связанные с Энигмой

Почему на свете? Пытка постичь непознаваемое оставляет многие сердца тяжёлыми в Золингене, вызывая недовольство среди его граждан. Подозреваемый якобы был задержан, но жители города могут вздохнуть с облегчением только после того, как инцидент со смертельными ножевыми ранениями, в результате которого погибли трое и пострадали восемь человек, остался в прошлом. Но почему казалось, что подозреваемый бесцельно напал на веселых людей, празднующих на мирном фестивале в центре города?

Успокаивающая мелодия наполняет воздух над Золингенским Неumarктом в субботу вечером. Толпы людей с грустными лицами собираются в пешеходной зоне. Многие несут свечи, положили букеты, стоят близко друг к другу и слушают слова духовенства. "Город сегодня другой, чем был вчера", - заявляет декан города Михаэль Мёhr. "Найти слова почти невозможно - действия говорят сами за себя".

Золинген, расположенный между Дюссельдорфом, Кёльном и Вuppertal, с населением 160 000 человек, с трудом понимает произошедшие события. Весь народ, кажется, погружён в размышления, пытаясь справиться с трагедией.

Трагедия разворачивается в пятницу вечером во время празднования фестиваля "Фестиваль разнообразия". После нападения на место происшествия прибывает министр внутренних дел земли Герберт Рёль (ХДС). Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) требует строгого наказания для преступника.

Высокопоставленные политики tanto федерального, как и земельного уровней собираются в ратуше в субботу, в том числе федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Гендрик Вюст (ХДС) и министр внутренних дел Рёль. Они выражают своё потрясение и неверие, благодарят службы экстренной помощи, а Вюст заявляет: "Наша нация не колеблется. Мы не будем запугиваться терроризмом, а будем защищать свой образ жизни".

Фэзер описывает нападение как "гнусное" и также заверяет: "Мы не разобъёмся в трудные времена, а будем стоять вместе, отказываясь позволять такому отвратительному поступку разделить общество".

В настоящее время полиция ещё не раскрыла мотив преступника. Прокуратура упоминает "первоначальное подозрение на террористический мотив". Однако это также связано с отсутствием более ясного мотива в настоящее время.

Источники сообщают, что подозреваемый - 26-летний сирийский беженец, проживший в Германии менее двух лет. Информация об его идентичности была подтверждена агентству German Press Agency.

В тот же вечер ИГИЛ (ИГ) взяло на себя ответственность за смертельное ножевое нападение в Золингене. Однако подлинность этого утверждения ещё предстоит проверить. Возможность связи между нападавшим и ИГИЛ также остаётся неясной. В прошлом ИГИЛ делало подобные утверждения без достаточных доказательств.

Трое погибших - двое мужчин, 67 и 56 лет, и 56-летняя женщина. После инцидента нападавший якобы растворяется в хаосе. 15-летнего позже задерживают, но не по конкретным уликам, связывающим его с преступлением - скорее всего, он мог общаться с нападавшим ранее. Преступник остаётся неуловимым, делая ситуацию очень запутанной, так как ещё нет фотографии разыскиваемого. На месте преступления не было видеонаблюдения.

Паника охватывает.

Жители кладут цветы на место происшествия на следующий день, но страх витает над ними. "Я предупредила мужа: Мы больше не можем ходить в многолюдные места", - говорит пожилая женщина, живущая рядом с местом происшествия десятилетиями. Вдруг чувствуешь нож в спину. "Страх оправдан", - замечает она.

Другой житель, казалось бы, побеждённый, задумчиво говорит: "Золинген часто попадает в заголовки новостей в последнее время". Это чувство довольно распространено в городе. В марте в результате поджога дома, устроенного бывшим арендатором, погибли четыре человека. В июне мужчина вызвал взрыв перед бизнесом в Золингене, бросив бутылку с горючим веществом, что привело к смертельным травмам. Есть подозрения, что инцидент может быть связан с деятельностью известной голландской мафии Mocro, которая является предметом обсуждений в NRW уже несколько недель.

Однако Золинген не единственный город, сталкивающийся с этими событиями. Они также вносят вклад в политические дебаты в Германии. В частности, участились ножевые атаки, что побудило министра внутренних дел Фэзер предложить ужесточить законы о ношении оружия. Однако это не поставило точку в продолжающемся споре. Более того, выборы в Саксонии и Тюрингии назначены на следующую неделю.

Мэр Золингена Тим Курцбах остаётся очевидно расстроенным на следующий день после инцидента. "Хотя прошло несколько часов, всё ещё трудно найти правильные слова", - заявляет он в присутствии федеральных и земельных политиков, собравшихся. Каждый разговор с родственниками, потерявшими близких, или свидетелями происшествия делает события ещё более ужасающими и глубоко тревожными для него. "Это пронзает душу".

Несмотря на задержание подозреваемого, в Золингене сохраняются опасения по поводу преступности. Многие жители выражают страх и осторожность, меняя свои повседневные привычки из-за недавних инцидентов.

Увеличение ножевых атак и трагических событий в Золингене вызвало национальные дискуссии о более строгих мерах безопасности и законодательстве о контроле над оружием.

Читайте также: