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Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
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Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

"Мы уже некоторое время пристально следим за серьезной проблемой, представляющей постоянную угрозу для многих высокопоставленных лиц, таких как бывшие политические лидеры, в том числе [бывший президент Дональд Трамп] и некоторые нынешние члены администрации", - заявил высший американский дипломат в интервью NBC "Сегодня".

"Это то, чем мы занимаемся очень серьезно. Мы тщательно изучаем это", - добавил Блинкен.

Представители правоохранительных органов выразили обеспокоенность по поводу постоянной угрозы Ирана осуществить убийства бывших чиновников Трампа и самого бывшего президента. Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили об этом CNN ранее. Кроме того, наблюдается существенный рост онлайн-общения от иранских аккаунтов и подконтрольных государству СМИ, упоминающих Трампа, что вызывает беспокойство среди американских властей.

Управление США не открыто сообщало о угрозах в адрес нынешних чиновников, и Блинкен не раскрыл дополнительных подробностей во время своего интервью в среду.

Трамп получил отчет во вторник от директора Национальной разведки о "подлинных и конкретных рисках от Ирана для совершения покушения на убийство против него, чтобы вызвать нестабильность и хаос в Соединенных Штатах", согласно его кампании. Представитель ODNI признал брифинг, но отказался обсуждать подробности.

"Большие угрозы моей жизни от Ирана. Вся армия США находится в режиме готовности. Предыдущие шаги Ирана не увенчались успехом, но они попытаются снова", - написал Трамп в посте в Truth Social рано утром в среду.

Иран неоднократно обещал отомстить за ликвидацию США командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был целью американского воздушного удара в международном аэропорту Багдада в январе 2020 года. Бывшие высокопоставленные чиновники администрации Трампа, ответственные за национальную безопасность, сохраняют жесткую безопасность после ухода со своих правительственных постов.

В своем посте в Twitter Трамп также поблагодарил Конгресс после единодушного голосования Сената во вторник за законопроект, гарантирующий равную охрану Secret Service tanto для Трампа, как для вице-президента Камалы Харрис, подобно той, которую получает действующий президент. Законопроект предписывает директору Secret Service внедрить единые стандарты безопасности для президентов, вице-президентов и видных кандидатов на пост президента и вице-президента.

Конгресс рассматривает дополнительное финансирование для Secret Service в рамках своих усилий по поддержанию работы правительства до срока 30 сентября. Включено в продолжающееся решение, которое Палата представителей может проголосовать уже в среду, - дополнительные 231 миллионов долларов для Secret Service.

Корреспонденты CNN Эван Перес, Закари Коэн, Наташа Бертранд, Килли Атвуд и Кристен Холмс внесли свой вклад в этот отчет.

Усиление политических tensions между США и Ираном вызвало опасения по поводу потенциальных убийств бывших политических лидеров, в том числе бывшего президента Дональда Трампа. Эти опасения возникли в результате серии угроз и увеличения онлайн-активности от иранских аккаунтов.

В свете серьезности этих угроз, связанных с политикой, правительство США принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих официальных лиц и бывших лидеров.

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