Соединенные Штаты вводят онлайн-платформу для обновления паспортов.

"Представляем свежую платформу для граждан США, которая позволяет им цифровым способом отправить фото и полностью пройти процесс подачи заявки онлайн, без необходимости личного присутствия или отправки документов по почте", - заявила помощник государственного секретаря по консульским вопросам Рена Битер, подчеркнув круглосуточную доступность этой услуги.

Эта новая услуга предназначена для взрослых американцев, которые хотят продлить стандартный 10-летний паспорт, срок действия которого истек в течение последних пяти лет или истекает в следующем году. В настоящее время опция онлайн-продления паспорта доступна только для жителей США с постоянным адресом проживания.

Эта услуга доступна на сайте travel.state.gov. Битер заявила: "Система проведет вас через несколько ключевых вопросов, чтобы определить вашу eligibility для этой услуги".

Она прогнозирует, что примерно 5 миллионов американцев в год смогут воспользоваться этой услугой, с планами расширить ее охват в ближайшем будущем.

"Это не финишная черта. Мы с нетерпением ждем результатов и будем изучать способы расширения этой услуги для большего числа американских граждан в ближайшие месяцы и годы", - подчеркнула Битер.

Программа проходила тщательное тестирование в течение нескольких месяцев, и "мы получили положительную обратную связь от наших клиентов", - сообщила она.

Сроки продления паспортов через этот онлайн-канал составляют от шести до восьми недель - беспрецедентно короткий срок, отметила Битер.

"Мы не планируем различать стандарты обслуживания между теми, кто подает заявку онлайн, и теми, кто подает заявку по почте. Наша главная цель - предложить американским резидентам возможность подать заявку любым удобным для них способом", - пояснила она.

"Преимущество онлайн-продления паспорта заключается в его удобстве", - подчеркнула Битер.

Эта новая онлайн-услуга существенно снижает политическое участие в процессе, так как гражданам больше не нужно посещать правительственное учреждение или отправлять документы по почте. Удобство этой цифровой платформы может потенциально повлиять на будущие политические решения, делая подобные онлайн-услуги более распространенными.

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