Согласно заявлению судьи, Руди Джулиани задолжал организации, которая занималась его банкротством, $300 000.

Текущий спор о долге Руди Джулиани перед бухгалтерской фирмой Global Data Risk был одной из его последних попыток в этом году отсрочить платежи своим значительным кредиторам, которым он должен около $150 миллионов.

Джулиани оспаривал перед судьей Сэном Лейном суда по банкротствам в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, утверждая, что расходы бухгалтерской фирмы, такие как плата за встречи, поездки и время, потраченное на интервью для оценки активов, должны быть снижены.

Однако Лейн в основном склоняется к требованиям бухгалтерской фирмы.

На слушании во вторник Лейн заявил: "Было тревожное и непрофессиональное отсутствие финансовой честности со стороны должника... что потребовало этого вмешательства."

Джулиани прекратил дело о банкротстве летом из-за растущего разочарования Лейна в финансовой неясности Джулиани. Банкротство временно защищало Руби Фреемон и Шей Мосс, работников выборов из Джорджии, от конфискации его кондоминиумов, блокировки банковских счетов и попытки изъять любые ценные вещи, в том числе сувениры Нью-Йорк Янкиз и роскошные часы.

В настоящее время Фреемон и Мосс участвуют в судебных процессах для того, чтобы принудить к продаже активов Джулиани, в том числе роскошной пентхаус-квартиры на Верхнем Востоке Манхэттена и ценного кондоминиума во Флориде.

Фреемон и Мосс занимают первое место среди многочисленных кредиторов Джулиани, так как жюри присудило матери и дочери почти $150 миллионов после того, как Джулиани сделал клеветнические заявления после выборов 2020 года.

Global Data Risk также пытается оперативно взыскать долг, так как они были наняты для изучения состояния Джулиани от имени его кредиторов. Большая часть их работы оставалась скрытой из-за преждевременного выхода Джулиани из процедуры банкротства.

Джулиани уже выделил $100 000 в качестве залога для покрытия некоторых расходов Global Data Risk. Остальное, как ожидается, будет вычтено из того, что Фреемон и Мосс получат от продажи активов Джулиани, согласно судебным записям.

Конфликт Джулиани с Global Data Risk и его значительный долг стали предметом политических дискуссий. Даже посреди судебной борьбы Джулиани должен выделять средства для покрытия расходов Global Data Risk, подчеркивая финансовые последствия его финансового управления в политике.

В свете текущих судебных разбирательств политика может пойти по другому пути, так как продажа его активов, в том числе роскошной пентхаус-квартиры и кондоминиума во Флориде, может повлиять на его будущие политические инициативы.

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