Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Содер предлагает сотрудничать с Мерцем, как и в оригинальном тексте.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Он выразил согласие с решением Мерца, не показывая зубов скрежета, заявил Сöder на их совместном...
Он выразил согласие с решением Мерца, не показывая зубов скрежета, заявил Сöder на их совместном выступлении сleader ХДС.

Содер предлагает сотрудничать с Мерцем, как и в оригинальном тексте.

Лидер ХДС Фридрих Мерц получил поддержку баварского министра-президента Маркуса Сёдера на свою кандидатуру на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах. После встречи с Мерцем Сёдер заявил: "В простом понимании, вопрос 'К' решен, Фридрих Мерц - тот человек, который нужен".

"Я полностью поддерживаю это и открыто заявляю об этом. Любые ожидания от коалиции 'трафик свет' или наших политических оппонентов, что Союз расколется по этому важному вопросу персоналий, обречены на провал. Союз - это единое целое в этом вопросе".

Сёдер сообщил, что встреча между ним и Мерцем планировалась давно. "Мы полностью осознаем свою ответственность перед Союзом, нацией и демократией в Германии. Союз - последняя значимая народная партия и опора стабильности для нашей демократии. Исторически так сложилось, что ХДС, будучи старшей сестрой в Союзе, имеет право первоочередного выбора".

Мерц воспользовался этим правом, подтвердил Сёдер, добавив: "Я полностью поддерживаю его и испытываю к нему большое личное уважение, которое выросло из нашей совместной работы. Кроме того, Сёдер объявил, что не будет "делать как обычно". "Мы вместе изменим ситуацию".

Мерц: ХДС и ХСС должны работать вместе лучше

Мерц заявил, что Союз является последним оплотом народных партий во многих частях страны. "Мы всегда понимали, что наша ответственность распространяется не только на обе партии и на нас самих", - сказал он. По словам Мерца и Сёдера, они заключили соглашение о том, чтобы не допустить повторения бурной борьбы за candidacy на пост канцлера, свидетельствовавшейся в 2021 году. "Сегодня, выполняя это обещание, ХДС и ХСС обещают работать вместе лучше".

Перед их беседой в понедельник вечером появилось заявление министра-президента Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, в котором он объявил о своем решении не баллотироваться на пост канцлера.

"Комиссия, состоящая из лидеров ХДС и ХСС, сыграет ключевую роль в том, чтобы гарантировать выполнение соглашения Мерца и Сёдера о лучшей работе вместе. Это сотрудничество необходимо для того, чтобы представить единый фронт против коалиции 'трафик свет' и других политических оппонентов на федеральных выборах".

"Кроме того, комиссия будет надзирать за реализацией плана Мерца "встряхнуть" и улучшить отношения Союза внутри и за пределами партий, учитывая заявление Сёдера, что "дело не в обычном".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно