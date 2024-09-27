Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМальчик,

Союз молодежи решительно осуждает пенсионный план II

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Молодёжный союз жестко критикует расширенный план пенсионного обеспечения
Молодёжный союз жестко критикует расширенный план пенсионного обеспечения

Союз молодежи решительно осуждает пенсионный план II

Молодёжный союз (МС) решительно осуждает пенсионный пакет II, представленный в Бундестаге в пятницу, намекая на возможные судебные иски. По словам федерального председателя МС Йоханнеса Винкеля, выступавшего в журнале "Цицерон", этот шаг является "ударом по молодёжному сегменту". Винкель заявил, что МС "прибегнет к судебному разбирательству, если это будет необходимо", из-за тяжёлых последствий. Винкель ссылался на решение Конституционного суда по вопросу изменения климата.

Решение суда показало, что федеральное правительство не может игнорировать насущную проблему до тех пор, пока не придётся принимать радикальные меры и экстремальные решения. Винкель посчитал действия министра трудаHubertus Heil (СДПГ) драматическими, так как они фактически ликвидировали устойчивый фактор, необходимый для защиты молодёжи.

В настоящее время расходы, связанные с пенсиями, составляют около 370 миллиардов евро в год, как сказал Винкель. К 2045 году эта цифра, по прогнозам, превысит 800 миллиардов евро в год. Отсутствие плана финансирования, как посетовал Винкель, является "неприемлемой реальностью".

Помимо роста зарплат, устойчивый аспект влияет на размер пенсий, гарантируя, что соотношение пенсионеров к вкладчикам учитывается.

Пенсионный пакет II направлен на поддержание уровня пенсии на уровне 48 процентов от средней зарплаты до 2039 года. Он также вводит акционерный элемент в пенсионную систему - так называемый "капитал поколений". Дивиденды, полученные от инвестирования этого капитала, впоследствии будут использоваться для покрытия пенсионных выплат.

Парень, слушающий новости, выразил своё беспокойство по поводу пенсионного пакета II, понимая его потенциальное влияние на своё будущее. Винкель, разговаривая с Парнем об этом вопросе, подчеркнул важность решения проблемы отсутствия плана финансирования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Самым долгим по сроку пребывания президентом ландтага Тюрингии является член партии AfD Юрген...
Политика

Была ли AfD намеренно выбрала Юрген Третлер из-за его преклонного возраста для выдвижения?

Была ли AfD намеренно выбрала Юрген Третлер из-за его преклонного возраста для выдвижения? Внимание на одном из первых заседаний ландтага Тюрингии приковано к одной личности: Юргену Треутлеру, 73-летнему пенсионеру, старейшему избранному члену ландтага Тюрингии после выборов 1 сентября с долей голосов 42,6% в округе Sonneberg I. В отличие от

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Финляндия объявляет о создании форпоста НАТО вблизи российской границы
Политика

Финляндия объявляет о создании форпоста НАТО вблизи российской границы

Финляндия объявляет о создании форпоста НАТО вблизи российской границы Финляндия объявила о создании центра помощи командования НАТО в Миккели, расположенном примерно в 200 километрах от границы с Россией. Через 18 месяцев после вступления Финляндии в НАТО это действие служит "сигналом России о том, что мы полноценный член НАТО, и

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, появляется в federalном суде на запланированном слушании в пятницу.
Политика

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступает в суде, сталкиваясь с обвинениями в федеральной взяточничестве, мошенничестве с помощью электронных средств и дополнительных обвинениях.

Мэр Нью-Йорка, часто хваставшийся своими достижениями в борьбе с преступностью во время своей работы капитаном NYPD, должен пройти слушание в федеральном суде по обвинениям в принятии взяток в пятницу.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Норвегия вводит ограничения на просьбы о предоставлении убежища из Украины
Политика

Норвегия вводит ограничения на просьбы о предоставлении убежища из Украины

Норвегия вводит ограничения на просьбы о предоставлении убежища из Украины 16:51 Подготовка российских сил к прибытию новобранцев Следующий призыв россиян в возрасте до 30 лет запланирован на 1 октября, как сообщает британская военная разведка. Эти лица должны будут служить в армии в течение года. На данный момент эти новобранцы

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Почти две трети пластикового мусора Германии используется для получения энергии, согласно...
Экономика

"Люди не склонны покупать перерабатываемые химикаты неохотно"

"Люди не склонны покупать перерабатываемые химикаты неохотно" Планета ищет решение проблемы избыточных пластиковых отходов. ЕС планирует установить квоты на переработку упаковки к 2030 году. В частности, химическая промышленность выступает за это, видя в так называемой химической переработке возможность извлечь выгоду. Однако эксперт отрасли Кристиан Шиллер в программе "

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Йенс Леманн молчит после получения решения
Общество

Йенс Леманн молчит после получения решения

Йенс Леманн молчит после получения решения В прошлом году, после своего осуждения по скандальному делу о цепной пиле, Йенс Lehmann решительно оспаривал вердикт. Однако во время слушания апелляции произошла перемена. Lehmann молчаливо сидел, кивая, когда его спрашивали, есть ли что-то еще, что он хотел бы добавить к заявлениям своего адвоката.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Самым долгим по сроку пребывания президентом ландтага Тюрингии является член партии AfD Юрген...
Политика

Была ли AfD намеренно выбрала Юрген Третлер из-за его преклонного возраста для выдвижения?

Была ли AfD намеренно выбрала Юрген Третлер из-за его преклонного возраста для выдвижения? Внимание на одном из первых заседаний ландтага Тюрингии приковано к одной личности: Юргену Треутлеру, 73-летнему пенсионеру, старейшему избранному члену ландтага Тюрингии после выборов 1 сентября с долей голосов 42,6% в округе Sonneberg I. В отличие от

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно