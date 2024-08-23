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ПолитикаНовостиИзбирательная кампания в США

Сохранить поддержку Украины и НАТО, по словам Харриса.

В высшей степениloadingожидались выступление Камалы Харрис на собрании Демократической партии в Чикаго. В свою очередь, она поклялась в своей приверженности НАТО и Украине.

 and  Wendy Allen
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На завершающем этапе политического собрания Камала Харрис говорит о своих амбициях в отношении...
На завершающем этапе политического собрания Камала Харрис говорит о своих амбициях в отношении президентства.

- Сохранить поддержку Украины и НАТО, по словам Харриса.

Кандидат в президенты Камала Харрис открыто заявила о своей лояльности к НАТО и поддержке Украины, которая в настоящее время сталкивается с агрессией со стороны России. "Я твердо поддерживаю Украину и наших союзников по НАТО", - заявила она на своей ожидаемой речи, завершающей четырехдневное собрание Демократической партии в Чикаго.

В отличие от нее, республиканский соперник Дональд Трамп предупреждал о выходе из НАТО и, якобы, даже призывал президента России Владимира Путина к invasions в Европе. Харрис, вместе с демократами, усердно работает над тем, чтобы Трамп не получил второго срока в Белом доме 5 ноября.

Во время своей предвыборной кампании в США Камала Харрис подчеркивала свою поддержку НАТО и обещала помочь Украине, защищая ее суверенитет от российской агрессии. В ходе текущей кампании Харрис решительно выступает против возможного ослабления Трампом обязательств НАТО.

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