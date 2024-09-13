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Согласно решению высшего суда штата, в бюллетене для голосования в Небраске могут быть включены противоречивые предложения, направленные на расширение или ограничение доступа к абортам.

В пятницу Верховный суд Небраски decided решил разрешить оба предложения об расширении или ограничении доступа к абортам попасть в бюллетени на выборах в ноябре

 and  Alex Stellmacher
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Согласно решению высшего суда штата, в бюллетене для голосования в Небраске могут быть включены противоречивые предложения, направленные на расширение или ограничение доступа к абортам.

Суд вынес вердикт вскоре после того, как заслушал дебаты по трем судебным искам, направленным на предотвращение включения одного или обоих конкурирующих предложений об абортах в бюллетень для голосования в ноябре.

Адвокаты обоих предложений предоставили более 123 000 действительных подписей, необходимых для их включения в бюллетень.

Одно из предложений предлагает включить право на аборт до срока жизнеспособности плода или позже для защиты здоровья женщины в конституцию Небраски. Другое предложение стремится закрепить существующий 12-недельный запрет на аборты, принятый законодательным органом в 2023 году, в конституцию с исключениями для изнасилования, инцеста и жизни женщины.

Два судебных иска - один подан жителем Омахи и другой неонатологом из Небраски, оба против абортов - утверждают, что предложение о расширении права на аборты нарушает запрет Небраски на рассмотрение нескольких вопросов в одном законе или бюллетене для голосования. Они считают, что бюллетень охватывает право на аборт до срока жизнеспособности, право на аборт после срока жизнеспособности для защиты здоровья женщины и способность штата регулировать аборты, что составляет три отдельных вопроса.

Ранее в этом году судебный иск о соблюдении принципа единственного вопроса к бюллетену о правах на аборт перед консервативным Верховным судом Флориды не увенчался успехом.

Третий судебный иск был направлен против предложения о 12-недельном запрете. В иске утверждалось, что если суд решит, что предложение о правах на аборт не проходит тест на единственный вопрос, то оно также должно признать, что предложение о 12-недельном запрете не соответствует требованиям.

Предложение о 12-недельном запрете на аборты будет касаться как минимум шести различных вопросов, в том числе регулирование абортов на ранних, средних и поздних сроках беременности и отдельные исключения для изнасилования, инцеста и жизни женщины, утверждал адвокат этого третьего иска.

Верховный суд Небраски ранее неоднократно менял свою позицию по вопросу о соблюдении принципа единственного вопроса в законах. В 2020 году суд приостановил инициативу по легализации медицинской марихуаны из-за отдельных положений о потреблении и производстве марихуаны, которые нарушали правило единственного вопроса в штате.

Однако в июле суд решил, что гибридный закон, объединяющий 12-недельный запрет на аборты с другой мерой, ограничивающей доступ к гендерно-аффирмирующему здравоохранению для несовершеннолетних, не нарушает правило единственного вопроса. Это решение вызвало резкую критику судьи Линдси Миллер-Лерман, которая обвинила большинство в применении разных стандартов к законам, принятым законодательным органом, и референдумам, инициированным избирателями.

Суд принял решение ускорить слушания и вынесение решений по судебным искам, чтобы избежать судебных разбирательств в низших инстанциях и разрешить вопрос до печати бюллетеней для голосования в штате. Сроки для сертификации бюллетеней для голосования в Небраске истекают в пятницу.

Небраска станет первым штатом, где на одном бюллетене для голосования появятся конкурирующие поправки об абортах после того, как Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» в 2022 году, положив конец 50-летней национальной политике в отношении абортов и сделав аборты вопросом, решаемым на уровне штатов. В этом году тема абортов будет представлена на бюллетенях в девяти штатах. Меры по защите доступа к абортам также были квалифицированы для рассмотрения избирателями в Аризоне, Колорадо, Флориде, Мэриленде, Миссури, Монтане, Неваде и Южной Дакоте.

В Нью-Йорке также есть бюллетень, предназначенный для защиты прав на аборты, но его значение оспаривается. Попытка добавить предложение об абортах в бюллетень Арканзаса ведется через судебные разбирательства. Все семь штатов с бюллетенями, связанными с абортами, с момента отмены «Роу» склонились в пользу прав на аборты.

Большинство штатов, управляемых республиканцами, ввели какой-либо запрет на аборты после отмены «Роу».

Опросы общественного мнения свидетельствуют о растущей поддержке прав на аборты, в том числе недавний опрос AP-NORC, согласно которому 6 из 10 американцев считают, что их штат должен позволять женщинам получать легальные аборты, если они не хотят быть беременными по любой причине.

В настоящее время 14 штатов имеют запреты на аборты на всех стадиях беременности с некоторыми исключениями; четыре штата запрещают аборты примерно через шесть недель, до того, как многие женщины узнают, что они беременны. Небраска и Северная Каролина являются единственными штатами, в которых запреты вступают в силу после 12 недель беременности.

В разгар этих судебных разбирательств политические дебаты вокруг прав на аборты в Небраске становятся все более напряженными. Решение суда о законности конкурирующих предложений может существенно повлиять на конституционную позицию штата в отношении абортов.

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