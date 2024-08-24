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ПолитикаНовостиПолоса Газа

Соединенные Штаты участвуют в дискуссиях, направленных на продвижение конструктивной работы с Газой, которые проходят в Каире.

Продолжаются споры по вопросу прекращения огня в Секторе Газа. С точки зрения Вашингтона, это сводится к сущностным деталям. В то же время Израиль продолжает бороться со своими противниками на различных битвах.

 and  Ann Bradley
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Представитель Совета национальной безопасности США Кирби обсуждает возможные продуктивные...
Представитель Совета национальной безопасности США Кирби обсуждает возможные продуктивные переговоры о прекращении огня.

- Соединенные Штаты участвуют в дискуссиях, направленных на продвижение конструктивной работы с Газой, которые проходят в Каире.

В полосе Газы продолжаются бои между военными Израиля и экстремистской исламской группировкой ХАМАС, при этом посредники призывают к перемирию. В прошлый четверг в Каире, Египет, состоялись конструктивные переговоры, которые продолжатся в течение всего уик-энда, как заявил Джон Кирби, директор по коммуникациям Национального совета безопасности США. Он опроверг сообщения СМИ о якобы близком провале переговоров, заявив, что процесс идет своим чередом. Кирби не раскрыл никаких подробностей переговоров.

Президент США Джо Байден вновь побеседовал с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Они обсудили необходимость достижения перемирия на основе всеобъемлющей инициативы примирения, находящейся на столе.

Ожидается, что соглашение обеспечит освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, поставку гуманитарной помощи гражданскому населению в полосе Газы и снижение региональных tensions. Они обсудили предстоящие переговоры в Каире и планы по устранению оставшихся препятствий для достижения соглашения, сообщил Белый дом.

США оптимистично настроены в отношении соглашения. США, Египет и Катар выступают в качестве посредников между Израилем и ХАМАС, так как две стороны не ведут прямые переговоры. Кирби заявил, что они стремятся сохранить импульс в ближайшие дни, сосредоточившись на деталях.

Спикер ХАМАС Осма Хамдан сообщил немецкому агентству печати, что они еще не получили официальных обновлений о последнем статусе переговоров от посредников. Они ответят только после этого.

"Важно, чтобы все были готовы двигаться вперед по этим деталям", - сказал Кирби. Он подтвердил поддержку США Израилю в случае возможных угроз со стороны Ирана. США сосредоточены на защите себя и Израиля в случае атаки.

После убийства двух высокопоставленных противников Израиля в Тегеране и Бейруте около трех недель назад Иран и ливанская шиитская милиция Хезболла угрожали масштабной местью. tanto ХАМАС, как и Хезболла, имеют связи с Ираном.

Израиль сообщает о возобновлении обстрелов из Газы. После многочисленных ракетных атак из полосы Газы израильская армия готовится к новой военной операции и призывает жителей нескольких районов северного прибрежного региона эвакуироваться. Людям следует искать укрытие западнее города Газа, согласно заявлению на арабском языке представителя армии. Военные намерены принять меры против ХАМАС и других террористических групп в районе из-за продолжающихся обстрелов.

По данным армии, две ракеты были запущены из северной Газы в сторону израильского пограничного города Сдерот вечером. Одна была перехвачена, а другая упала на открытой территории. О немедленных сообщениях о жертвах не поступало.

С начала конфликта в Газе ежедневно происходят военные столкновения вдоль границы между Израилем и Ливаном между израильской армией и Хезболлой, а также другими группами. В Айте аль-Чааб в южном Ливане в результате возобновившихся атак погибли семилетний ребенок и другой человек, сообщило министерство здравоохранения Бейрута. Израильская армия заявила, что убила "значительного террориста Хезболла" в районе и сообщила о многочисленных ракетах, запущенных из Ливана в направлении Израиля.

В другом нападении на деревню Тайр Харфа возле израильской границы в южном Ливане погибли трое человек, сообщило министерство здравоохранения. Ливанские источники безопасности заявили, что это были бойцы Хезболлы. Хезболла объявила, что в целом погибли семь ее бойцов. Хезболла обычно не предоставляет дополнительную информацию о том, когда, где и как погибают ее члены.

Израильская армия сообщила об атаке и нейтрализации "террористической ячейки" в Тайр Харфа, которая запустила ракеты в израильскую территорию. В результате дальнейших атак на ливанские деревни Маиса аль-Джабаль, Аитарун и Тир погибли несколько бойцов Хезболлы, согласно заявлениям армии. Хезболла заявила, что атаковала израильские военные цели вдоль границы.

После интенсивных обстрелов из Ливана не поступало сообщений о жертвах в Израиле. Некоторые из более чем 90 ракет были перехвачены, а другие упали на открытых территориях, сообщила израильская армия. Израильские СМИ сообщили, что в результате попаданий начались пожары вблизи северного израильского города Цфат.

Между тем, в Сирии в результате израильской атаки погибли трое членов проиранских милиций и еще десять получили ранения, сообщили активисты прав человека. Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил, что в результате атак в центральной части страны были ранены семь гражданских лиц. Видео, якобы показывающие атаки, демонстрируют большие взрывы и облака дыма.

Израиль обычно не комментирует подобные атаки. Однако страна неоднократно наносила удары по позициям милиций, поддерживаемых Ираном, в Сирии. С начала конфликта в Газе Израиль усилил эти атаки.

Текущие переговоры в Каире направлены на обеспечение освобождения заложников в полосе Газы и поставку гуманитарной помощи гражданскому населению. В связи с возобновлением обстрелов из Газы Израиль готовится к новой военной операции, призывая жителей эвакуироваться.

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