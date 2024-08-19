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ПолитикаНовостиВоенные учения

Соединенные Штаты и Южная Корея участвуют в совместных военных учениях под названием "Свободный охранник Ульчи".

 and  Katherine Bradley
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Соединенные Штаты и Южная Корея участвуют в совместных военных учениях под названием "Свободный охранник Ульчи".

В контексте продолжающихся угроз со стороны Северной Кореи США и Южная Корея начали совместные военные учения в понедельник. Учения "Ульчи Фридом Шилд" этого года, запланированные до 29 августа, должны воспроизвести "реальные угрозы во всех сферах", включая возможные ракетные удары Северной Кореи и помехи GPS, согласно Объединенному комитету начальников штабов Южной Кореи. Учения также направлены на усиление защиты от "массовых разрушительных вооружений".

В учениях задействовано около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Точные масштабы участия США не разглашаются. Кроме того, в Сеуле, столице Южной Кореи, запланированы учения по гражданской обороне, чтобы лучше справляться с атаками с помощью северокорейских воздушных шаров и дронов. В последние месяцы Пхеньян неоднократно запускал воздушные шары с пропагандой в территорию соседа, утверждая, что это месть южнокорейским активистам, запускающим воздушные шары.

Отношения между Северной и Южной Кореей в настоящее время напряжены. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении усилить производство вооружений, в частности тактических ядерных вооружений. Это привело к укреплению оборонительных связей между Южной Кореей и США, в том числе совместными военными учениями. Государственные СМИ Северной Кореи в воскресенье осудили последние учения как "опасные и серьезные".

Совместные военные учения, названные "Ульчи Фридом Шилд", включают военное упражнение, воспроизводящее возможные ракетные удары Северной Кореи и помехи GPS. Усиленные учения направлены на укрепление защиты от массовых разрушительных вооружений.

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