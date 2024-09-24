Союз и фракция СДПГ BSW имеют скромные успехи, в то время как Мерц испытывает неудачи по сравнению со Шолцем.

В первоначальном опросе, проведенном RTL/ntv Trendbarometer после выбора Фридриха Мерца в качестве возможного канцлера союза, союз демонстрирует положительную тенденцию. В воскресном опросе, баллах за компетентность и сравнении кандидатов-кандидатов союз показывает улучшение. Даже партия Вальдекнехта испытывает небольшой подъем.

Союз, в частности ХДС и ХСС, назвали Фридриха Мерца своим основным кандидатом на федеральных выборах 2025 года. В опросе RTL/ntv Trendbarometer эти партии и Мерц показывают небольшой подъем: союз получил дополнительный процент, а альянс Вальдекнехта также вырос на ту же величину. Однако левая партия теряет поддержку ниже 3% и больше не квалифицируется для отслеживания из-за колебаний в пределах погрешности 2,5%. Это падение очевидно в недавнем исключении левых из ландтага Бранденбурга.

Если бы выборы состоялись на этой неделе, партии могли бы ожидать следующей поддержки: ХДС/ХСС (32%), AfD (17%), SPD (15%), Зеленые (11%) и BSW (7%). ФДП, как ожидается, получит 4%, а 14% респондентов поддерживают другие не названные партии. Это на один пункт больше, чем на прошлой неделе.

Основными проблемами, волнующими респондентов, были конфликт на Ближнем Востоке (30%), за которым следовала война в Украине (28%). Наводнения были значительной проблемой для 25% респондентов, а 24% указали на федеральное правительство, и 22% - на экономическую ситуацию. Среди других часто обсуждаемых тем были миграция (21%), выборы в восточных землях (20%) и кандидатура союза на пост канцлера (14%). К другим проблемам относились президентская кампания в США (11%), климат и окружающая среда (9%) и внутренняя безопасность (6%).

Экономические ожидания улучшились лишь незначительно: 14% ожидают улучшения, на один пункт меньше, чем на прошлой неделе. 23% ожидают, что экономическая ситуация останется прежней, с ростом на два пункта. 60% считают, что экономика ухудшится, на один процент меньше.

Что касается компетентности партии в решении проблем, союз получил 22-процентный рост упоминаний, в то время как SPD, AfD и Зеленые все потеряли один пункт, составив 8%, 7% и 6% соответственно. ФДП остался на прежнем уровне 1%, а упоминания о других партиях снизились на два пункта до 3%. 53% респондентов не доверяют ни одной партии в решении проблем, на три пункта больше, чем на прошлой неделе.

После прошлогоднего падения рейтинга Мерца из-за преждевременных переговоров по миграции с федеральным правительством Мерц вернул себе лидерство над Шольцем. На гипотетических федеральных выборах канцлера 28% проголосовали бы за Мерца, на два пункта больше. Incumbent Шольц потерял те же два пункта, теперь находясь на 24%, в четырех пунктах позади Мерца. 48% респондентов не хотят ни одного из них в качестве канцлера.

На востоке Мерц лидирует с явным преимуществом 25-19%. В Западной Германии Шольц имеет 24%, а Мерц - 28%. Среди сторонников союза 63% предпочитают Мерца, в то время как 10% поддерживают Шольца. Среди сторонников SPD 71% хотят сохранить Шольца в качестве канцлера, а только 4% хотят Мерца в качестве главы правительства. 27% сторонников союза не определились ни с кем, а 25% сторонников SPD не могут поддержать ни одного из них.

Данные для RTL/ntv Trendbarometer были собраны институтом Forsa от имени RTL Deutschland с 17 по 23 сентября. Размер выборки составил 2500 человек, с статистической погрешностью плюс/минус 2,5 процентных пункта. Подробнее об институте Forsa можно узнать, нажав здесь. Институт Forsa проводит опросы для RTL Deutschland.

СДПГ, входящая в коалиционное правительство, имеет 15% поддержки в текущих опросах. Несмотря на положительную тенденцию союза и сильные показатели Фридриха Мерца в качестве возможного кандидата в канцлеры, СДПГ по-прежнему остается одной из крупнейших партий в Германии.

В борьбе за пост канцлера действующий Олаф Шольц от СДПГ отстает от Фридриха Мерца от союзного партнера СДПГ, с Мерцем, получающим 28% поддержки, и Шольцем на 24%.

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