Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja

Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в этом районе, в результате чего были повреждены несколько жилых домов и объект инфраструктуры. Сотрудники экстренных служб по-прежнему находятся на месте, оценивая масштабы разрушений, сообщает "Киевский независимый".

23:38 Посол США в ООН раскрывает детали мирного плана Зеленского

Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, заявила, что американские официальные лица изучили предложенный украинским президентом Володымром Зеленским "мирный план". Американская сторона считает, что эта стратегия может способствовать прогрессу. Она не предоставила дополнительных подробностей о вкладе, предположительно указывая на поддержку США "плану победы" Зеленского, объявленному в прошлом месяце, как сообщает "Европейская правда".

22:29 Ложная тревога в Латвии: безобидное посещение птиц

В Латвии произошла ложная тревога, когда подозрения на нарушение воздушного пространства неопознанным самолетом оказались ложными. Объект, который пересекал границу из Белоруссии и проходил через восточную часть Краславы, оказался стаей птиц, как сообщило латвийское Воздушные силы. Ранее Министерство обороны в Риге сообщало об unidentified object, что побудило НАТО отправить самолеты, базирующиеся на базе Льеварде, но они не смогли обнаружить подозрительные объекты.

21:59 Молдова и Германия согласовывают сотрудничество в сфере кибербезопасности

Молдова и Германия стремятся укрепить свою защиту от того, что немецкий министр иностранных дел Аннелена Баerbock называет "гибридной войной Путина", в основном направленной против Молдовы. Путин продолжает использовать свои гибридные методы как инструмент дестабилизации. Баerbock объяснила, что они хотят защитить Молдову от кибернападений и разоблачить дезинформацию, предоставив технологии, обмен данными и обучение.

21:12 Гражданина России приговаривают к пяти годам в исправительно-трудовом лагере за критику участия России в Украине

38-летнего мужчину из Москвы приговорили к пяти годам в исправительно-трудовом лагере за критику участия России в Украине. Обвинения против подсудимого включают нанесение ущерба репутации армии, в чем он признался в конце апреля. Изначально ему был вынесен приговор о пятилетнем исправительном труде, но после апелляции суд продлил наказание до пяти лет в исправительно-трудовом лагере. Юрия Кочова, подсудимого, сразу же взяли под стражу и вывели из зала суда.

20:23 Военные Украины якобы уничтожили склады с боеприпасами России в оккупированных районах Мариуполя

Украинские силы утверждают, что целенаправленно атаковали и уничтожили склады с боеприпасами России в оккупированных районах Мариуполя. Навальное командование в Киеве доложило о обнаружении складов и последующей атаке ракетами, что привело к уничтожению значительного количества боеприпасов. Однако эти утверждения пока не подтверждены.

19:36 Министр обороны Италии объявляет о скорой поставке системы ПВО в Украину

Италия отправит вторую систему ПВО SAMP/T в Украину в этом месяце, объявил министр обороны Гуидо Крочетто в Риме. Эта система может одновременно отслеживать и поражать несколько целей, перехватывая до десяти. Это единственная европейская система, способная перехватывать баллистические ракеты.

19:02 Отчет: Россия готовит контрнаступление в регионе Курск с участием 38 000 солдат

По данным Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного официального лица украинской разведки, Россия планирует начать контрнаступление в пограничном регионе Курск с участием около 38 000 soldiers. Некоторые из этих солдат были запрошены с юга Украины. На данный момент боевые действия носят небольшой масштаб. По словам источника, масштабная мобилизация необходима для достижения существенных результатов. Ранее президент Украины Зеленский заявил, что для отражения украинского контрнаступления в Курске потребуется около 100 000 российских солдат.

18:22 Украинские войска якобы перехватывают беженцев на границе с Молдовой

Из-за более чем двухлетнего конфликта украинская армия испытывает нехватку пополнения. Многие мужчины пытаются избежать военной службы и бежать в соседние страны, в основном в Молдову. Их ловят на границе реки Днестр.

17:44 Разгадка тайны покрышек на российских военных самолетах

Летом 2023 года российские военные самолеты начали появляться с покрышками в качестве загадочного дополнения. Причина этого оставалась загадочной в течение некоторого времени. Однако комментарии высокопоставленного военного чиновника США, возможно, проливают свет на это необычное явление. По словам Шайлера Мура, технического директора Центрального командования США, цель этой модификации - обмануть современные системы целеуказания ракет. "Если вы прикрепите шины к крыльям, несколько алгоритмов компьютерного зрения испытывают трудности в распознавании того, что это самолет", - объяснил Мур во время панели, организованной американским think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS). Ранее считалось, что шины используются для защиты от дронов-камикадзе.

16:56 Взрыв украинской угольной шахты российскими войсками

Российские военные продвигаются в украинском шахтерском городе Вугледаре, где они вызвали взрыв одной из крупнейших угольных шахт страны. Видео показывает разрушительные последствия взрыва и последующее обрушение основной башни шахты. В забое, как считается, хранилось около 150 миллионов тонн угля.

16:19 Писториус считает бюджет обороны продолжающейся проблемойПосле выделения специального фонда в размере 100 миллиардов евро федеральный министр обороны Борис Писториус признает необходимость дополнительных финансовых ресурсов для поддержки Бундесвера после окончания года. "Весь специальный фонд будет исчерпан к 31 декабря", - заявил Писториус после осмотра войск в Саарлуисе. "Впоследствии нам придется искать другие источники доходов". Писториус подчеркивает, что на оборону в финансовых проекциях правительства Германии запланировано около 80 миллиардов евро в 2028 году. "Я ожидаю, что учитывая нашу потребность в будущем финансировании закупок и инфраструктуры, это останется considerable, pivotal challenge", - добавил он.

15:51 Украина атакует жилые здания в БелгородеВоенные операции Украины продолжают целенаправленно атаковать российские города, в частности, Белгородскую область, расположенную возле границ. Несколько автомобилей и жилое здание полностью разрушены, другие повреждены. Более восьми гражданских лиц получили ранения.

15:14 Морские учения: китайские корабли прибывают во ВладивостокВ ответ на объявление о совместных военных учениях два китайских морских судна, как сообщается, прибыли во Владивосток, российский Дальневосточный регион. Согласно российским источникам, эти суда были приглашены российскими пограничными силами. Китайское береговое охранное судно останется во Владивостоке до пятницы, как объяснил российский МИД. Целью маневров является укрепление стратегического партнерства между китайскими и российскими военными силами, сообщается, что в учениях, таких как "Северное совместное 2024", примут участие tanto морские, как и воздушные силы в японском и Охотском морях возле российского побережья. Китай также планирует присоединиться к российскому стратегическому учению "Океан-2024".

14:39 Баerbock: помощь Украине гарантирует выживание МолдовыМинистр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что поддержка Украины жизненно важна для гарантирования выживания соседней Молдовы. "Каждое наше действие по оказанию помощи Украине способствует ее стабилизации", - заявила Крамп-Карренбауэр на встрече платформы партнерства с Молдовой в столице, Кишиневе. "Очевидно, что население беспокоится, что если Украина рухнет, то и Молдова тоже".

13:56 Украинские службы экстренной помощи сообщают о 97 жертвах со времени вторженияС начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские службы экстренной помощи сообщают о гибели 97 спасателей. Служба сообщила эту информацию украинскому новостному сайту Ukrinform. Согласно их данным, также 395 спасателей получили ранения во время спасательных миссий. Украинцы сегодня отмечают "День национальных спасателей".

13:44 Wall Street Journal: обе стороны понесли миллионы жертв в конфликте на УкраинеПо данным американской газеты "Уолл-стрит джорнал", сотни тысяч солдат получили ранения или погибли на обеих сторонах в результате участия России в Украине. Украинская армия, как сообщается, понесла около 80 000 погибших и 400 000 раненых, согласно секретной оценке, обнародованной изданием. Одновременно западные оценки разведки предполагают, что Россия понесла около 600 000 жертв - 200 000 погибших и 400 000 раненых. Ни Киев, ни Москва не раскрывали свои собственные потери.

13:21 Мунц: Россия увеличивает численность войск на 1,5 миллиона через кампанию по наборуВ исполнительном указе Россия расширяет свою военную мощь на 1,5 миллиона солдат. Рейнер Мунц, корреспондент ntv, подчеркивает, что это развитие выходит за рамки конфликта на Украине и поднимает вопрос о том, как Россия сможет обеспечить такое беспрецедентное количество дополнительных солдат.

12:55 Кремль обосновывает расширение военной мощи в ответ на угрозы на границахКремль объясняет свои планы по увеличению военной мощи, чтобы стать второй по величине армией в мире, ссылаясь на растущие угрозы вдоль своих границ. "Это эскалация связана с ростом угроз, окружающих наши периферийные границы", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, обращаясь к прессе на пресс-конференции. "Эти tensions обусловлены высокоагрессивной средой, преобладающей на наших западных границах, и нестабильностью в наших восточных территориях. Эти ситуации оправдывают принятие надлежащих мер предосторожности". Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, регулярная численность российской армии будет увеличена на 180 000 солдат до 1,5 миллиона активных солдат, что сделает Россию второй по величине военной силой в мире после Китая.

12:30 Опрос общественного мнения RTL/ntv: большинство респондентов выступают против поставок дальнобойных ракет для защиты КиеваПравительство в Киеве стремится атаковать российские военные линии снабжения - аэропорты, командные центры, инфраструктуру. В последнем опросе RTL/ntv 64% респондентов высказались против поставок западного оружия, способного поражать цели глубоко внутри России. 28% поддерживают это. Большинство в пользу этих ракет можно найти только среди сторонников "Зеленых" (53%) и "Свободных демократов" (58%). Только 34% сторонников СДПГ и 31% сторонников Союза поддерживают это действие. Никто из сторонников БСВ не поддерживает этот шаг, и только 4% сторонников АФД согласны. 61% сторонников СДПГ и ХДС/ХСС выступают против таких поставок оружия. Среди сторонников АФД 91% выступают против поставок дальнобойных ракет, и даже 97% сторонников БСВ против этого. Противоположность больше распространена на востоке (83%) по сравнению с западом (61%).

11:49 Поговаривают о намерениях Рутта в 2022 году убить ПутинаРайан Уэсли Рутт, подозреваемый в попытке убийства Дональда Трампа, якобы выражал желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына несколько лет назад. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова медсестры Челси Уолш, которая встречалась с Руттом в Украине в 2022 году. Уолш описала Рутта как "самого опасного американца", которого она встречала в Киеве. Якобы он пытался присоединиться к украинским добровольческим бригадам, чтобы сражаться бок о бок с их силами.

11:18 Скандальный документальный фильм "Русские на войне" возвращается на фестиваль в Торонто

Фильм "Русские на войне", вызывающий скандал, все же будет показан на Торонтском международном кинофестивале. Изначально организаторы сослались на соображения безопасности и объявили, что фильм не будет показан. Однако фестиваль пересмотрел свое решение. Фильм снят российско-канадским режиссером Анастасией Трофимовой и содержит кадры с российскими солдатами в Украине. Посол Украины в Канаде раскритиковал фильм, назвав фестиваль платформой для российской пропаганды.

10:51 Посол России выражает сомнения в отношении мирных переговоров

Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил сомнения в отношении возможных мирных переговоров по Украине. В интервью Deutschlandfunk Нечаев заявил, что план мира должен быть представлен, прежде чем Россия сможет изучить его совместимость со своей позицией. Это заявление последовало после того, как канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание ускорить усилия по достижению мирного разрешения, упомянув возможность проведения мирной конференции с участием России и Украины.

10:31 УНДП поможет Украине в обеспечении энергетической безопасности на зиму

Украинская энергетическая компания Naftogaz усиливает сотрудничество с Программой развития ООН (УНДП), чтобы поддерживать энергетическую безопасность. Есть опасения, что предстоящая зима будет суровой из-за российских авиаударов по критически важной инфраструктуре. УНДП предоставит помощь, например, газовые генераторы, чтобы минимизировать перебои в поставках энергии для украинского населения.

09:55 Примерно 280 000 человек остались без света после атаки на Сумы

После российских атак Shahed дронов на Сумы в Украине 280 000 человек все еще остаются без света. Несмотря на то, что украинские ВВС заявили, что сбили 16 дронов, те, которые смогли нанести удар, причинили ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украинского военнопленного казнили мечом российские силы

Уполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщил об убийстве украинского военнопленного российскими силами. Солдата, невооруженного и связанного скотчем, убили мечом. Этот акт описали как варварский и шокирующий. Фотография убитого солдата с мечом, использованным для убийства, с надписью "За Курск" распространяется в социальных сетях. Фотографы Константин и Vlada Liberova сообщают об изображениях украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02 Командир чеченцев выражает поддержку во время наступления на Курск

Когда Киев начал наступление в приграничном регионе Курск в начале августа, военное руководство России хранило молчание. Однако командир чеченцев Апти Алаудинов выразил надежду на своем Telegram-канале: "Давайте оставаться спокойными, поедать попкорн и наблюдать, как наши ребята побеждают врага". С тех пор он стал основным комментатором наступления на Курск, а российские СМИ распространяют его заявления. Медиа-присутствие Алаудинова, по мнению экспертов, консультируемых новостным агентством AFP, имеет одобрение на самом высоком уровне. Некоторые даже видят в Алаудинове возможного преемника якобы больного Кадырова.

08:01 Украина: Россия осаждает энергетические объекты в Сумах с помощью воздушного наступления Украина сообщает о новой значительной воздушной атаке со стороны России. Их противовоздушная оборона смогла сбить 34 из 51 российского дрона за ночь, согласно отчету ВВС. Наступление было активным в пяти регионах. По словам местных властей, энергетическая инфраструктура северо-восточного региона Сумы также подверглась атаке. Там было перехвачено 16 российских дронов, целями которых были критически важные объекты, такие как системы водоснабжения и больницы, которые были переключены на резервные источники питания. В настоящее время ремонтные бригады работают над устранением неполадок.

07:37 Украина: Россия понесла значительные потери с 1020 погибшими и ранеными за последние сутки По данным украинского Генштаба, Россия понесла существенные потери в количестве 1020 человек убитыми и ранеными за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинцы насчитали 635 880 потерь со стороны России. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Kyiv Post: Российский военный аэропорт в Энгельсе подвергся атаке дронов Военная база России в Энгельсе, Саратовская область, подверглась атаке дронов ночью, как сообщает украинский новостной сайт "Киевский пост". В отчете представлены видеоролики с слышимыми взрывами. Согласно отчету, на аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами и используемые Россией для атак на украинские города.

06:13 Мета ограничила распространение российской пропаганды через RT Компания Meta, владеющая Facebook, ввела ограничения на распространение российской государственной пропаганды через платформы, такие как RT (ранее Россия Сегодня). RT и связанные с ним организации больше не смогут использовать платформы Meta, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. RT был запрещен в ЕС с весны 2022 года из-за распространения дезинформации о российском вторжении на Украину. Для получения более подробной информации см. эту ссылку.

05:33 Лукашенко помиловал 37 заключенных в Белоруссии Авторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Администрация Президента в Минске сообщает, что эти individuals были осуждены за "экстремизм", который часто используется против правительственных критиков в Белоруссии. В группу помилованных входят шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Не уточняется, кто именно из 37 помилованных. За последние два месяца Белоруссия помиловала многих заключенных, которые были заключены за протесты против правительства.

03:11 Отчет ООН: Нарушения прав человека в России растут Отчет ООН свидетельствует о растущем количестве нарушений прав человека в России. "Теперь есть структурированная, государственная система нарушений прав человека", - заявила Мариана Катзарова, назначенная Советом ООН по правам человека в 2023 году специальным докладчиком по ситуации в России. Цель этой системы - подавить гражданское общество и политическую оппозицию, согласно отчету. Тех, кто критикует российское вторжение на Украину и инакомыслящих, теперь преследуют более жестко. Катзарова оценивает число политических заключенных в не менее чем 1372 человека. Эти правозащитники, журналисты и критики войны были осуждены по fabriкованным обвинениям и приговорены к длительным срокам заключения. В заключении они подвергаются пыткам. Политических заключенных содержат в одиночных камерах, а других отправляют в психиатрические клиники. По словам сотрудника, фактическое число может быть выше.

В ответ на продолжающийся конфликт на Украине Европейский Союз ввел широкие санкции против России, стремясь изолировать российскую экономику и оказать давление на ее руководство, чтобы оно вывело свои войска из региона.

После действий Европейского Союза Европейский инвестиционный банк объявил, что прекратит финансирование новых проектов в России, что еще больше усугубляет финансовые проблемы России.

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