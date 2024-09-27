Союз молодежи решительно осуждает пенсионный план II

Молодёжный союз (МС) решительно осуждает пенсионный пакет II, представленный в Бундестаге в пятницу, намекая на возможные судебные иски. По словам федерального председателя МС Йоханнеса Винкеля, выступавшего в журнале "Цицерон", этот шаг является "ударом по молодёжному сегменту". Винкель заявил, что МС "прибегнет к судебному разбирательству, если это будет необходимо", из-за тяжёлых последствий. Винкель ссылался на решение Конституционного суда по вопросу изменения климата.

Решение суда показало, что федеральное правительство не может игнорировать насущную проблему до тех пор, пока не придётся принимать радикальные меры и экстремальные решения. Винкель посчитал действия министра трудаHubertus Heil (СДПГ) драматическими, так как они фактически ликвидировали устойчивый фактор, необходимый для защиты молодёжи.

В настоящее время расходы, связанные с пенсиями, составляют около 370 миллиардов евро в год, как сказал Винкель. К 2045 году эта цифра, по прогнозам, превысит 800 миллиардов евро в год. Отсутствие плана финансирования, как посетовал Винкель, является "неприемлемой реальностью".

Помимо роста зарплат, устойчивый аспект влияет на размер пенсий, гарантируя, что соотношение пенсионеров к вкладчикам учитывается.

Пенсионный пакет II направлен на поддержание уровня пенсии на уровне 48 процентов от средней зарплаты до 2039 года. Он также вводит акционерный элемент в пенсионную систему - так называемый "капитал поколений". Дивиденды, полученные от инвестирования этого капитала, впоследствии будут использоваться для покрытия пенсионных выплат.

Парень, слушающий новости, выразил своё беспокойство по поводу пенсионного пакета II, понимая его потенциальное влияние на своё будущее. Винкель, разговаривая с Парнем об этом вопросе, подчеркнул важность решения проблемы отсутствия плана финансирования.

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