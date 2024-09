Соединенные Штаты участвуют в "очень интенсивной" борьбе между своими кандидатами в вице-президенты.

В заключительной фазе предвыборной кампании в США кандидаты в вице-президенты Тим Уолз и Дж.Д. Вэнс встретятся на теледебатах во вторник. Уолз считается центристом, в то время как Вэнс известен своими агрессивными нападками на политических оппонентов, что обещает напряженное противостояние.

Оба политика являются достойными соперниками. Будучи губернатором Миннесоты и демократическим кандидатом в Сенат от Огайо, они борются за поддержку разочарованных белых рабочих класса.

Их подходы кардинально различаются. Вэнс, 40 лет, резко критикует политические оппоненты и рисует мрачную картину страны на грани краха из-за неудачных экономических и иммиграционных политик. В своей книге 2016 года "Хиллбилли Элегия" он рассказал об влиянии промышленного спада в регионе Ржавого пояса, что принесло ему мгновенную славу. Политически он начал как критик Дональда Трампа, но позже превратился в его преданного сторонника, чтобы завоевать место в Сенате Огайо в 2022 году.

Уолз, 60 лет, предстает как дружелюбный пожилой мужчина, распространяющий оптимизм. Он описывает, как средний класс процветает под справедливыми налоговыми политиками и увеличением возможностей, что поможет бороться с ненавистью и разделением, если Камала Харрис займет пост. Будучи бывшим учителем и тренером из Миннесоты, Уолз стал известен своей фразой "странный" для Трампа и Вэнса, что привело его к быстрому продвижению в команду Харрис.

История каннибалов-иммигрантов

Уолз, возможно, затронет оскорбительные замечания Вэнса в адрес демократических лидеров, таких как Харрис, которые не имеют детей, сравнивая их с "бездетными кошачьими дамами", наслаждающимися жизнью. Он также может поднять спорную заявку Вэнса о каннибализме иммигрантов в Спрингфилде, Огайо.

Бывший учитель в Миннесоте, Уолз initially lacked recognition. However, his criticism of Trump and Vance propelled him into the political limelight. As a Midwestern representative, he aims to secure crucial swing states to influence the election outcome.

In Minnesota, he advocated for workers' rights, stricter gun control, abortion rights, and environmental protection. These positions may be labeled "Marxist" and "radical left" by Vance and the Trump campaign, and attributed to Harris. Vance may also accuse Walz of embellishing his military service in the National Guard.

Последнее телешоу перед выборами

Во вторник миллионы американских зрителей будут наблюдать за этим событием (9 часов вечера по местному времени, 3 часа ночи по центральноевропейскому времени). В отличие от дебатов Трампа и Харрис 10 сентября, микрофоны останутся включенными, что может спровоцировать оживленные дебаты.

Дебаты между вице-президентами, возможно, не окажут такого сильного влияния, как дебаты между президентами, но они, скорее всего, станут последним телешоу предвыборной кампании, учитывая отказ Трампа участвовать в еще одной очной встрече с Харрис. Ошибка может обойтись дорого, так как гонка за Белый дом очень близка.

"Это высокие ставки, и я думаю, что это то, чего хотят американцы, и они, возможно, получат это во вторник", - считает Томас Уолен из Бостонского университета. "Американцы очарованы конфронтацией, и Дж.Д. Вэнс и Уолз настолько различаются по личности и политической позиции, что, возможно, стоит включить телевизор, чтобы посмотреть на это".

