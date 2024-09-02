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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Союз выражает нежелание быть обманутым BSW на национальной арене.

 and  Mark Rodriguez
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Личный помощник Парламентской партии Союза, Торстен Фри, имеет тесные связи с лидером ХДС Фридрихом...
Личный помощник Парламентской партии Союза, Торстен Фри, имеет тесные связи с лидером ХДС Фридрихом Мерцем.

Союз выражает нежелание быть обманутым BSW на национальной арене.

Председатель BSW Вальдемар Шенд, требует политических условий для коалиции с ХДС в Тюрингии и Саксонии. Фрай и Вайгт отказываются подчиняться.

Лидер фракции Союза Торстен Фрай решительно выступает против привязки формирования коалиции в Тюрингии и Саксонии к внешнеполитическим вопросам, таким как политика в отношении Украины или предложенное размещение американских ракет в Западной Германии, как предлагает Вальдемар Шенд, председатель BSW. По прибытии на заседания партийного комитета в Берлине Фрай заявил: "Союз не может принять эту идею".

ХДС полагается на BSW для формирования правительства в обоих регионах без участия АФД. Шенд сделал внешнеполитические условия обязательными для формирования коалиции. Теперь Фрай заявляет: "Мы не можем принять, если такие фундаментальные позиции Союза будут оспариваться из регионов". Лидеры BSW в регионах в основном сосредоточены на местной политике, а не на Шенде. Фрай добавил: "Мы все еще пытаемся разгадать загадку BSW. Время покажет".

Фрай видит общие позиции с партией, но подчеркивает: "Это не партнер, которого мы бы хотели. Тем не менее, мы замечаем, что BSW, кажется, склоняется к реалистичной миграционной политике. Мы также находим общие черты в сфере социальной политики. Но вызовы в области внешней и безопасности политики значительны, где у нас непримиримые позиции, но они не затрагивают местную политику".

Вайгт оспаривает ожидания Шенда

Верхний кандидат ХДС в Тюрингии Марио Вайгт возражает против призыва Шенда к четким сигналам во внешней политике, заявляя: "Внешняя политика не решается в Тюрингии".

С другой стороны, верхний кандидат BSW в Тюрингии Катарина Вольф заявила в Deutschlandfunk, что в Тюрингии должно быть четко заявлено о дипломатических решениях в отношении российского вторжения в Украину и против размещения американских средне-range ракет в Германии, заявляя, что "это не подлежит переговорам". Она также уточнила, что Шенд не будет участвовать в переговорах о коалиции в Тюрингии. "Она не будет там, и она не планирует этого делать". Ассоциация земель выровняет свою позицию с Берлином, добавила Вольф.

Комиссия, предположительно имея в виду решающее тело ХДС или BSW, должна будет справиться с противоположными взглядами Фрая и Шенда на условия коалиции в Тюрингии и Саксонии. Шенд настаивает на включении политических требований, таких как внешняя политика и размещение американских ракет, в соглашения о коалиции, в то время как Фрай решительно возражает против этого подхода, заявляя: "Союз не может принять эту идею".

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