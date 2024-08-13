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Снова радужный флаг заменен на флаг свастики

Флаг радуги воспринимается как символ разнообразия и толерантности. Заменить его флагом НС значит проявить противоположные значения. Это не первый такой случай.

 and  John Stellmacher
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Флаг радуги считается символом разнообразия и терпимости. В Не_GPIO-роундебурге, такой флаг снова...
Флаг радуги считается символом разнообразия и терпимости. В Не_GPIO-роундебурге, такой флаг снова был украден и заменён запрещённым нацистским флагом.

- Снова радужный флаг заменен на флаг свастики

В г. Нойбранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, неизвестные злоумышленники снова сняли радужный флаг со станции и заменили его флагом с свастикой. Как сообщает полиция, прохожий заметил флаг с запрещенным символом утром. Прибывшие на место сотрудники полиции сняли и изъяли флаг. Начато расследование по факту использования неконституционных символов.

По словам городской администрации, радужный флаг - символ свободы для всех сексуальных ориентаций, разнообразия и толерантности - постоянно развевается на станции вместе с флагами города и университета. В прошлом году он также был украден и заменен нацистским флагом.

Город осуждает инцидент

Городская администрация осудила последний инцидент как нападение на основные ценности Федеративной Республики Германия. "Поднятие флага со свастикой не только уголовное преступление, но и отвратительный символ человеконенавистнической идеологии, который не имеет места в нашем обществе", - говорится в заявлении.

Город продолжит отстаивать открытое, разнообразное и свободное общество, в котором каждый человек уважается и ценится, а ненависть и нетерпимость не имеют места. В прошлом радужные флаги также украли от мэрии.

Аналогичный инцидент в прошлом году

В прошлом году радужный флаг был украден и заменен всего за день до демонстрации Christopher Street Day в Нойбранденбурге. Министр социальных дел Мекленбург-Передней Померании Стефани Дресе (СДПГ), которая приняла участие в мероприятии, осудила инцидент с флагом как дискриминацию и гомофобскую провокацию и призвала к принятию, толерантности и праву на самоопределение.

Christopher Street Day (CSD) ежегодно проводится в Нойбранденбурге и Нойштрелице. В этом году мероприятие состоялось в Нойштрелице в июне. CSD commemorate первое известное восстание гомосексуалов против полицейского произвола на Christopher Street в Нью-Йорке 28 июня 1969 года. С тех пор люди по всему миру выходят на улицы, чтобы почтить память об этом событии.

Городская администрация выразила свое неодобрение последним инцидентом, рассматривая замену радужного флага флагом со свастикой как нападение на ценности Федеративной Республики Германия. Кроме того, городской совет обязался продолжать отстаивать открытое, разнообразное и инклюзивное общество, в котором флаг со свастикой, символизирующий ненависть и нетерпимость, не имеет места.

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