Согласно заявлениям властей, шериф из Кентукки якобы убил судью в его кабинете после спора.

Судья окружного суда Кит Муллинс, 54 года, был найден с множественными огнестрельными ранениями в здании суда округа Летчер в Уайтсбурге, Кентукки, в четверг около 3 часов дня, как сообщил на пресс-конференции представитель полиции штата Кентукки Мэтт Гейхарт. Муллинс скончался в здании суда.

Согласно предварительному расследованию, шериф округа Летчер Шон М. Стайнс, 43 года, смертельно ранил Муллинса после ссоры в кабинете судьи. Стайнс был обвинен в убийстве первой степени, сообщает полиция штата. На данный момент неясно, имеет ли Стайнс адвоката.

После стрельбы Стайнс был арестован на месте без сопротивления и сотрудничает с властями, как подтвердил Гейхарт. Процесс назначения нового шерифа округа в настоящее время находится в стадии разработки.

Гейхарт выразил свои чувства, заметив: "Это тесное-knit сообщество, и мы все потрясены этим инцидентом."

Хотя в здании находились другие люди, никто больше не пострадал в кабинете судьи во время стрельбы. О других травмах не сообщалось, и власти подтвердили, что угрозы общественной безопасности нет.

Мотив ссоры и последующей стрельбы все еще расследуется, и Гейхарт сообщил, что подробности об инциденте все еще поступают. Он также отметил, что это было "изолированное" событие.

Стрельба произошла всего через двенадцать дней после другого инцидента со стрельбой на шоссе в юго-восточном Кентукки, в результате чего в округе Лоуренс получили ранения пять человек. Это произошло ранним сентябрем. Кроме того, несколько дней назад в линии duty был убит заместитель шерифа округа Рассел.

Губернатор Кентукки Энди Бешир поделился своими чувствами в социальных сетях, сказав: "В мире слишком много насилия, и я молюсь о светлом завтрашнем дне."

Вот что мы знаем на данный момент о двух мужчинах, инциденте и ходе расследования:

О Муллинсе и Стайнсе: фоновая информация

Муллинс, житель Джекхорна, занимал должность судьи окружного суда для суда округа Летчер в Кентукки с 2009 года, когда его назначил бывший губернатор Стив Бешир. Муллинс был переизбран в 2010, 2014, 2018 и наиболее recently в 2022 году.

До своего назначения судьей Муллинс работал помощником прокурора округа Летчер, специализируясь на делах, связанных с наркотиками. Он был принят в коллегию адвокатов в 1995 году.

В качестве судьи Муллинс продвигал лечение от наркозависимости для лиц, вовлеченных в систему правосудия, начиная с 2010 года. Благодаря его усилиям сотни людей получили доступ к стационарным центрам лечения наркозависимости, сообщают Ассошиэйтед Пресс и некоммерческая организация Кентукки SOAR.

С 2018 года компания Addiction Recovery Care сотрудничает с Муллинсом, чтобы обеспечить быстрый доступ к лечению через представителя сообщества в здании суда. Эта инициатива была принята в не менее чем в 50 округах Кентукки, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Муллинс также основал команду поддержки восстановления от опиоидов.

Стайнс был впервые избран шерифом округа в 2018 году и переизбран в 2022 году. В начале сентября Стайнс подчеркнул достижения агентства, в том числе недавние успехи в борьбе с наркотиками.

Ссора в кабинете судьи

Расследование последовательности событий, приведших к стрельбе, а также точной природы ссоры между двумя мужчинами в настоящее время находится в стадии разработки, сообщает полиция штата.

"Мы знаем, что ссора между двумя людьми привела к развитию событий, но мы все еще пытаемся определить, что произошло до того, как были произведены выстрелы," - сказал Гейхарт.

Расследование включает в себя просмотр записей с камер видеонаблюдения внутри здания и опрос всех свидетелей, как подтвердил Гейхарт.

Генеральный прокурор КентуккиRussell Coleman объявил, что его офис будет сотрудничать с Джеки Стил, прокурором штата для 27-го судебного округа, в качестве специальных прокуроров по этому делу. Coleman пообещал: "Мы проведем тщательное расследование и будем добиваться справедливости."

Тело Муллинса было передано в бюро медицинского эксгуматора для дальнейшего изучения, как сообщил Гейхарт.

Корпус судов Кентукки выразил свою обеспокоенность инцидентом, заявив: "Мы находимся в контакте с правоохранительными органами, в том числе с полицией штата Кентукки, и оказываем полную поддержку в это трудное время."

Шок и трагедия в сообществе Кентукки

Начальник Верховного суда Кентукки Лауранс Б. ВанМетер поделился своими чувствами, сказав: "Я шокирован смертью судьи Муллинса, и суд потрясен."

Прокурор штата Летчер Мэтт Батлер принял решение отказаться от участия в процессе против шерифа из-за близких родственных связей своей жены с женой Муллинса.

Батлер сказал о Стайнсе и Муллинсе: "Это два мужчины, с которыми я работал семнадцать лет и которых любил как братьев."

"Все здесь знакомы, в том числе жители округа Летчер, которые скажут вам, что судья Муллинс и я поженились с парой сестер, и у нас есть родственники, которые делят кровь, но ведут себя как братья," - сказал он.

"Молюсь за семью судьи Муллинса и моих детей, Иана и Айви, которые плачут и просят увидеть своего дядю," - продолжил он. "Наше сообщество серьезно пострадало."

После инцидента со стрельбой окружные и районные суды, а также канцелярия окружного суда останутся закрытыми до тех пор, пока не возобновят обычную деятельность, как сообщили в четверг власти суда Кентукки. Школы округа Летчер и Колледж сообщества и технического обучения юго-восточного Кентукки также были временно заблокированы, как сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Кентуккийский аудитор Алисон Болл прокомментировала ситуацию с фразой: "Молюсь за округ Летчер и окружного судью Кивана Маллинса."

"Надеюсь, что божественная сила защитит это сообщество и всех, кто пострадал от стрельбы," - пожелала Болл.

Сообщество выражает шок и озабоченность, осознавая, что все глубоко потрясены этой трагедией. Независимо от их отношений с судьей Маллинсом, все в сообществе скорбят о его потере.

Система правосудия в Кентукки выражает поддержку текущему расследованию, обещая сотрудничать с полицией штата Кентукки в это трудное время.

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