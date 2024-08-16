Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Соединенные Штаты внимательно следят за тем, как украинские войска продвигаются с оружием, поставляемым США, к российским территориям.

Власти США внимательно наблюдали, как украинские военные силы продвинулись глубже в российские территории, в значительной степени благодаря оружию и военной технике, поставленной США, что вызвало-speculations о соблюдении Украиной ограничений на развертывание американского оружия, установленных...

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут
На 16 августа 2024 года это изображение было сделано во время пресс-тура, возглавляемого Украиной....
На 16 августа 2024 года это изображение было сделано во время пресс-тура, возглавляемого Украиной. Оно показывает разбитый автомобиль и разрушенную структуру в российском городе Суджа, под контролем Украины, в Курской области, в рамках вторжения России на Украину.

Соединенные Штаты внимательно следят за тем, как украинские войска продвигаются с оружием, поставляемым США, к российским территориям.

Согласно источникам, Украина использует американское вооружение и технику в своей наступательной операции, несмотря на ограничения, установленные администрацией Байдена на использование такого оборудования против России, как сообщили два американских чиновника. Эти границы не были раскрыты, но было отмечено, что Украина не "технически" нарушила условия, наложенные Соединенными Штатами.

На фотографиях Reuters показано, как американские Humvees пересекают границу Украины и России и въезжают в российский регион Курск вчера, во вторник.

Украина использует ракетные установки HIMARS в своих операциях, согласно данным официальных лиц. Установки, похоже, остаются на территории Украины, в то время как их ракеты GMLRS запускаются в направлении России.

В четверг Министерство обороны России опубликовало видео с дрона, показывающее, как машина для запуска ракет HIMARS стреляет ракетами в районе, расположенном менее чем в пяти милях от границы России и Украины. Соединенные Штаты не меняли свои ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS. Украина развернула эти ракеты, чтобы атаковать российские системы ПВО, расположенные в оккупированном Россией Крыму.

Тем не менее, степень использования американской техники в операции в Курске остается неясной. На про-российских каналах Telegram распространяются фотографии якобы уничтоженного украинского конвоя, в том числе американского Cougar MRAP. CNN не смогла подтвердить точное местоположение этих фотографий.

Официальные лица сообщают, что украинская армия использует американские боевые машины пехоты Stryker, способные перевозить пехоту по полю боя. Министерство обороны России заявило о ракетном ударе по американскому Stryker в лесистой местности, но CNN не смогла подтвердить этот факт.

Военный командующий Украины Алексей Сырский заявил в пятницу, что украинская армия продвинулась на 35 километров вглубь российской территории, продолжая продвижение в некоторых районах на 1-3 километра. Эта наступательная операция оказывает давление на Россию, вынуждая перебрасывать дополнительные войска для борьбы с продолжающимся украинским вторжением.

"Ситуация под контролем. Все операции проводятся согласно плану", - добавил Сырский.

Соединенные Штаты установили границу к северу от Украины, откуда российские войска запускают атаки, и посоветовали Киеву ограничить использование американского оружия этим регионом. Точное местоположение и размер этой границы не были раскрыты официальными лицами. Они отметили, что поскольку операция остается в рамках этих границ, Украина не "технически" нарушает установленные ограничения.

Администрация Байдена пока не занимала публичную позицию по действиям Украины, заявляя только о продолжении поддержки способности Украины защищаться от российской агрессии. Администрация также не давала инструкций Киеву отозвать свои силы или полностью поддерживала операцию.

Официальные лица выразили удивление tanto успехом Украины в наступлении, quanto медленной реакцией России, что является первым случаем, когда Россия теряет суверенную территорию со времени вторжения в Украину более двух лет назад. Россия якобы перебросила тысячи солдат с передовых позиций в оккупированной Украине, чтобы справиться с территориальными потерями в Курской области.

Высокопоставленные американские официальные лица все еще пытаются уточнить цели украинского наступления, которые Украина не раскрыла перед его запуском. Ассистент президента Украины Владимира Зеленского объяснил, что вторжение направлено на стимулирование "справедливого процесса переговоров" и нанесение "значительных тактических поражений" России. Это также должно повлиять на психологическое состояние населения России, что может привести к началу переговоров.

Ответ России может быть отсрочен, но официальные лица утверждают, что он неизбежен. Украина заявляет, что захватила около 400 квадратных миль территории у России, что заставило российские власти объявить чрезвычайное положение и провести массовые эвакуации.

Министр обороны США Ллойд Остин в среду провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, чтобы получить больше информации об целях наступления, запущенного более двух недель назад.

При вопросе о поддержке операции заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отказалась комментировать, сказав: "Я могу сказать вам, где мы поддерживаем, а именно там, где Украина продолжает защищать себя".

  1. Решение администрации Байдена установить ограничения на использование американского вооружения против России в украинской наступательной операции оказало влияние на политический ландшафт, подчеркивая сложность международных отношений и геополитических tensions.
  2. Политические споры часто возникают, когда использование американской техники, такой как боевые машины пехоты Stryker, в иностранных конфликтах становится предметом дебатов, как видно на примере текущей ситуации между Украиной и Россией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Атомный павильон входит в состав Московского многоцелевого оздоровительного и выставочного...
Политика

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой.

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой. Московский гигантский развлекательный и торговый центр ВДНХ представляет свежий аттракцион: Росатом представляет всеобъемлющую выставку достижений в области ядерной энергии, от добычи урана в Восточной Германии до атомных бомб, ледоколов и электростанций. Открытие было тепло воспринято премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Колоссальная стеклянная конструкция, помеченная

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Министр финансов реализует бюджетные ограничения: Согласно сообщениям, Кристиан Линднерcommunicated...
Политика

Немецкая администрация, похоже, не желает оказывать Украине дополнительную финансовую помощь.

Федеральное правительство, как сообщается в секретных документах, якобы планирует прекратить эскалацию выплат помощи Украине.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Власти навещают резиденцию Виктории Ли
Политика

Полицейские видеозаписи показывают смертельное применение силы против женщины в Нью-Джерси, которая в беде, ее родственники вызвали службу скорой помощи, сообщив о чрезвычайной ситуации в области психического здоровья.

В пятницу появились записи с камер_body, тела офицеров полиции, на которых запечатлено смертельное столкновение с Викторой Ли, 25-летней женщиной, столкнувшейся с проблемой психического здоровья, из-за чего ее брат позвонил в 911, произошедшее в Форт Ли, Нью-Джерси, совсем недавно.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Выделенные средства для Украины в этом году составляют примерно восемь миллиардов евро в...
Политика

Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине

Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине Германское правительство не выделяет дополнительную финансовую помощь Украине, как сообщает "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Текущие бюджетные планы не имеют достаточных средств для этого, и дополнительные запросы от Министерства обороны не утверждаются из-за мер экономии со стороны Канцелярии и Министерства финансов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно