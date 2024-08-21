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ПолитикаНовости

Согласно недавним исследованиям, значительное количество людей поколения Z выражают низкое доверие к Конгрессу и президенту.

Владение скептицизмом по отношению к различным институтам со стороны многих молодых американцев выявлено опросом Гэллапа-Фонд семьи Волтона, обнародованным в среду. Примерно равное количествоSurvey dizendo que они имеют мало доверия к Конгрессу и президенту

 and  Carmen Simpson
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Участники собрались, чтобы послушать речь президента Джо Байдена на митинге в Колледже Жирара в...
Участники собрались, чтобы послушать речь президента Джо Байдена на митинге в Колледже Жирара в Филадельфии 29 мая 2024 года.

Согласно недавним исследованиям, значительное количество людей поколения Z выражают низкое доверие к Конгрессу и президенту.

Почти шесть из десяти представителей поколения Z, которых опрашивали и которые моложе 28 лет, проявляют минимальный уровень доверия к Конгрессу. Аналогичное мнение высказывают и в отношении президента и Верховного суда, где 51% и 44% соответственно выражают малое доверие. Всего 20% проявляют значительный уровень доверия к Верховному суду, а еще меньше - к Конгрессу или президенту.

Большая часть взрослых из поколения Z (более трети) выражает минимальное доверие к крупным технологическим компаниям (49%), новостям (43%), системе уголовного правосудия (41%) и полиции (37%). Армия и медицинская система вызывают чуть больше доверия, с 30% и 26% соответственно, выражающими малое доверие. Всего 7% проявляют малое доверие к науке в целом.

Эти результаты совпадают с данными опроса Института политики Гарварда, опубликованного ранее в этом году, который показал снижение доверия молодых людей к различным институтам.

Доверие к политической системе страны не ограничивается молодежью. Опрос Gallup, проведенный ранее в этом году, показал похожие проценты взрослых всех возрастов, выражающих скепсис в отношении трех ветвей власти: 57%, 46% и 35% соответственно имели малое доверие к Конгрессу, президенту и Верховному суду. Однако молодые взрослые были более склонны выражать малое доверие к полиции, армии и крупным технологическим компаниям по сравнению с общей публикой.

Участники поколения Z в целом доверяют своим учителям. По данным опроса Gallup-Walton Family Foundation, почти шесть из десяти нынешних учеников средних, старших классов и колледжей высоко доверяют своим учителям и другим взрослым в школе.

Опрос Gallup-Walton Family Foundation опросил 4157 человек в возрасте от 12 до 27 лет в США с 26 апреля по 9 мая, используя репрезентативную онлайн-панель. Результаты имеют погрешность ±2,1 процентных пункта.

Несмотря на низкий уровень доверия к политическим институтам, представители поколения Z демонстрируют более высокий уровень доверия к своим учителям, с почти шестью из десяти, выражающими высокую уверенность. С другой стороны, политика в целом продолжает сталкиваться с проблемами доверия, с низкими уровнями доверия, сохраняющимися в отношении Конгресса, президента и Верховного суда.

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