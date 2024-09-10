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ПолитикаНовостиСоединенное Королевство

Соединенное Королевство внедряет электронные разрешения на поездки.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Соединенное Королевство внедряет электронные разрешения на поездки.

Посещение Великобритании скоро станет немного сложнее для некоторых лиц. Согласно заявлению Министерства внутренних дел в Лондоне, лица из стран, освобожденных от виз, таких как государства ЕС или Швейцария, в ближайшем будущем должны будут получить электронное разрешение на поездку.

Эта новая мера вступит в силу для европейцев с 2 апреля 2025 года, а для других стран - с 8 января.

Разрешение, называемое ETA (Электронное разрешение на поездку), стоит £10 (€11.85) и требует продления каждые два года. Оно позволяет многократный въезд в Великобританию и пребывание до шести месяцев.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел, эти разрешения будут "цифровым образом привязаны к паспорту путешественника и позволят проводить более строгие проверки безопасности".

Европейцы, имеющие неограниченное право на проживание в Великобритании в соответствии с соглашением о Брекзите, а также ирландские граждане, освобождены от этого требования.

Подобная система уже действует для въезда в США в течение некоторого времени. ЕС также планирует ввести электронное разрешение на поездку для лиц, освобожденных от виз, в первой половине 2025 года.British nationals will subsequently need to apply for authorization prior to entering EU countries.

Эта новая требование к ETA будет применяться к лицам из Соединенного Королевства, так как ЕС планирует ввести подобную систему для посещения стран ЕС.

Несмотря на новое требование к ETA, лица из Соединенного Королевства, имеющие неограниченное право на проживание в ЕС в соответствии с соглашением о Брекзите, а также ирландские граждане, останутся освобожденными.

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