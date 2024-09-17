Сокращение военной помощи США Украине, в связи с опасениями по поводу истощения резервов Пентагона.

Минует два года после начала конфликта, но администрация Байдена столкнулась с дефицитом запасов, несмотря на выделение $6 миллиардов на вооружение и оснащение Украины. По данным двух источников CNN, Пентагон испытывает трудности с выполнением своих обязательств после истечения двухлетнего срока, так как не хватает необходимых запасов.

"Речь идет о запасах, которые у нас есть в наличии, о том, что они просят, и можем ли мы удовлетворить их потребности без ущерба для нашей боеготовности", - сказал один из источников.

Пентагон обратился в Конгресс с просьбой продлить сроки использования этих средств, которые истекают в конце сентября, как заявил майор-general Пат Райдер, официальный представитель Пентагона. В прошлом году, во время зимних месяцев, администрация срочно обращалась к законодателям за дополнительным финансированием для помощи Украине против российской агрессии.

"Также есть проблема с пополнением запасов", - признал другой источник. США наращивают производство таких важных вещей, как боеприпасы калибра 155 мм и системы ПРО Patriot, чтобы удовлетворить потребности как Украины, так и американских запасов. Однако этот процесс, который включает в себя создание новых и расширение существующих производственных мощностей, а также ожидание одобрения Конгресса, займет годы, чтобы полностью решить растущий спрос.

CNN обратилась за комментариями в Совет национальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу этих дефицитов запасов на встрече группы контакта по обороне Украины в Германии на этой неделе. Он предупредил США и их союзников о задержке поставок обещенных систем ПВО и о значительном разрыве в основной помощи.

В апреле бюджет администрации Байдена был увеличен на дополнительные $13,4 миллиарда для предоставления Украине оружия и оборудования из американских запасов. К сожалению, Министерство обороны не смогло полностью использовать эти средства из-за отсутствия соответствующих запасов, сообщили источники CNN.

Пентагон обещал в апреле поставлять до $1 миллиарда оружия и оборудования напрямую из американских запасов в Киев после принятия пакета дополнительного финансирования для Украины.

Однако с тех пор стоимость каждого военного пакета помощи Украине значительно снизилась, и ни один из них не превысил $400 миллионов, а большинство находились в диапазоне от $125 миллионов до $250 миллионов. В 2022 и 2023 годах Пентагон регулярно объявляло пакеты в размере от $600 миллионов до $800 миллионов, а самый высокий был $2,85 миллиарда в январе 2023 года.

Один американский чиновник отметил, что администрация не могла брать запасы из запасов Министерства обороны в течение первых четырех месяцев этого года из-за задержек Конгресса с утверждением дополнительного финансирования. Чиновник также подчеркнул, что США стремятся избежать отправки слишком большого количества помощи Украине сразу.

"Есть ограничения на то, как быстро мы можем исчерпать запасы без ущерба для нашей боеготовности, и это одна из причин, по которой пакеты разделены", - сказал чиновник. Ограничения, добавил чиновник, также относятся к тому, как быстро Украина может интегрировать и эффективно распределить поставленное оборудование.

США продолжают объявлять новый пакет помощи примерно каждые две недели, что поддерживается Украиной, так как она воспринимает это как стимул для морального духа.

Министр обороны Ллойд Остин подтвердил приверженность США к оказанию военной поддержки Украине и объявил новый пакет помощи в размере $250 миллионов на встрече в Германии на этой неделе. Остин признал на встрече, что США работают над увеличением производства и ускорением поставок в Украину.

"Время имеет значение, особенно с приближением зимы", - отметил Остин. "Все должны усилить свою поддержку и действовать быстро".

В настоящее время в Вашингтоне ведутся политические дискуссии о просьбе Пентагона продлить использование $6 миллиардов, выделенных для Украины, так как эти средства истекут в конце сентября. Дефицит необходимого оружия и оборудования остается постоянной проблемой при выполнении обязательств администрации Байдена перед Украиной.

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