Содер предлагает сотрудничать с Мерцем, как и в оригинальном тексте.

Лидер ХДС Фридрих Мерц получил поддержку баварского министра-президента Маркуса Сёдера на свою кандидатуру на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах. После встречи с Мерцем Сёдер заявил: "В простом понимании, вопрос 'К' решен, Фридрих Мерц - тот человек, который нужен".

"Я полностью поддерживаю это и открыто заявляю об этом. Любые ожидания от коалиции 'трафик свет' или наших политических оппонентов, что Союз расколется по этому важному вопросу персоналий, обречены на провал. Союз - это единое целое в этом вопросе".

Сёдер сообщил, что встреча между ним и Мерцем планировалась давно. "Мы полностью осознаем свою ответственность перед Союзом, нацией и демократией в Германии. Союз - последняя значимая народная партия и опора стабильности для нашей демократии. Исторически так сложилось, что ХДС, будучи старшей сестрой в Союзе, имеет право первоочередного выбора".

Мерц воспользовался этим правом, подтвердил Сёдер, добавив: "Я полностью поддерживаю его и испытываю к нему большое личное уважение, которое выросло из нашей совместной работы. Кроме того, Сёдер объявил, что не будет "делать как обычно". "Мы вместе изменим ситуацию".

Мерц: ХДС и ХСС должны работать вместе лучше

Мерц заявил, что Союз является последним оплотом народных партий во многих частях страны. "Мы всегда понимали, что наша ответственность распространяется не только на обе партии и на нас самих", - сказал он. По словам Мерца и Сёдера, они заключили соглашение о том, чтобы не допустить повторения бурной борьбы за candidacy на пост канцлера, свидетельствовавшейся в 2021 году. "Сегодня, выполняя это обещание, ХДС и ХСС обещают работать вместе лучше".

Перед их беседой в понедельник вечером появилось заявление министра-президента Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, в котором он объявил о своем решении не баллотироваться на пост канцлера.

"Комиссия, состоящая из лидеров ХДС и ХСС, сыграет ключевую роль в том, чтобы гарантировать выполнение соглашения Мерца и Сёдера о лучшей работе вместе. Это сотрудничество необходимо для того, чтобы представить единый фронт против коалиции 'трафик свет' и других политических оппонентов на федеральных выборах".

"Кроме того, комиссия будет надзирать за реализацией плана Мерца "встряхнуть" и улучшить отношения Союза внутри и за пределами партий, учитывая заявление Сёдера, что "дело не в обычном".

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