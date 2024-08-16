Соединенные Штаты внимательно следят за тем, как украинские войска продвигаются с оружием, поставляемым США, к российским территориям.

Согласно источникам, Украина использует американское вооружение и технику в своей наступательной операции, несмотря на ограничения, установленные администрацией Байдена на использование такого оборудования против России, как сообщили два американских чиновника. Эти границы не были раскрыты, но было отмечено, что Украина не "технически" нарушила условия, наложенные Соединенными Штатами.

На фотографиях Reuters показано, как американские Humvees пересекают границу Украины и России и въезжают в российский регион Курск вчера, во вторник.

Украина использует ракетные установки HIMARS в своих операциях, согласно данным официальных лиц. Установки, похоже, остаются на территории Украины, в то время как их ракеты GMLRS запускаются в направлении России.

В четверг Министерство обороны России опубликовало видео с дрона, показывающее, как машина для запуска ракет HIMARS стреляет ракетами в районе, расположенном менее чем в пяти милях от границы России и Украины. Соединенные Штаты не меняли свои ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS. Украина развернула эти ракеты, чтобы атаковать российские системы ПВО, расположенные в оккупированном Россией Крыму.

Тем не менее, степень использования американской техники в операции в Курске остается неясной. На про-российских каналах Telegram распространяются фотографии якобы уничтоженного украинского конвоя, в том числе американского Cougar MRAP. CNN не смогла подтвердить точное местоположение этих фотографий.

Официальные лица сообщают, что украинская армия использует американские боевые машины пехоты Stryker, способные перевозить пехоту по полю боя. Министерство обороны России заявило о ракетном ударе по американскому Stryker в лесистой местности, но CNN не смогла подтвердить этот факт.

Военный командующий Украины Алексей Сырский заявил в пятницу, что украинская армия продвинулась на 35 километров вглубь российской территории, продолжая продвижение в некоторых районах на 1-3 километра. Эта наступательная операция оказывает давление на Россию, вынуждая перебрасывать дополнительные войска для борьбы с продолжающимся украинским вторжением.

"Ситуация под контролем. Все операции проводятся согласно плану", - добавил Сырский.

Соединенные Штаты установили границу к северу от Украины, откуда российские войска запускают атаки, и посоветовали Киеву ограничить использование американского оружия этим регионом. Точное местоположение и размер этой границы не были раскрыты официальными лицами. Они отметили, что поскольку операция остается в рамках этих границ, Украина не "технически" нарушает установленные ограничения.

Администрация Байдена пока не занимала публичную позицию по действиям Украины, заявляя только о продолжении поддержки способности Украины защищаться от российской агрессии. Администрация также не давала инструкций Киеву отозвать свои силы или полностью поддерживала операцию.

Официальные лица выразили удивление tanto успехом Украины в наступлении, quanto медленной реакцией России, что является первым случаем, когда Россия теряет суверенную территорию со времени вторжения в Украину более двух лет назад. Россия якобы перебросила тысячи солдат с передовых позиций в оккупированной Украине, чтобы справиться с территориальными потерями в Курской области.

Высокопоставленные американские официальные лица все еще пытаются уточнить цели украинского наступления, которые Украина не раскрыла перед его запуском. Ассистент президента Украины Владимира Зеленского объяснил, что вторжение направлено на стимулирование "справедливого процесса переговоров" и нанесение "значительных тактических поражений" России. Это также должно повлиять на психологическое состояние населения России, что может привести к началу переговоров.

Ответ России может быть отсрочен, но официальные лица утверждают, что он неизбежен. Украина заявляет, что захватила около 400 квадратных миль территории у России, что заставило российские власти объявить чрезвычайное положение и провести массовые эвакуации.

Министр обороны США Ллойд Остин в среду провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, чтобы получить больше информации об целях наступления, запущенного более двух недель назад.

При вопросе о поддержке операции заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отказалась комментировать, сказав: "Я могу сказать вам, где мы поддерживаем, а именно там, где Украина продолжает защищать себя".

Решение администрации Байдена установить ограничения на использование американского вооружения против России в украинской наступательной операции оказало влияние на политический ландшафт, подчеркивая сложность международных отношений и геополитических tensions. Политические споры часто возникают, когда использование американской техники, такой как боевые машины пехоты Stryker, в иностранных конфликтах становится предметом дебатов, как видно на примере текущей ситуации между Украиной и Россией.

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