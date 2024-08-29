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ПолитикаНовостиБлижний Восток

Соединенные Штаты усиливают давление на Израиль после инцидента с стрельбой по машине ООН

После атак на сотрудников гуманитарной помощи ООН США joins критике. Как ближайший союзник, оно оказывает давление на Израиль для konkreтных actions.

 and  Mark Rodriguez
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Во время собрания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель постоянного представителя США при...
Во время собрания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд выразил недовольство Израилем из-за инцидента, связанного со стрельбой по автомобилю ООН.

- Соединенные Штаты усиливают давление на Израиль после инцидента с стрельбой по машине ООН

После обстрела из пулеметов гуманитарного автомобиля ООН в Газе США оказывают давление на своего союзника, Израиль. Израиль заявил, что нападение на автомобиль ООН было результатом недопонимания между его военными силами, как заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Мы призвали их оперативно решить проблемы в их системе, которые привели к этому инциденту. К сожалению, более чем через десять месяцев после начала этого конфликта подобные инциденты происходят слишком часто".

ООН потребовала от Израиля подробных объяснений после инцидента во вторник. Ясно обозначенный гуманитарный автомобиль ООН был частью конвоя, согласованного с израильской армией. Он был поражен израильскими силами десятью выстрелами. Израиль начал расследование.

ООН прекращает обвинения

Такие инциденты представляют собой серьезную проблему для гуманитарных организаций и должны быть полностью предотвращены, заявил Вуд. "Израиль должен не только принять ответственность за свои ошибки, но и принять решительные меры, чтобы предотвратить целенаправленные нападения своей армии на персонал ООН. Кроме того, оскорбительные комментарии в адрес ООН и гуманитарных работников должны прекратиться, так как они только увеличивают риск для этих организаций. Израильские официальные лица неоднократно связывали ООН и ее сотрудников с поддерживающими террористов".

"Каким бы ни было это - оплошностью, умышленным действием или по другой причине - мы просим эти детали", - заявил представитель ООН Стефан Дюджарик в среду. К счастью, пассажиры были в безопасности, так как это был бронированный автомобиль Программы продовольственной помощи ООН (ППП), которая временно приостановила движение своих сотрудников в Газе из-за инцидента. По данным ППП, инцидент произошел всего в нескольких метрах от израильского контрольного пункта в центре Газы, после того как гуманитарная команда сопровождала грузовики с гуманитарной помощью в двух автомобилях ООН. Тем не менее, несмотря на явное разрешение на поездку, были произведены выстрелы.

Не редкий инцидент

"Армия Израиля высоко ценит гуманитарные усилия и защиту гуманитарных работников", - заявило израильское военное ведомство. Государство Израиль привержено к улучшению координации с гуманитарными организациями и безопасности для эффективной доставки помощи на побережье.

С начала конфликта в Газе более десяти месяцев назад гуманитарные работники неоднократно становились жертвами нападений. Например, в начале апреля семь сотрудников Мировой кухни (МКК) были убиты в результате израильского авиационного удара.

Продолжающиеся нападения на автомобили ООН в регионах, подобных Газе, вызывают обеспокоенность среди гуманитарных организаций на Ближнем Востоке. ООН настоятельно призывает Израиль тщательно расследовать инцидент с гуманитарным автомобилем ООН в Газе, который был ясно обозначен и имел разрешение на поездку.

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