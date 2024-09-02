- Союз между ХДС и БСЗ характеризуется темными красными и черными оттенками?

Бывшие коммунисты и банда ХДС - подходящая пара?Вокруг возможных пересечений между ХДС и Альянсом Сахры Wagenknecht (АСВ) под руководством Сахры Wagenknecht ходит много слухов. Однако все молчат на эту тему. Даже лидер ХДС Фридрих Мерц признает: "У меня есть предчувствие насчет Сахры Wagenknecht, но я не могу судить, кто еще присоединился к этому лагерю".

Мерц называет АСВ "какой-то тайной коробкой или опасной коробкой" из-за его создателя, Wagenknecht, который когда-то был членом СЕД и позже придерживался радикальных левых взглядов в Левой партии. Ранее Мерц называл Wagenknecht "правым экстремистом в одних вопросах и левым экстремистом в других". После давления со стороны восточных избирательных кампаний он передал вопрос о сотрудничестве на усмотрение земель.

После выборов в Саксонии и Тюрингии кажется, что ХДС не может избежать сотрудничества с АСВ. Без этого новичка может быть сложно найти демократические большинства за пределами АФД.

ХДС: АСВ - не наш идеальный компаньон "Она не компаньон, которого мы бы приняли", - говорит Торстен Frei, управляющий парламентской деятельностью Союза и союзник Мерца. Это, скорее всего, относится и к АСВ. Однако основатель АСВ Wagenknecht, который дистанцировался от своего коммунистического прошлого и представляет собой смесь правых и левых взглядов, имеет что сказать об пересечениях с Союзом.

Она упоминает темы, такие как образование, защита школ и внутренняя безопасность. "Может быть, есть некоторые пересечения", - говорит Wagenknecht, который добился двузначных результатов с АСВ в обоих штатах. "Посмотрим, нужно поговорить об этом".

Препятствие: внешняя политика Хотя внешняя политика не определяется на уровне земли, Wagenknecht выдвинула условие, которое Союз, возможно, не сможет принять: правительства земель, вовлекающие АСВ, должны выступать за более дипломатические решения в войне на Украине и не фокусироваться только на поставках оружия. Они также должны выступать против размещения американских средних ракет в Германии. "Речь идет о том, чтобы правительство земли приняло позицию", - говорит Wagenknecht. Соответствующий министр-президент также должен представлять эту позицию внешне.

Фrei решительно против связи коалиций земель с вопросами внешней политики: "Союз не может этого сделать". Мерц хочет сохранить поддержку Украины и размещение ракет. Министр-президент Саксонии Михаил Креtschmer, возможно, меньше будет возражать против этого: он считает, что другая позиция по поставкам оружия на Украину возможна.

Общая почва: образованиеВ вопросах, где решения действительно принимаются на уровне земли, ХДС и АСВ могут найти общую почву. В образовательной политике ХДС в Тюрингии хочет гарантировать, что "наконец-то будет предоставлено лучшее образование". Они хотят привлечь больше учителей, усилить подготовку учителей и лучше интегрировать поздно вступающих.

АСВ не возражает против этого. Согласно принципам АСВ, есть и более амбициозные планы: "Немецкая система образования с ее 16 различными программами, большими классами и ранней селекцией лишает детей из менее привилегированных семей образовательных и жизненных возможностей". Однако ХДС, скорее всего, не будет лоббировать полную перестройку федеральной системы образования.

Несмотря на сомнения, есть также пересечения с Альтернативой для Германии (АФД): "Кажется, АФД склоняется к разумным иммиграционным политикам". Сахра Wagenknecht давно выступает за строгие ограничения миграции и сокращение социальных выплат для отказавшихся в статусе беженцев - как Союз. Это частично вопрос земли, но не должен вызвать проблем для коалиций.

АФД также признает: "Мы также видим пересечения в социальной политике". В ХДС это включает в себя темы, такие как противодействие легализации каннабиса или соглашения в семейной политике.

Общая почва: климатическая защита, экономика и социальная политика

Обе стороны довольно близки в вопросах климатической защиты, считая это в принципе важным, но не приоритетным в данный момент. Wagenknecht выступает за продолжение использования двигателей внутреннего сгорания и против ограничения скорости на автомагистралях в 120 км/ч, которое поддерживает ХДС. Исследование Фонда Конрада Аденауэра (КАФ), близкого к ХДС, от июня показывает, что взгляды избирателей АФД на климатическую защиту и экономический рост близки к взглядам избирателей ХДС/ХСС.

Исследование КАФ также показывает близость между избирателями Союза и АФД в социальной политике. На шкале от 0 до 10 Союз склоняется больше к "низким налогам и взносам, меньшим социальным выплатам", чем АФД. Wagenknecht хочет лучшие пенсионные выплаты, даже если для этого придется платить больше взносов, что ХДС против. Однако это не вопрос земли.

Движение влево?

ХДС нет решения о несовместимости с АФД, в отличие от Левой партии, от которой фракция Wagenknecht отделилась в октябре 20XX. Решение съезда ХДС в 2018 году гласит: "ХДС Германии отвергает коалиции и подобные формы сотрудничества с Левой партией, а также с Альтернативой для Германии".

Мерц теперь повторяет: "Решение остается в силе. И заниматься этим будут тогда и две земельные ассоциации в Саксонии и в Тюрингии".

В Тюрингии правительственная коалиция, не включающая AfD, может потребовать определенной поддержки от Левых. В связи с этим Ульрике Grote-Röthig, лидер Левых в Тюрингии, призывает Союз рассмотреть возможность партнерства. Однако ожидается жесткая реакция со стороны влиятельных ассоциаций в западных землях со стороны руководства ХДС.

Также внутри партии есть много колебаний по поводу сотрудничества с AfD. Вопрос "может ли красное глубоко смешиваться с черным?" продолжает вызывать много шума для Мерца, который размышляет над "вопросом С" Союза.

Лидер ХДС Фридрих Мерц называет Альянс Сахры Wagenknecht "загадочной коробкой" из-за коммунистического прошлого Wagenknecht, но ASW удалось добиться значительных результатов на выборах в Саксонии и Тюрингии. Сахра Wagenknecht, основатель ASW, упоминала такие темы, как образование, защита школ и внутренняя безопасность, как потенциальные области сотрудничества с ХДС.

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