Согласно исследованию, большинство немецких регионов выступают за повышение затрат

Как сообщает "Die Welt am Sonntag", несколько федеральных земель склонны к увеличению цены на "Германию". Журналисты издания провели опрос среди ответственных министерств земель и обнаружили, что восемь из них либо поддерживают повышение цены, либо считают его неизбежным в текущей финансовой ситуации. Бавария, девятая земля, ранее выступала за повышение ежемесячной абонентской платы с 49 до 64 евро.

Предложенное повышение цены не воспринимается как чрезмерное в политических кругах. Источники предполагают, что диапазон от 54 до 59 евро может статьlikely figure, начиная с еще не определенной даты в следующем году. На понедельник запланировано заседание Конференции транспортных министров, на котором будет обсуждаться будущая цена "Германии". В цифровом собрании примут участие транспортные министры tanto federal as state governments.

Помимо Баварии, Рейнланд-Пфальц, Нижняя Саксония, Мекленбург-Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн, Баден-Вюртемберг, Берлин, Саксония-Анхальт и Северный Рейн-Вестфалия в целом положительно относятся к повышению цены. Некоторые другие земли, такие как Гамбург, Тюрингия, Гессен и Саар, пока не комментируют этот вопрос до предстоящей Конференции транспортных министров. Ни одна земля не открыто выступает против идеи повышения абонентской платы.

Транспортный министр Северного Рейна-Вестфалии Оливер Кришер сказал "Rheinische Post", что умеренное повышение цены не избежать. Он предложил, что увеличение затрат можно избежать только в том случае, если федеральное правительство предоставит дополнительное финансирование.

В начале июля транспортные министры земель на специальной конференции согласились, что цена "Германии" должна быть скорректирована в 2025 году. Точная сумма будет объявлена на встрече в понедельник. В настоящее время федеральное правительство и земли одинаково финансируют "Германию", выделяя по 1,5 миллиарда евро в год каждый.

Предложенное повышение цены на "Германию" не считается чрезмерным в политических кругах, сuggested range of 54 to 59 euros. Многие земли, в том числе Бавария и Северный Рейн-Вестфалия, в целом положительно относятся к этому повышению цены, признавая его неизбежность из-за финансовых ограничений.

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