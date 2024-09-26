Согласно источнику из США, последняя китайская атомная подводная лодка, как сообщается, столкнулась с несчастным случаем и затонула в этом году.

Изначально представленная подводная лодка принадлежит к недавнему классу "Чжоу", как заявил представитель флота, строящийся на верфи, расположенной вблизи городской черты Уханя. Уникальная Х-образная кормовая структура подводных лодок класса "Чжоу" предназначена для повышения их подводной маневренности.

Снимок спутника, полученный 10 марта компанией Maxar Technologies, запечатлел подводную лодку с узнаваемым Х-образным хвостом на причале. Однако обзор imagery Maxar, просмотренный CNN в середине июня, показал, что подводная лодка отсутствует на причале.

По словам высокопоставленного официального лица США, "не редкость, когда Китайский народно-освободительный флот морской пехоты скрывает тот факт, что их инновационная первая в своем классе атомная подводная лодка пропала вместе с причалом".

Начало необычных событий на верфи привлекло внимание Тома Шугарта, старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности, который часто анализирует спутниковые снимки китайских верфей.

"Я никогда не видел так много кранов, собранных вокруг этой области", - сказал Шугарт CNN. "При изучении исторических спутниковых снимков можно увидеть всего один кран, но не группу из них, собранных там". Шугарт также обнаружил увеличенные размеры подводной лодки и уникальный хвост на более ранних снимках, указывающих на появление нового класса подводных лодок.

"Обычно такие подводные лодки остаются на верфи в течение нескольких месяцев после спуска на воду, проходя дооснащение. Но ее больше не было", - прокомментировал Шугарт.

Модернизация Народно-освободительного флота и его подводного флота является приоритетной задачей для Китая, стремящегося создать военную силу, сопоставимую с США. Согласно отчету о военной мощи Китая за 2023 год, флот Народно-освободительной армии управляет шестью атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, шестью атомными подводными лодками и 48 дизельными подводными лодками.

В то же время, американский флот включает в себя 53 быстрые подводные лодки, 14 подводных лодок с баллистическими ракетами и четыре подводные лодки с крылатыми ракетами, все из которых работают на ядерном топливе.

Высокопоставленный официальный представитель Министерства обороны не может сказать, была ли ядерное топливо установлено на подводной лодке до ее исчезновения или она была пустой, когда затонула.

Первой об этом сообщении сообщила газета The Wall Street Journal.

CNN запросила комментарии в посольстве Китая в Вашингтоне, округ Колумбия.

По прогнозам Конгресс-Службы исследований, Китай к 2025 году будет обладать 65 подводными лодками, а к 2035 году - 80, в результате увеличения производственных мощностей подводных лодок.

Китай имеет крупнейший флот в мире по количеству кораблей, в том числе 234 военных кораблей, согласно данным Конгресс-Службы исследований, в то время как американский флот имеет 219 военных кораблей. США считают Китай своей главной долгосрочной стратегической озабоченностью.

В ответ на критику официального представителя Министерства обороны о коррумпированной оборонной промышленности Китая он сказал: "Этот инцидент подчеркивает более серьезные опасения по поводу внутренней ответственности и контроля в оборонной промышленности ПЛА".

Хотя официальный представитель Министерства обороны выразил обеспокоенность коррупцией в оборонной промышленности Китая, исчезновение подводной лодки класса "Чжоу" спровоцировало политическую дискуссию о прозрачности и ответственности военных операций Китая.

В свете исчезновения подводной лодки политика, связанная с военным расширением и морскими возможностями Китая, стала горячей темой обсуждения в международных отношениях.

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