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Сочетание овощей уже доступно!

Ближайшие выборы в различных восточных политических собраниях

 and  Katherine Bradley
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В двух восточно-германских территориях действует демократия, основанная на противоречивых...
В двух восточно-германских территориях действует демократия, основанная на противоречивых принципах, подобных квадратному кругу.

Сочетание овощей уже доступно!

После впечатляющих побед AfD на выборах нет очевидных путей вперед. Коалиция «трафик светов» фактически закончилась, и она висит на волоске из-за влияния Сахры Вальгенкнехт больше, чем кому-либо бы хотелось.

Теперь Саксония и Тюрингия остаются управлять хаосом, и вся остальная Германия разочарована. Две трети, которые не голосовали за AfD, будут недовольны направлением своей страны в этих двух штатах, но демократия такова, что иногда побеждает неправильное. А для сторонников AfD в этих двух восточных штатах это разочарование от того, что их партия не смогла захватить власть, несмотря на победу на выборах.

Нет сомнений: если бы AfD была другой, они хотя бы разместили Министра-президента. Можно argue, что это самонаказание, но насколько долго? Как демократия должна восстановить доверие людей через эффективное управление, если цена сохранения власти синих дельцов - это фрагментированное коалиционное правительство, которое не может набрать обороты из-за своих внутренних расхождений? Демократия в этих двух восточных штатах становится противоречием. Нет приятных исходов, и AfD, скорее всего, будет довольна своим прогрессом. Кажется, она вышла из своей низкой точки в первой половине года, по крайней мере, в этих двух штатах и по сравнению с результатами пятилетней давности.

Демократия зависит от новых парламентских лиц

Формирование правительства в Тюрингии и Саксонии будет зависеть от того, как будет интегрирована коалиция Сахры Вальгенкнехт (BSW). Это не сулит ничего хорошего, так как никто не знает, что может предложить BSW. Какие кадры, какие препятствия и какие минимальные требования - и антивоенная риторика Вальгенкнехт - это наименьшие из забот. Демократия в этих двух восточных штатах поэтому зависит от неопытной команды в управлении, и особенно в парламентской демократии. Сахра Вальгенкнехт символизирует эти пробелы. Она была везде, но нигде за нее не голосовали. Что ждет нас впереди, остается увидеть.

В этом хаосе партии «трафик светов» больше не смогут служить стабилизирующей силой. FDP перестала дышать на востоке, в то время как в Берлине она будет hyperventilate. Зеленые будут считаться элитарной городской партией на долгие годы. SPD потеряла рабочих из-за приоритета безработных и социальных получателей над ними. Все это ударило по Тюрингии и Саксонии harder, чем когда-либо прежде и где-либо еще. SPD повезло, что ей удалось занять место в обоих земельных парламентах. Это все, что нужно сказать?

Виноваты в этом в основном бесконечные выступления федерального правительства. В идеальной буре некомпетентности и слепоты они приуменьшили свои достижения, как будто они меньше, чем есть на самом деле, и свои ошибки, как будто они больше, чем есть на самом деле. Ответственные партии и правительство повредили доверие людей к политике из-за своего предательства доверия друг к другу - часто за небольшую цену. Тем не менее, федеральное правительство является жизненно важным для демократии в этих двух восточных штатах, в основном потому, что оно федеральное правительство.

Устойчивые условия в Саксонии и Тюрингии можно надеяться только в том случае, если федеральное правительство сделает больше: больше действий, меньше слов. Но и здесь нет хороших решений, так как результаты выборов двух восточных штатов оставляют нас в шоке: партии AfD и BSW почти обеспечили большинство вместе, выражая желание передать Украину президенту Владимиру Путину как можно скорее. Они также обещают дешевый газ, убеждая избирателей в том, что лидер Кремля - надежный и щедрый поставщик, а не воинственный. Ни одно федеральное правительство не может принять это. Дилемма неразрешима.

И последнее плохое решение, которое осталось: ХДС правильно захочет возглавить оба правительства. Но она должна помнить, что она исполняет план AfD, который даже не является секретом. Сколько бы AfD ни презирала ценности и идеалы партии Зеленых, ее стратегическая цель - разрушение ХДС. Она единственная основная центристская партия, которая может навсегда предотвратить доминирование AfD.

Другие партии, особенно SPD, внесли значительный вклад в рост AfD. Они не могут остановить его продвижение, только ХДС может. Но им придется теперь управлять с партиями левее или намного левее центра, коалиция Вальгенкнехт, которая остается загадочной.

И те, кто сегодня с большой убежденностью говорит о спасении демократии, требуя «огнезащитной стены», не должны требовать невозможного от ХДС завтра, когда им придется начать управлять. Теперь мы в затруднительном положении.

В контексте текущей политической неразберихи FDP, возможно, будет сложно восстановить свое присутствие в восточных штатах Саксония и Тюрингия из-за их снижающегося влияния.

В формировании нового правительства в Тюрингии и Саксонии роль FDP становится решающей, так как ей, возможно, придется найти общий язык с коалицией Сахры Вальгенкнехт (BSW), чтобы предотвратить большинство AfD и BSW партий.

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